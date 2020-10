Filament (Nintendo Switch) – Le test

Qui ne s’est jamais fait de nœuds au cerveau ? Si vous aimez ça, si vous souhaitez vous emmêler le cerveau, je vous propose de découvrir le test de Filament, le puzzle-game de Bear Envy, qui permettra de démêler, non pas le vrai du faux, mais un gros sac de nœud…

Un fil conducteur spatial

Tout commence, au cours d’une exploration spatiale : nous incarnons un astronaute qui découvre un vaisseau nommé Alabaster. Nous décidons alors de l’accoster pour constater qu’il est vide. Non, rassurez-vous, aucun Alien ou autre créature de l’espace ne va débarquer par surprise. A peine débarqués sur l’Alabaster, une personne, du nom de Jupiner, nous contacte. Il s’agit de la navigatrice qui est enfermée quelque part dans le vaisseau et qui nous demande de l’aide pour rétablir le courant et la sortir de là. Cependant, l’Alabaster ne possède pas d’interrupteurs… Au fur et à mesure de notre avancée, nous allons découvrir ce qu’il s’est passé pour en arriver à cette situation étrange et percer les mystères de ce qui est arrivé à l’équipage.

Un fil d’Ariane en guise d’énigmes

Afin de pouvoir rétablir le courant dans le vaisseau, vous devrez réactiver des Ancres. Pour pouvoir réactiver ces ancres, vous devrez résoudre une série de cinq casse-têtes. Pour ce faire, vous prendrez le contrôle d’un petit bonhomme attaché à un fil électrique. Le but sera d’allumer tous les pylônes du niveau pour ouvrir une porte et passer à l’énigme suivante. Mais attention, nous ne pouvons pas croiser le fil ou encore le laisser dans un coin pour le reprendre plus tard. Tout devra être fait en une seule fois. Petit bémol, nous sommes jetés dans les salles sans la moindre explication, mais heureusement, on comprend très vite ce qui nous attend.

Les premiers niveaux sont d’une simplicité déconcertante… mais ce ne sont que les premiers niveaux puisque par la suite, il faudra vraiment vous creuser les méninges. De plus, sachez qu’il n’y a pas qu’une seule solution pour finir la salle, ce qui enlève le côté frustrant de ce genre de jeu.

En termes de contenu, Filament propose un total de trois cents énigmes, ce qui signifie que le titre possède une grosse durée de vie, surtout que certaines salles nous donneront du fil à retordre (sans mauvais jeu de mots). On regrette que le jeu ne propose pas un système d’indices lorsque nous sommes bloqués dans une pièce. Un des points positifs du jeu réside dans le fait que, même si le principe des salles reste le même, chaque zone du vaisseau proposera des variantes du principe de base. Bon soyons franc, cela reste un jeu de casse-tête et donc malgré les variantes des énigmes le jeu devient redondant au bout d’un moment.

Entre deux réactivations d’Ancres, nous pouvons bien-sûr nous balader dans l’Alabaster. Cette liberté de mouvements implique également qu’il est presque possible de réaliser les énigmes dans l’ordre que l’on souhaite. Presque, parce que certaines Ancres seront à débloquer en terminant une série d’énigmes. Nous pourrons y trouver des cartes des membres d’équipage afin d’en apprendre plus sur ce qu’il s’est passé, en résolvant des petites énigmes cachées via des ordinateurs présents un peu partout dans le vaisseau.

Avec ou sans fil, la technique est au poil

Commençons par parler du gameplay. Dans le vaisseau, seul le stick gauche nous sert à diriger notre personnage et le bouton A à interagir avec les Ancres ou avec les objets à collectionner qui seront sur notre route.

Une fois l’énigme lancée, d’autres touches sont aussi mises à contribution pour faciliter l’approche de cette dernière. Une pression sur le stick gauche nous permettra de sprinter, ZL nous offrira un aperçu du niveau. Le bouton X nous permettra de quitter l’énigme pour revenir au vaisseau, tandis que le bouton B nous autorisera à recommencer le niveau. Il reste une touche qui apporte un gros plus à mon sens : la touche ZR. Elle est sympa car elle nous permet de rembobiner. Pour être plus précis, en maintenant cette touche, notre personnage revient sur ses pas, ce qui est fort pratique si l’on souhaite revenir en arrière rapidement parce que l’on s’est emmêlé et ce, sans avoir à recommencer le niveau.

La prise en main du titre est vraiment simple et efficace, et rend finalement Filament addictif.

A ce gameplay accrocheur, s’ajoute une patte graphique colorée très agréable. De plus, l’Alabaster est rempli de petits détails qui rendent l’immersion encore plus agréable. Côté bande-son, au premier abord, elle s’avère douce, mélodieuse et très relaxante, ce qui permet de nous apaiser même lorsque nous sommes bloqués depuis un moment dans une pièce. Malheureusement, elle devient vite redondante. C’est fort dommage, puisque l’on sent qu’il y a eu un gros travail dessus.