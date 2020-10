Ghostrunner finalement en novembre sur Nintendo Switch

Paris, France — Le 27 Octobre, 2020 — Ghostrunner, le jeu d’action parkour cyberpunk à la première personne développé par 505 Games et All in! Games et dévéloppé par One More Level, 3D Realms, et Slipgate Ironworks™ débarque aujourd’hui sur PlayStation 4, Xbox One et PC depuis Steam, l’Epic Games Store, et GOG. La version Nintendo Switch sortira au mois de Novembre.

Incarnez le Ghostrunner, un guerrier maniant la lame avec une agilité sans précédent et gravissez la Tour Dharma. Défiez la mort en sautant par-dessus les bâtiments, en courant sur les murs et en vous lançant vers de nouveaux sommets grâce au grappin Gapjammer. Piratez le réseau de la dernière ville de l’humanité à l’aide des conseils d’une énigmatique Intelligence Artificielle nommée l’Architecte, découvrez le passé du Ghostrunner et renversez le tyrannique Keymaster.

Chaque situation in-game récompense des réflexes précis, une détermination sans faille, ainsi qu’un courage face à toute épreuve. Pénétrez le Cyber-Void et débloquez de nouvelles capacités, comme Tempest – une explosion à courte portée – ou encore, Surge, un projectile à faisceau horizontal qui tue tous les ennemis sur son passage. Libérez ces nouvelles compétences au cours d’une épopée vengeresse, rythmée par une bande-son synthwave intense composée par Daniel Deluxe.

Les joueurs qui possèdent le jeu sur PS4 et X Box One bénéficieront automatiquement de la version next-gen lors de sa sortie courant 2021. Grâce à un moteur hautement optimisé et évolutif, à la prise en charge sur PC NVIDIA DLSS 2.0, ainsi que du Ray Tracing NVIDIA RTX, Ghostrunner donne vie à un univers cyberpunk impressionnant et combine des technologies current-gen et next-gen.

Ghostrunner sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC au prix public conseillé de 29.99€.

La version Nintendo Switch connaît un léger retard et sera disponible courant Novembre, les équipes de Ghostrunner œuvrant à ce que tous les joueurs aient la meilleure expérience possible du jeu. La date de sortie finale sera annoncée dans les prochains jours.

Pour plus d’informations sur Ghostrunner rendez-vous sur le site officiel du jeu, le compte Twitter, la page Facebook, ou encore sur le serveur Discord dédié.

Pour plus d’informations sur All In! Games, suivez l’éditeur sur Twitter et Facebook, et rejoignez leur serveur Discord. Pour en savoir plus sur l’éditeur 505 Games et ses produits, visitez le site 505games.com.

À propos de One More Level :

OML a été fondée par des vétérans de l’industrie dont le but est de créer des jeux auxquels ils aimeraient jouer eux-mêmes. Studio animé par des hardcore gamers autoproclamés, OML vise à développer des jeux riches et attrayants, guidés par un leitmotiv : « One More Level ».

Pour en savoir plus sur OML, veuillez vous rendre sur le site officiel du studio.

À propos de All in! Games :

All in! Games est un éditeur qui a vu le jour en 2018 et dont le but est d’offrir des jeux de qualité aux joueurs du monde entier. All in! soutient des jeux uniques, ainsi que des studios ambitieux et qualifiés, tout en les accompagnant et en travaillant avec eux afin que leur projet devienne réalité et rencontre le succès.

Pour plus d’informations sur All in! Games, merci de vous rendre sur le site officiel de l’éditeur.

À propos de 3D Realms :

Fondé il y a maintenant 30 ans de cela, 3D Realms est à l’origine de nombreuses franchises iconiques, qui ne cessent de rayonner, parmi lesquelles : Wolfenstein 3D, Duke Nukem, Shadow Warrior, Max Payne and Prey. De nos jours, il édite et développe des jeux vidéos comme WRATH: Aeon of Ruin and Ion Fury.

Retrouvez plus d’informations sur le site officiel de 3D Realms.

À propos de Slipgate Ironworks™ :

Composé de vétérans de l’industrie forts de deux décennies d’expérience dans la sphère des jeux vidéo indépendants mais aussi des AAA, Slipgate Ironworks ™ a contribué à des titres populaires tels que Ion Fury, Daymare: 1998, Ancestor’s Legacy et, plus récemment, WRATH: Aeon of Ruin. Fièrement « old-school », l’équipe partage la même vision : « Nous ne travaillons que sur des jeux auxquels nous aimerions jouer nous-mêmes.»

Pour plus d’informations sur Slipgate Ironworks™, veuillez consulter le site officiel du studio.

À propos de 505 Games :

505 Games, une filiale de l’entreprise d’entertainment italienne Digital Bros., est un éditeur international de jeux vidéo offrant une vaste sélection de titres pour les joueurs de tous âges et de tous niveaux. La société édite et distribue des jeux vidéo premiums et free-to-play à destination des principales consoles de salon et les plateformes en ligne, ainsi que pour les appareils mobiles et les réseaux sociaux.

505 Games édite notamment : DEATH STRANDING (PC), Control, Journey to the Savage Planet, Bloodstained: Ritual of the Night, Indivisible, Brothers – A Tale of Two Sons, Terraria, ABZÛ and Virginia et assure la distribution des jeux : No Man’s Sky, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Warhammer: Vermintide 2, Dead by Daylight and Inside/Limbo.

505 Games possède des bureaux en Californie, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, en Chine et au Japon. Pour plus d’informations concernant 505 Games et ses produits, rendez-vous sur www.505games.com.