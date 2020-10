Bakugan : Champions of Vestroia (Nintendo Switch) – La preview

Annoncé lors d’un TreeHouse, un mini format de Direct par Nintendo, au mois de juillet, Bakugan Champions of Vestroisa arrive dans nos contrées le 4 novembre. De nombreuses personnes rêvaient d’une énorme annonce, mais la déception a pointé le bout de son nez en apprenant l’arrivée de ce jeu. Est-ce une si grosse déception que cela ? Voyons voir nos premières impressions.

Bakugan c’est quoi ?

Bakugan est une série d’animation japonaise datant de 2007 et diffusée dans notre beau pays depuis 2008. Malgré le faible succès de la série au Japon et en France, elle est devenue populaire en Amérique du Nord. Cette série raconte l’histoire de Dan Kouzo et ses amis découvrant des bakugans à la suite d’une pluie de météorites. Ces météorites étaient en fait des bakugans arrivant de l’espace et cherchant un partenaire humain. Ces étranges extra-terrestres sont des créatures aux allures biomécaniques. Chaque humain peut avoir plusieurs bakugans ayant ses propres capacités et un type de combat. Bref, vous l’aurez compris, on est sur une série d’animation proche d’un Pokemon.

Lançons le jeu !

Lançons le jeu édité par la Warner bros et Spin Master. On y découvre un menu avec un mode histoire, un mode en ligne et le choix de la langue. Au passage, il est à noter qu’il existe de nombreuses langues disponibles pour le jeu, dont le français. Le jeu n’étant pas encore sorti, nous n’avons pas encore essayé le mode en ligne, faute de participants. En revanche, voyons ce que le mode histoire a à nous offrir. On démarre par créer notre personnage, féminin ou masculin, ainsi que son aspect physique. Puis le jeu commence par une scène de notre jeune personnage jouant un match de football. N’ayant pu éviter la défaite de votre équipe, vous rejoignez vos amis lorsqu’une météorite semble s’écraser dans le parc à côté de votre école. Ni une ni deux, vous allez tout de suite voir ce qu’il en est ! Et c’est là que vous trouvez votre premier bakugan. Vous pourrez choisir votre bakugan « starter ». Tout heureux de votre découverte, vous allez vous précipiter dans le parc communal en prenant le bus qui nous dévoile 7 zones explorables. Mais pour le moment, seul le parc communal est accessible. Une fois arrivé, vous pourrez affronter vos premiers adversaires en guise d’entraînement.

Du pokemon sauce bakugan

Votre équipe se compose de 3 bakugans maximum. Ils ont tous des types et des compétences différentes qu’ils peuvent apprendre. Un combat de bakugans ressemble à un combat de pokemon avec des différences notables. Ici, pas de tour par tour. Les combats se déroulent comme dans la série d’animation : le « dresseur » doit récupérer de l’énergie et l’envoyer à sa créature pour qu’elle puisse réaliser une action parmi les 4 disponibles. Chaque compétence nécessite une quantité bien définie d’énergie et vous imaginez bien que plus une compétence est puissante et plus elle demande d’énergie. Vous allez donc vous retrouvez à vous bagarrer avec le dresseur ennemi pour récupérer les baku cores (doses d’énergie) avant lui. En plus de ce gameplay qui le différencie bien d’un Pokemon, vous pouvez, en plus d’améliorer votre bakugan, améliorer le dresseur lui-même ! Pour obtenir les cellules d’énergie avant votre adversaire, vous pouvez vous acheter des baskets augmentant votre rapidité ou alors obtenir un objet qui le ralentit. Bref, un aspect stratégique qui peut s’avérer déterminant pour remporter vos combats.

L’univers du jeu, ses graphismes et sa musique respectent fidèlement l’œuvre original. Les fans de la série en seront contents tandis que les autres y verront peut-être un aspect trop enfantin à leur goût.

D’après ce que nous en avons vu pour le moment, Bakugan Champions of Vestroia peut s’avérer être une bonne surprise. En reprenant des mécaniques de Pokemon tout en apportant des différences de gameplay dans les combats, certains y trouveront du plaisir. En revanche, la faible popularité de l’œuvre originale et son côté enfantin en rebuteront plus d’un.

Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Peut être saurez vous si j’ai réussi dans le prochain test à venir de Bakugan Champions of Vestroia.