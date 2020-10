TTV2 (Nintendo Switch) – Le test

Le créateur de la série de jeux UBERMOSH sortis sur l’eShop, mais dont nous n’avions pas connaissance jusqu’à aujourd’hui, vient de sortir son nouveau titre. Fraîchement disponible et vendu à 0,99€, on ne s’attendait à rien, mais on est quand même déçu. Vous avez de bons réflexes ? Voici notre test de TTV2 sur l’eShop Nintendo Switch.

D’après la description du jeu, TTV2 “a été conçu pour que vous puissiez agir rapidement, tester vos réflexes et l’attention au détail en essayant d’échapper au labyrinthe”. On avait aucune attente mais on se retrouve face à un jeu vide d’intérêt malheureusement et apparemment il y a déjà eu un premier opus. On incarne un personnage qui doit se déplacer de zone en zone et ne rentrer en contact avec aucun décor au risque de devoir recommencer encore et encore.

C’est un die and retry qui n’apporte absolument rien de passionnant au joueur. On ne sait rien du jeu, du personnage, d’où on se trouve, qu’est-ce qui se débloque si on atteint le niveau 100. Le jeu a des paliers de 1, 11, 33, 66 et 99, mais ils ne servent à rien puisqu’on recommence toujours de zéro et avec le même décor sans saveur. On va tout de suite vous avouer qu’on n’a pas dépassé les 30 et vous allez rapidement comprendre pourquoi dans la suite du test.

TTV2 propose donc toujours la même musique électro et les mêmes graphismes se résumant à deux couleurs : noir pour les éléments en déplacement et un beige clair pour l’arrière-plan pixélisé. Les formes qui se déplacent et que l’on doit éviter à tout prix ne ressemblent à rien de particulier et sont générées aléatoirement à chaque run. Le but du jeu se résume simplement à sortir de ce labyrinthe.

Vous ne croiserez rien d’autres, aucun bonus, aucun nouveau décor, rien. Juste un jeu vide d’intérêt et à la difficulté élevée. Les déplacements au stick ou à la croix directionnelle ne sont pas aisés. L’inertie du personnage est parfois trop prononcée et à peine, on frôle un élément que l’on doit tout recommencer. Il n’y a rien de plus à dire sur ce jeu alors on va arrêter ici.