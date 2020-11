Chicken Police – Paint it RED ! (Nintendo Switch) – Le test

Impossible de rester indifférent au jeu que nous allons vous présenter aujourd’hui. Arborant un titre original (ou alors un pléonasme audacieux… oups !) et des graphismes qui retiennent l’attention, il n’en fallait davantage pour titiller notre curiosité et porter toute notre attention sur « Chicken Police », disponible depuis le 5 novembre dernier sur Nintendo Switch.

À l’image des plus célèbres films noirs des années 40, notre aventure nous plonge dans un univers sombre, semblant suinter le gros cigare et quelques violentes vapeurs de whisky. « Les cadavres sont plus lourds que les cœurs brisés » (Raymond CHANDLER, Le Grand Sommeil) ouvre le jeu, voilà de quoi donner le tempo.

Loin d’être des poules mouillées…

Nous sommes le soir du réveillon. Sonny Featherland, un coq de la brigade de police à qui la vie n’a pas fait de cadeaux, délaissé par sa femme Molly et sa fille, semble un peu perdu dans ce monde tout aussi esseulé que lui. La superbe de l’univers n’existe plus et le monochrome quasi-général est désormais monnaie courante. Notre pauvre Sonny a déjà bien roulé sa bosse (ou sa crête) dans de multiples affaires plus ou moins chaotiques, flic de la première heure et aujourd’hui congédié. Néanmoins, la vie lui réserve encore bien des déboires. Accosté avec surprise par une femelle impala séduisante, cette dernière parviendra à jouer de ses charmes pour convaincre notre poulet de lui venir en aide : sa supérieure, une chatte aux multiples charmes, qui n’est autre que la femme du plus grand criminel de la ville, reçoit régulièrement des menaces. Sonny serait bien gentil de la sortir de cette sale affaire. Il n’en a d’ailleurs pas bien le choix puisque cette chatte prétend bien connaître Molly ! La vie de ce bestiaire humanisé est tout aussi rude que celle des hommes.

Un bestiaire de qualité

En effet, les personnages de Chicken Police sont des animaux dessinés avec beaucoup de réalisme et non dénués d’un certain charme. Les traits y sont fins, tout autant que les décors, le tout relevé dans une ambiance jazzy de qualité. Mi-animal, mi-humain avec des bras et des jambes, chaque entité possède un caractère propre, avec une personnalité parfois particulièrement prononcée.

Assurément, nous sommes tombés sous le charme de ces personnages dont les traits animaliers sont réussis, tandis qu’ils sont véritablement dotés d’attitudes humaines.

Point and click ? Roule ma poule !

S’il s’apparente clairement à un film noir interactif, le jeu laisse aussi une petite part au point and click. De façon fort classique, le joueur est amené à chiner dans l’ensemble des tableaux du jeu, en quête d’objets cliquables afin de les observer, de les collecter ou encore de les actionner. La tâche se voit facilitée grâce au changement de forme de curseur, il n’est ainsi guère nécessaire de cliquer n’importe où dans l’espoir de déclencher une réaction du soft. Un bon point des développeurs. Ces derniers ont aussi eu la bonne idée de joindre un carnet récapitulatif de l’ensemble des informations collectées. Véritable recueil de données sur les personnages, mais aussi sur l’ensemble des indices du jeu, le joueur ne sera ainsi jamais totalement perdu. L’aventure ne présente pas grande difficulté et se déroule davantage comme une véritable expérience vidéoludique plutôt qu’un challenge à proprement parler.

Par ailleurs, quelques rares scènes plus rythmées, et notamment des énigmes, seront proposées au cours du jeu. À commencer par une session de tirs, qui débutera peu après le commencement de l’aventure. Nous regrettons déjà qu’il n’y en ait guère davantage afin de ponctuer ce roman interactif.

Une aventure prolixe

Si vous n’êtes pas un grand amateur de la lecture, passez vite votre chemin ! En effet, les dialogues sont particulièrement nombreux et prolixes (normal nous direz-vous pour un roman interactif !). Les personnages s’empêtrant parfois dans des détails qui n’ont pas toujours un grand intérêt, mais ces dialogues, certes un peu trop longs, sont savamment orchestrés par la justesse d’écriture. Si la vulgarité fait bien partie du vocabulaire employé (et ce jeu ne se destine assurément pas à des enfants !), la cohérence avec l’univers général du jeu est parfaite et nous avons clairement jubilé devant tant de saveurs linguistiques. Chicken Police se savoure, et les amateurs de la langue seront ravis de ce roman interactif qui attache un soin tout particulier à l’exactitude de son écriture.

Papiers svp !

Gardons tout de même à l’esprit l’essence même du titre : vous devez résoudre une affaire qui vous mènera dans un cheminement bien plus tortueux que vous ne l’imaginiez à l’ouverture du soft, en y découvrant un drôle de coq emprunt de solitude. Afin de mener à bien votre mission, les interrogatoires seront donc monnaie courante et l’investigation s’avère être le cœur même du jeu.

À la rencontre d’un personnage, passé la joie de la découverte d’une nouvelle chimère (la réalisation est telle que nous avions chaque fois plaisir à découvrir une nouvelle tête !), un menu circulaire vous permettra d’interagir avec lui : l’observer, lui parler (et découvrir sa voix, qui lui est propre !), lui poser quelques questions et, quand c’est nécessaire, l’interroger ! Si les trois premières actions sont plutôt classiques (n’hésitez pas à recommencer la démarche afin de débloquer de nouveau dialogues, et de fait, de nouvelles informations !), l’interrogatoire est bien plus original et devrait séduire les amateurs d’affaires policières.

Votre baptême dans cette tâche policière débute par cette question : cet individu, a-t-il l’air louche ? Une question qui nous a fait sourire : ces animaux ont tous l’air louche ! Le plus important restant bien entendu de collecter un maximum d’informations sans perdre la confiance de votre suspect. Il vous faudra poser les bonnes questions, tout en conservant à l’esprit le caractère même de la personne en face de vous. Les plus timides ne réagiront probablement pas de la même façon que les individus les plus désinvoltes. Une jauge de confiance évolue au fil de votre interrogatoire et vous permet de conserver un regard sur la bonne tournure des événements. N’ayez grande crainte, l’ensemble reste globalement facile et accessible, avec un bilan cohérent.

Votre interrogatoire se clôture par votre rang sur 5 étoiles, le nombre de questions que vous êtes parvenu à poser au suspect, votre précision et une appréciation générale. Allez, courage les petits poulets en herbe !

Disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour moins de 20 euros, les amateurs de roman interactif, saupoudré d’un peu de points and click, à la sauce policière noire, n’ont guère à hésiter bien longtemps avant d’acquérir ce soft délicatement cuisiné.

Le saviez-vous ?

Amoureux des mots et des tournures de style, revenons quelques instants sur l’accroche initiale du jeu, la citation de Raymond CHANDLER, soulignant avec noirceur qu’un cadavre est plus lourd qu’un cœur brisé. Parallèlement à notre histoire de poulet, de chatte et de rat manipulateur, nous avons mené notre petite enquête sur cet écrivain américain. Avec étonnement, puis satisfaction, nous avons découvert que ce dernier était l’auteur de romans policiers, dont l’influence sur le roman noir moderne ne fait aucunement débat aujourd’hui. Les développeurs ont donc eu l’élégance de pousser l’investigation jusqu’à la moindre citation du jeu. Chapeau !