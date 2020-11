Nintendo et JR organisent le Super Mario Stamp Rallye à Tokyo!

C’est tôt ce matin que Nintendo annonce dans le cadre des 35 ans de Mario, une collaboration avec la société ferroviaire japonaise JR. C’est un peu comme si chez nous, Nintendo France s’associait avec la SNCF et la RATP pour proposer ce petit jeu à tous. A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 17 Décembre 2020, le “Super Mario Stamp Rallye” démarrera à travers la capitale japonaise. Chaque jour, la société JR diffusera des “Stickers” virtuels à l’effigie des jaquettes des jeux Mario dans différente station de train JR de Tokyo et à collectionner via le site. Un calendrier allant jusqu’au 17 Décembre est déjà publié et répertorie les 3 stations qui diffuseront des Stickers chaque jour à partir de 10h du matin. Tous les jours, ces trois stations sont donc différentes. Il y a bien entendu des récompenses pour les participants à ce Rallye, notamment la possibilité de participer à un tirage au sort et faire partie des 3500 personnes qui repartiront avec une pochette physique pour ses cartes à l’effigie du “Super Mario Stamp Rallye“. Puis également des “Fond d’écrans” spéciaux pour ceux possédant des “Sticker” de station spécifique ou ceux ayant eu le courage de rassembler chacun des 35 “Stickers” qui seront diffusés. On vous laisse quelques images provenant de cet évènement ci-dessous. Du côté du Jeu Vidéo, n’oubliez pas la possibilité de vous procurer la collection Super Mario 3D All-Stars disponible exclusivement sur Switch et pour une période limite jusqu’au 31 Mars! Notre test est d’ailleurs ici.