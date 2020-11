Nintendo souhaite que les joueurs d’Animal Crossing New Horizons puissent profiter du jeu sur la durée

Véritable rouleau compresseur et moteur principal de la Nintendo Switch en cette année 2020. Nintendo a assuré le maintien de son soutien pour le contenu de son jeu phare.

Animal Crossing New Horizons est incontestablement le plus gros succès de Nintendo cette année, pour rappel un peu plus de 26 millions d’exemplaires ont été vendus au dernier rapport de Septembre. C’est tout naturellement que le président de la firme Shuntaro Furukawa a souhaité assurer que Nintendo veut maintenir le succès de son jeu.

Au cours du bilan financier qui a eu lieu en début de mois il “espère que plus de personnes saisiront l’opportunité d’acheter le jeu”.

Ceux ayant déjà Animal Crossing New Horizons peuvent regarder vers l’avenir pour plus de contenus. Le président de Nintendo ayant annoncé qu’ils “continueront a implémenter des événements en jeu et aimeraient créer une situation dans laquelle les consommateurs pourront profiter du jeu sur le long terme”.

Pour rappel une mise à jour majeure est attendue au courant du mois de Novembre implémentant on l’imagine bien les éléments pour les fêtes de Noël et on l’espère d’autres surprises !