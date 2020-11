Tropico 6 (Nintendo Switch) – Le test

Disponible sur PC et consoles concurrentes depuis plus d’un an, Tropico 6 s’offre une sortie à retard surprise sur la console hybride de Nintendo avec Tropico 6 Nintendo Switch Edition. C’est d’ailleurs le premier jeu de la série a arrivé sur une console Nintendo. Le jeu a eu la chance de passer rapidement dans le dernier Nintendo Direct Partner, et avait fait jaser avec une vidéo qui montrait un downgrade assez important.

Dans le fond, c’est toujours le même jeu que l’année dernière. Il présente le même contenu, avec les mêmes cartes, bâtiments, défis, modes, etc. Comme prévu, le mode Sandbox, qui vous donne des fonds illimités pour créer la nation insulaire de vos rêves, est toujours le point fort du jeu.

Nous ne nous attendions pas à ce que Tropico 6 fonctionne exactement comme son homologue sur PC, mais bon sang, c’est un portage plutôt moche. Le jeu ressemble à la version PC, si vous l’exécutez avec les paramètres les plus bas possible. Les couleurs sont délavées, et le décor du jeu dans les Caraïbes semble terne et monotone.

On est quand même loin d’un portage foireux comme The Outer World, mais on n’est pas non plus proche du nirvana. Mais Tropico 6 Nintendo Switch Edition a une force, c’est son gameplay, et après quelques minutes de jeu, on s’y fait, malgré tout, à cette version moche du jeu. Et les temps de chargements sont aussi assez longs, ce qui peut rendre aussi assez fou.

On constate malgré tout quelques baisses de framerate de temps en temps. Il est toujours parfaitement jouable, mais l’on s’attendait à ce qu’il soit un peu plus dynamique. Heureusement que le jeu est jouable en mode portable, car c’est bien plus agréable avec un petit écran. Nous avons même réussi à faire lager le son, en zoomant peut-être un peu trop. Le genre de petit défaut qui pourrait être gommé avec un patch.

Mais franchement, la Nintendo Switch est techniquement capable de bien mieux, mais pour cela, encore, faudrait-il y mettre les moyens, le temps et ne pas confondre portage et adaptation. Quand on sort un jeu avec autant de retard, on ne veut pas forcément le même jeu. Adapté, changer un peu la donne graphiquement, ce qui se faisait sur Wii à l’époque. On a pu se faire plaisir avec des Anno, ou autre adaptation qui marquent avec de bons souvenirs.

Bref, l’un des défauts des versions consoles, l’an dernier, c’était la maniabilité à la manette. Toujours un point délicat quand on parle de jeu de gestion prévu à la base pour un gameplay à la souris. Et bien, c’est presque là même sur Nintendo Switch, mais, la console hybride de Nintendo a un avantage, son écran tactile.

Et cet écran tactile change tout. De base, jouant en tactile, on joue en portable, donc c’est moins moche. Et en plus, le jeu est vraiment un plaisir à prendre en main avec un écran tactile. On passe d’une maniabilité difficile et robuste à une version simple et accessible au doigt.