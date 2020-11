19 nouveaux jeux annoncés/datés sur Nintendo Switch

Et on commence avec un nom mythique, Sam & Max.

Sam & Max Save the World Remastered est annoncé sur Nintendo Switch pour le 2 décembre, il est cette fois développée par un autre studio : Skunkape Games. Cette version proposera des graphismes améliorés, un support des écrans larges et cinq nouvelles pistes musicales.

Manipulez les éléments dans ce jeu d’infiltration 2D où tout s’enflamme ! Vos pouvoirs élémentaires offrent des possibilités infinies : déclenchez des incendies, gelez l’eau et déplacez la terre pour dominer vos ennemis superstitieux. Disponible sur PC depuis le 26 mai 2020, Wildfire, le jeu d’infiltration financé par un programme kickstarter, arrivera sur console le 3 décembre 2020 (sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch).

Dans ce monde où la magie s’est presque entièrement éteinte, des forces ennemies malveillantes inquiétées par vos pouvoirs élémentaires vous accusent de sorcellerie. Il vous revient donc de vaincre l’armée superstitieuse de l’archiduchesse qui vous pourchasse au travers de forêts luxuriantes, de cavernes profondes et de sommets montagneux gelés ; sans oublier de libérer les villageois emprisonnés et de les conduire en lieu sûr pour reprendre possession de votre foyer.

Caractéristiques

Manipulez votre environnement. Déclenchez des incendies à l’aide de boules de feu, gelez l’eau pour traverser des lacs infranchissables ou piéger vos ennemis, et manipulez la terre pour faire pousser des herbes dans lesquelles vous cacher ou des lianes à escalader.

Apprenez à maîtriser les éléments. Vous découvrirez de nouvelles compétences à mesure que votre connexion aux éléments grandit, mais faites attention, car le feu se répand et n’épargne personne !

Dominez vos ennemis. Les forces de l’archiduchesse sont intelligentes et coopèrent lorsqu’elles vous prennent en chasse. Vous devrez donc utiliser l’environnement de manière stratégique pour les affronter et leur échapper.

Admirez le monde sous l’emprise des flammes… en compagnie d’un ami. Jouez en solo ou avec un ami ! Maniez vos pouvoirs élémentaires en tandem et découvrez de nouvelles méthodes pour traverser le monde dense et complexe de Wildfire.

Area 86 arrive aujourd’hui sur l’eShop pour 9.99€.

Vous êtes un robot rapide capable de figures de parkour stylées. Utilisez les lois de la physique pour littéralement vous pousser à travers la station ! Prenez des objets, activez des leviers et détruisez l’environnement autour de vous pour vous échapper. Si vous cherchez un défi extra – vous pouvez aussi trouver des objets secrets et des indices sur ce qui s’est passé.

Nexoria: Dungeon Rogue Heroes arrive sur l’eShop de la console hybride le 18 novembre prochain pour $5.

L’agence de notation brésilienne vient d’ajouter à sa base de données Ocean’s Heart sur Nintendo Switch. Le jeu n’a pas encore été officiellement annoncé pour Switch, mais il ne fait aucun doute qu’il est en route. Ocean’s Heart est un action RPG épique vue de dessus en pixel art sublime. Tu y exploreras un bel archipel sous les traits de Tilia. Accepte des contrats et élimine des monstres, enfonce-toi dans des donjons antiques et terrasse de terribles adversaires pour élucider le mystère de l’Ocean’s Heart.

Ocean’s Heart est un action RPG en pixel art détaillé concentré sur l’exploration. Dans ce monde captivant regorgeant de secrets et de mystères, Tilia part à la recherche de son père porté disparu. Suis sa piste dans les ruines d’un royaume immergé, détermine le futur du monde, ou fais profil bas en ne te concentrant que sur ta mission dans cette aventure épique à inspiration rétro ! Explore un sublime monde détaillé, débordant de secrets enfouis dans des forêts brumeuses, sur des pics de montagnes isolées, ou des prés-salés. Chaque zone propose de nombreuses quêtes secondaires uniques et palpitantes. Tu seras également confronté à des mystères antiques et de terribles dangers. Affronte des monstres terrifiants, brandis diverses armes et use de magie antique pour vaincre ou déjouer les plans de tes ennemis. Cherche des matériaux spéciaux pour améliorer tes armes jusqu’à ce que les monstres les plus redoutables ne fassent plus le poids face à toi. Récupère plusieurs types d’objets dans le monde afin de fabriquer des potions, d’améliorer tes armes et d’agrandir encore et toujours ton arsenal.

L’agence de notation Taïwanaise vient de listé cinq nouveaux jeux.

– Ruinverse

– Blacksmith of The Sand Kingdom

– Kill It With Fire

– Crystal Ortha

– Super Meat Ball

KUUKIYOMI3 annoncé sur Nintendo Switch. Le premier jeu de la série KUUKIYOMI sorti sous forme d’application mobile en 2008 a été téléchargé plus de 10 millions de fois et s’est vu une porté sur Nintendo DS au Japon. Deux titres de la série sont actuellement disponibles sur Nintendo Switch avec KUUKIYOMI : Consider It ! et le titre suivant KUUKIYOMI 2 : Consider It More ! – New Era.

CIRCLE Ent. sort un remake du jeu de bishoujo Ranshima Monogatari Rare Land Story: Shoujo no Yakujou sur Nintendo Switch. Ranshima Monogatari Rare Land Story: Shoujo no Yakujou Remake doit sortir au Japon cette semaine (12 novembre) sous forme de titre numérique au prix de 2 000 yens. La version Switch ajoute une nouvelle fin, de nouvelles tenues, des graphismes 720P, une fonction de saut de texte, et bien plus encore. Le jeu original est sorti sur la PSP de Sony en 2009 avec les éditions Arc System Works.

Santa’s Xmas Adventure est prévue le 12 novembre à un prix de 12.99€ et le 20 novembre dans un boitier où un code de téléchargement sera proposé (format physique code in a box).

Le Père Noël a eu un accident. Il a perdu son chemin et tous les cadeaux. Aidez-le à atteindre son objectif en faisant glisser des tuiles pour former un chemin. Un jeu de puzzle classique qui est plus difficile qu’il n’y paraît! 720 niveaux à travers trois modes à maîtriser. Testez vos compétences et rejoignez l’aventure du Père Noël! Lorsque vous êtes coincé, utilisez un indice. Le jeu est accessible aux joueurs de tous âges et capacités via le système Hints.

Neon a annoncé que le jeu de plates-formes 2D sur le thème des vampires, Nosferatu Lilinor, sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. Nosferatu Lilinor est décrit comme un jeu d’action qui comprend des éléments de type puzzle. Les joueurs prennent le contrôle d’une jeune fille vampire nommée Lilinor qui, avec sa compagne loup Zasha, est à la recherche d’un nouveau château dans lequel elle pourra s’installer. Malheureusement, des démons habitent déjà dans celui qui se trouve au plus profond de la forêt. Il faut donc mâcher du bubblegum et botter des fesses… vous n’avez plus de bubblegum.

Gunpig: Firepower For Hire sortira le 3 décembre sur l’eShop pour $4.99.

Zombie’s Cool arrive demain, le 12 novembre, pour 3.99€. Zombie’s Cool est un jeu d’action-aventure horreur dans lequel vous devez détruire les zombies qui apparaissent fréquemment en ville tout en recherchant la source du virus zombie.

Système d’armes

Pistolet à un coup : Vous pouvez l’utiliser à l’infini, mais sa puissance de feu est faible.

Mitrailleuse : Les dégâts infligés par balle sont faibles, mais comme sa vitesse de tir par seconde est élevée, vous pouvez infliger de nombreux dégâts en peu de temps.

Fusil de chasse : Sa portée est courte, mais il inflige de nombreux dégâts à plusieurs ennemis.

Lanceur : En plus d’une explosion, il inflige des dégâts physiques à plusieurs ennemis et provoque également des dégâts causés par des flammes, que les zombies peuvent se propager les uns aux autres.

Pistolet laser : Quel que soit le type d’ennemi auquel vous faites face, ils peuvent être abattus d’un seul coup avec cette arme. Cependant, vous ne pouvez l’utiliser qu’une seule fois pendant le jeu.

Pistolets à deux mains : Les tirs qui frappent les ennemis rebondissent irrégulièrement vers d’autres zones. Si vous avez de la chance, vous pouvez abattre plusieurs ennemis en un seul coup.

Gunkata : Tirez avec des pistolets à deux mains au hasard dans une pose cool.

Pièces et mises à niveau

Une fois que vous aurez amélioré vos armes et les capacités du joueur, les étapes que vous pensiez autrefois difficiles pourront être franchies facilement.

Tous les éléments de mise à niveau du jeu sont effectués à l’aide de pièces.

Vous pouvez gagner de plus en plus de pièces au fur et à mesure que votre nombre d’enchaînement de combos augmente quand vous tuez des ennemis.

Attention cependant, l’enchaînement est rompu si vous êtes attaqué par un ennemi ou si un laps de temps défini passe sans que vous ne tuiez un ennemi.

Vous pensez que le jeu ne semble pas très facile ? Eh bien, peut-être que vous devriez essayer de rejouer plusieurs fois l’étape précédente pour collecter de l’argent, puis améliorer vos armes.

Si vous le faites, à un moment donné, vous pourrez profiter de l’expérience de faire apparaitre des pièces soudainement.

Les pièces peuvent tout résoudre dans ce jeu !

N’oubliez pas de maintenir votre enchaînement de combos en ne laissant pas les ennemis vous attaquer !

Types d’ennemis

Il existe également de nombreux types d’ennemis.

Marcheur : Il se déplace à un rythme lent, il est prêt à devenir une bonne source de pièces pour le joueur.

Poursuiveur : Une fois qu’il s’approche à une certaine distance, il devient fou et part à la poursuite du joueur.

Écraseur : Il est non seulement excellent pour encaisser les coups, mais il possède également une grande puissance d’attaque et une grande mobilité.

Mangeur : C’est le zombie le plus lent de tous les types de zombies, mais aussi le plus puissant contre les attaques, il absorbera donc toutes les balles que vous lui enverrez comme une éponge, vous laissant sans munitions.

Chien de l’enfer : C’est le plus faible contre les attaques, mais il saute partout, ce qui oblige le joueur à le suivre.

Rampeur : Il rampe sur le sol tout en projetant des crachats acides effrayants, ce qui nécessite que le joueur exerce en continu son jugement et son contrôle.

Attendez une seconde…

Vous venez de dire que vous ne pensez pas pouvoir arriver à jouer, à cause des différents ennemis ?

Ce n’est pas la première fois que je vous le dis, mais quand vous vous sentez ainsi, vous devriez en discuter avec des pièces.

Les pièces peuvent résoudre tous les problèmes que vous rencontrerez dans ce jeu !

Hamster publiera cette semaine (12 novembre) le shoot ’em up Gradius II (1988) de Konami sur l’eShop Switch, au prix de 838¥/7,99$.

Speed Limit arrivera sur l’eShop our le 1er trimestre 2021.

AlignmentSharp publie le jeu d’évasion Cape’s Escape Game (Cape Kimi no Dasshutsu Game) sur la boutique en ligne Switch le 19 novembre au prix de 300¥ seulement.