Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 (Nintendo Switch) – Le test

Après avoir testé un Monster Energy Supercross 2 qui nous avait enchanté par ses graphismes, mais qui à côté de ça nous avait laissé un goût amer sur la maniabilité et la fluidité du pilotage des motos, il est temps de retrouver ce nouvel opus annuel de Millestone.

Les passionnés de motocross avaient adoré la sortie de MES2 (Monster Energy Supercross 2, appelons-le comme ça) et la venue du 3 s’est faite avec une certaine excitation. Ce jeu qui est principalement focalisé sur le supercross, qui est une discipline très appréciée aux États-Unis, se joue dans des arènes hors normes pouvant accueillir des milliers de personnes dans une atmosphère de dingue. Cette ambiance est parfaitement représentée dans le jeu, le stress et l’adrénaline sur certaines pistes le sont tout autant lorsque vous avez vos concurrents à vos trousses, seuls l’odeur des pots d’échappement et l’odeur de la terre manquent à tout ça.

Dès que vous débarquez sur le jeu, vous êtes accueillis par un menu très complet. Celui-ci est représenté par des images et en cliquant sur une d’entre elles, cela vous mènera vers des sous-menus encore plus complets. Le mode solo, multijoueur, création / personnalisation. De ce côté-là, rien ne change vraiment et les grands fans de ce type de jeu ne sont pas vraiment perdus. Les graphismes et la présentation du jeu changent quelque peu, mais cela reste assez fluide et intuitif.

Le mode de jeu solo nous propose un mode carrière, l’épreuve unique, le contre-la-montre, le complexe (c’est votre centre d’entraînement à vous), le championnat et les défis. Ce menu me rappelle fortement celui du célèbre jeu de foot FIFA. La musique et la présentation y ressemblent parfaitement. Le mode multijoueur, qui est fortement attendu par les fans, reste lui aussi complet et inchangé et en ce qui concerne le mode de création et personnalisation du joueur, rien ne change aussi. Lorsqu’on lance une partie, nous avons droit à une cinématique qui est clairement magnifique. Nous pouvons voir que les effets de netteté et bokeh (flou d’arrière-plan) sont très très bien faits et cela donne une dimension assez impressionnante du jeu.

Entrons dans le vif du sujet, il est temps de se mettre en piste et de tester le gameplay. Ce gameplay qui nous avait fait rager assez rapidement lors de nos premières parties avec la version 2. On vous rappelle un détail essentiel et très important en ce qui concerne ce jeu avant de vous voir rager et jeter votre console contre le mur. Ce jeu de motocross, et depuis sa création par Millestone, a pour but d’être très fidèle à la réalité. Nous sommes sur une vraie simulation de sport mécanique et non sur de l’arcade où il suffit d’accélérer et freiner pour gagner. Il faut vraiment bien gérer les freinages, les décélérations et surtout le passage des bosses dans un timing parfait. Donc avant de vous voir pester dessus, un conseil, passez du temps sur le didacticiel.

Une fois que vous aurez une très bonne prise en main, croyez-moi, vous allez prendre du plaisir, car le soft est vraiment très bien fait. Et c’est là que nous allons parler justement des changements notables que nous avons pu apprécier. La maniabilité et la fluidité du pilotage, nous avons qu’une chose à dire : MERCI MILLESTONE! en majuscule. Ils ont pris le temps d’écouter les fans et sur la version 2, c’est ce qui était vraiment horrible. On avait l’impression de piloter un mec sur un mur de brique. Lorsqu’on prenait un virage, la moto avait tendance à partir dans une direction alors qu’on lui demandait l’inverse. Pour d’autres, les impressions étaient que la moto était trop rigide dans les virages et ne correspondait pas à ce qu’on lui demandait en rapport à ce que l’avatar faisait à l’écran. Et bien tout ça, c’est fini !

La fluidité est au rendez-vous et cela s’est très vite vu sur notre pilotage ! Bon, nous avons quand même gardé toutes les assistances au pilotage. Mais si vous vous sentez d’humeur à devenir le nouveau Travis PASTRANA, c’est à vous de voir, car tout est paramétrable dans le jeu. La fonction de jeu “rembobinage” est toujours présente et vous permettra peut-être de sauver votre course. On a du mal avec cette fonction qui consiste à revenir en arrière sur un fait de course qui va vous désavantager. Une chute, un dépassement au dernier virage qui va vous faire perdre la course et hop, on rembobine, on corrige ça et on gagne. C’est bien dans le jeu, mais ce n’est pas ça dans la vraie vie. La simulation en prend toujours un coup, c’est un dérivé de l’arcade là. Bref, c’est de la triche ! Voilà, c’est dit !

Pour le mode Online, nous n’avons rien à dire de plus, vous aurez le plaisir de vous faire humilier par des joueurs de 8 ans depuis le fin fond de la Russie. Il y a toujours meilleur que soi et surtout en jouant en ligne. Pour la création et la personnalisation de votre joueur, rien ne change aussi. Tout est fait pour que vous en fassiez un pilote à votre image, mais le truc parfait dans ce menu reste la création de votre circuit. Laissez libre cours à votre imagination et surtout faites-vous plaisir. Il y a aussi une piste de saut où vous pouvez faire ce que vous voulez sans la pression de la compétition. Un genre de monde ouvert pas aussi grand qu’un GTA, mais cela reste sympa pour se défouler.

Dans son ensemble, le jeu est une grande réussite. Nous n’avons pas forcément remarqué de changement en rapport à la version 2, mais en même temps, quand c’est déjà parfait pourquoi changer ?