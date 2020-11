Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix (Nintendo Switch) – Le test

Quand un jeu donne son nom à un genre, comme Doom-like, GTA-like ou encore Mario Kart-like, c’est qu’il a su marquer suffisamment les joueurs et qu’un certain nombre de clones va tenter de prendre sa part du gâteau. Mais à quel moment distingue-t-on la mauvaise copie, de l’hommage correct, à la franche réussite où l’élève dépasse le maître ?

Si comparaison n’est pas raison comme le dit le proverbe, on peut tout de même relever les similitudes et les différences entre Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix et Mario Kart, car ce dernier jeu est le maître étalon de sa catégorie et jouer au jeu des différences est plutôt rigolo.

Parmi les similitudes les plus flagrantes, ce sont deux jeux de karts orientés arcade, dans lesquels on a des items à récolter qui permettent de lancer des objets sur nos adversaires pour les ralentir. On retrouve un poulpe qui s’attaque exclusivement à la tête de la course, comme une certaine carapace bleue, on retrouve différents projectiles et autres joyeusetés comme un bras de marin qui vient boucher la vue du joueur. Les bases sont les mêmes, avec notamment la possibilité de déraper pour gagner du boost.

Une différence notable consiste à pouvoir choisir des équipiers dans Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix : un mécanicien, un ingénieur et un chef d’équipe qui nous apportent chacun un bonus offensif ou défensif selon les cas. Ces assistants sont au nombre de soixante-douze avec un pouvoir différent pour chacun, donc de quoi faire des courses encore et encore pour trouver la team parfaite.

Si on ajoute à ça seize pilotes disponibles au départ et trente, une fois qu’ils sont tous débloqués, on arrive à un nombre vertigineux de combinaisons pilotes – équipe. Ensuite, contrairement à Mario Kart où il faut récolter des pièces d’or, ici c’est le slime qui est source de victoire. On remplit une jauge de slime en récoltant des pièces ou en roulant sur des flaques de slime et on l’utilise quand sa jauge est pleine.

Les modes de jeux sont très classiques avec en solo un mode Grand Prix composé de huit Grands Prix de quatre courses chacun. Classique aussi, le choix entre trois difficultés. Idem pour les caractéristiques des véhicules : vitesse de pointe, turbo, direction et dérapage. Chacune de ces caractéristiques se modifie selon le choix du moteur, des pneus ou du pot d’échappement.

En solo toujours, on peut faire des courses simples, du contre la montre, de l’arène et des défis. Ce dernier mode propose quelque chose d’original avec des petites épreuves à réussir pour en débloquer d’autres par la suite. Il faut par exemple battre un chrono sur un tour, effectuer un certain nombre de figures, battre tel ou tel champion, frapper un certain nombre de cibles. Les défis qui sont plus d’une quarantaine sont assez simples, mais ce mode original est vraiment le bienvenu dans Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix et permet de débloquer des pilotes ou des équipiers pour sans cesse améliorer son équipe.

En multijoueur, on peut jouer en local jusqu’à quatre et soit faire des courses soit se défier dans les arènes. Le mode arène propose deux versions : “chacun pour soi” où il faut éliminer les adversaires et où chacun à dix vies, et “Contrôle la spatule dorée” où il faut trouver la fameuse spatule et la conserver quinze secondes pour marquer un point. Le mode arène est plutôt anecdotique même s’il a le mérite d’exister.

Graphiquement Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix est joli, très coloré et point important à noter, le game design est bien réalisé et on ne se perd jamais dans les circuits, on trouve toujours son chemin. Dans un circuit où on arrive dans une très large zone circulaire par exemple, on arrive de haut, donc on a une vue plongeante sur ce cercle et sur la zone où se situe la sortie. C’est tout bête, mais il y a tellement de jeux de courses mal conçus dans lesquels on n’arrive pas à distinguer la piste des décors, que c’est important de le souligner ici.

Sur le plan sonore, rien de transcendant, une musique fun et joyeuse qui correspond tout à fait à l’univers Nickelodeon, puisque l’on retrouve outre les personnages du dessin animé Bob l’éponge, des personnages des Tortues Ninjas, de la famille Loud, des Razmokets et de Hé Arnold ! Il faut quand même reconnaître qu’à la longue, la musique devient un peu fadasse et ennuyeuse. Les bruitages font le boulot avec des petits bruits rigolos quand on ramasse des items ou quand on dégomme un ennemi.