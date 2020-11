Top des jeux millions sellers Capcom, la Nintendo Switch pas encore au sommet

Tandis que le titre le moins vendu de la Wii U a atteint l’honorable score de 8 millions et demi de copies vendues, la tier list des jeux les plus vendus de tous les temps chez Capcom se met à jour avec des chiffres certes très bons, mais dont seule une des ventes dépasse réellement cet exemple de « fiasco » Nintendo.

Ainsi, si personne ne sera surpris de retrouver Monster Hunter World aux avants post et auréolé d’un succès net et sans controverses possibles avec plus de 16 millions de copies vendues sur chacune des plateformes proposées réunies. Résident Evil occupe le reste du podium et des places d’honneur².

Ainsi, Résident Evil 7 biohazard se classe second avec moins de ventes que Mario Kart Wii U : soit un très impressionnant 8,3 million d’exemplaires vendus sur PS4, Xbox One et PC réunis (physique + numérique).

La génération précédente de consoles, PS3 et Xbox 360 classent Résident Evil sur la troisième marche du podium pour la médaille d’argent avec 7,7 million d’exemplaires vendus. Si l’on conserve le litigieux comparatif : c’est deux millions de plus que le second jeu le plus vendu de la U.

Enfin viennent Résident Evil 6 avec 7,6 million (PS3 Xbox 360) et Resident Evil 2 (Xbox One, PS4 et PC) avec 7,5 million. La dernière place d’honneur revient à Monster Hunter World : Iceborne (6,6 million), ok, ce n’est qu’un DLC. On pourrait donc aisément le cumuler avec le jeu de base.

Du coup, pour la vraie 6ème position, on plonge dans le Retro Gaming avec l’excellent Street Fighter II sur Super Nintendo. Pensez-vous aussi que les ventes sur une seule console sont plus impressionnantes que sur trois plateformes ? En tous les cas, ce n’étaient pas moins de 6,3 million de copies vendues sur la 16bits de Nintendo : Notez d’ailleurs qu’il s’agit aussi du 5ème jeu le plus vendu de la Super Nintendo. Juste derrière Super Mario Kart (qui pour son cas, cumulait 8,76 million de jeux vendus).

La fin du tableau Capcom et du top 10 comprend les trois même IP, Street Fighter IV, Resident Evil 2 original, Monster Hunter Freedom 3. La Switch n’apparait finalement dans que dans le top 15 via Monster Hunter Generation Ultimate. Tandis que le top 50 ne bouge pas tant que ça. Sinon avec les opus PS4 qui tantôt gagnent 200 millions de ventes quand certains PS3 / 360 parviennent aussi à se vendre à quelques dizaines de milliers d’unités et ainsi légèrement modifier le classement. Le malheureux du jour : Devil May Cry 2 sort du top 50. On voit joint ci-après un petit récapitulatif :

01- Monster Hunter World (PS4, Xbox One, PC, DL) – 16.4 million

02- Resident Evil 7 biohazard (PS4, Xbox One, PC, DL) – 8.3 million

03- Resident Evil 5 (PS3, Xbox 360, DL) – 7.7 million

04- Resident Evil 6 (PS3, Xbox 360, DL) – 7.6 million

05- Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC, DL) – 7.5 million

06- Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC, DL) – 6.6 million

07- Street Fighter II (SNES) – 6.3 million

08- Street Fighter V (PS4, PC, DL) – 5.0 million

09- Resident Evil 2 (PS) – 4.96 million

10- Monster Hunter Freedom 3 (PSP, DL) – 4.9 million

11- Monster Hunter Generations (3DS, DL) – 4.3 million

12- Monster Hunter 4 Ultimate (3DS, DL) – 4.2 million

13- Monster Hunter 4 (3DS, DL) – 4.1 million

14- Street Fighter II Turbo (SNES) – 4.1 million

15- Monster Hunter Generations Ultimate (3DS, Switch, DL) – 3.9 million

16- Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC, DL) – 3.9 million

17- Monster Hunter Freedom Unite (PSP, DL) – 3.8 million

18- Resident Evil 3 Nemesis (PS) – 3.5 million

19- Street Fighter IV (PS3, Xbox 360, DL) – 3.4 million

20- Dead Rising 2 (PS3, Xbox 360, PC, DL) – 3.1 million

21- Devil May Cry 4 (PS3, Xbox 360, DL) – 3.0 million

22- Resident Evil 3 (PS3, PS4, Xbox One, PC, DL) – 3.0 million

23- Resident Evil (PS3, DL) – 2.8 million

24- Dead Rising 3 (Xbox One, DL) – 2.8 million

25- Resident Evil (PS) – 2.75 million

26- Resident Evil 0: HD Remaster (PS3, PS4, Xbox One, PC, DL) – 2.6 million

27- Resident Evil Revelations 2 (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, DL) – 2.6 million

28- Monster Hunter 3 Ultimate (3DS, DL) – 2.6 million

29- Resident Evil: Operation Raccoon City (PS3, Xbox 360, DL) – 2.5 million

30- DmC: Devil May Cry (PS3, Xbox 360, DL) – 2.5 million

31- Monster Hunter Freedom 2 (PSP) – 2.4 million

32- Dino Crisis (PS) – 2.4 million

33- Resident Evil 5: Gold Edition (PS3, Xbox 360, DL) 2.3 million

34- Resident Evil 4 (PS2) – 2.3 million

35- Resident Evil 6 (PS4, Xbox One, DL) – 2.2 million

36- Marvel vs Capcom 3: Fate of Two Worlds (PS3, Xbox 360) – 2.2 million

37- Devil May Cry (PS2) – 2.16 million

38- Onimusha 2: Samurai’s Destiny (PS2) – 2.1 million

39- Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS3, Xbox 360, DL) – 2.1 million

40- Onimusha Warlords (PS2) – 2.02 million

41- Resident Evil Revelations (PS3, Xbox 360, Wii U, PC, DL) – 2.0 million

42- Lost Planet 2 (PS3, Xbox 360, DL) 2.0 million

43- Resident Evil 4 Wii Edition (Wii, DL) – 2.0 million

44- Resident Evil 4 (PS4, Xbox One, DL) – 2.0 million

45- Super Street Fighter II (SNES) – 2.0 million

46- Monster Hunter Tri (Wii) – 1.9 million

47- Super Street Fighter IV (PS3, Xbox 360, DL) 1.9 million

48- Resident Evil 5 (PS4, Xbox One, DL) 1.9 million

49- Street Fighter x Tekken (PS3, Xbox 360, DL) – 1.8 million

50- Dead Rising (Xbox 360, DL) – 1.8 million

51- Devil May Cry 2 (PS2) – 1.7 million

52- Street Fighter II’ Special Champion Edition (MD) – 1.65 million

53- Ghosts’n Goblins (NES) – 1.64 million

54- Lost Planet Extreme Condition (Xbox 360, DL) – 1.6 million

55- Marvel vs Capcom Infinite (PS4, Xbox One, PC, DL) – 1.6 million

56- Resident Evil 4 (GC) – 1.6 million

57- Onimusha 3 : Demon Siege (PS2) – 1.52 million

58- Mega Man 2 (NES) – 1.52 million

59- Devil May Cry 4 Special Edition (PS4, Xbox One, DL) – 1.5 million

60- Street Fighter 30th Anniversary Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC, DL) – 1.5 million

(aussi à 1.5 million : Okami (PS4, Xbox One, Switch, DL) et Ultra Street Fighter IV (PS3, Xbox One, PC, DL)) Source.

²Une place d’honneur, dans le sport, ce sont les sportifs arrivés au deux et trois places après les trois premières. Donc, selon les compétitions, la 4 et 5 ainsi que parfois, la 6ème.