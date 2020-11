Asterix & Obelix XXL: Romastered (Nintendo Switch) – Le test

A quel moment, peut-on considérer qu’un jeu a été suffisamment marquant sur sa génération pour décider d’en faire un remake des années plus tard ? L’exemple récent de la ressortie de Super Mario 64 sur Switch permet aux joueurs de découvrir un jeu réellement important d’une ancienne génération et de se rendre compte qu’il n’a pas tant vieilli que ça et qu’il a laissé une véritable empreinte dans l’histoire du Jeu Vidéo. Mais quand un éditeur décide de ressortir un jeu déjà moyen à l’époque, qui n’a pas laissé un souvenir impérissable, dont plus personne ne parle et dont personne n’a jamais réclamé un remake, qu’est-ce que cela veut dire ?

Par Toutatis, Astérix revient !

C’est exactement la question que pose le retour de Astérix & Obélix XXL sur Switch dans une version “Romastered”. Déjà lors de sa sortie sur Playstation 2 en 2003, rien ne distinguait ce jeu d’action-aventure de toute une flopée d’autres jeux du genre. Avec son gameplay plutôt simpliste, son aventure en ligne droite et ses challenges longuets et plutôt barbants, ce jeu Astérix n’avait pas grand-chose pour lui. En dix-sept ans, le fait de devoir ramasser des milliers de casques de romains n’a pas évolué au point que l’on puisse trouver ça cool aujourd’hui. Ça ne l’était pas à l’époque, ça ne l’est toujours pas actuellement.

Alors bien sûr, on peut noter le passage de l’ancienne version à la nouvelle version de façon instantanée en appuyant sur une gâchette. C’est rigolo, on se rend bien compte que graphiquement, le jeu a pu être amélioré, mais sur le fond, c’est quand même un argument assez léger pour nous faire découvrir ou redécouvrir ce jeu. Il faut noter que ce passage d’une époque à l’autre a été incorporé au gameplay de certains mini jeux. En effet, certains challenges demandent au joueur de ramasser des pièces, et quand sur le tracé à suivre, on ne voit pas des pièces, mais des formes blanches, c’est que les pièces sont dans l’autre version du jeu, on doit alors zapper d’une époque à l’autre pour récolter toutes les pièces. C’est rigolo, mais ça n’a aucun réel intérêt.

Nom de Zeus, vite à la DeLorean !

Sur le fond, le jeu n’a pas changé non plus. On incarne Astérix ou Obélix et on se bat contre des hordes de romains et autres ennemis en bourrinant le bouton Y de sa Switch. On se déplace dans de grandes aires de jeux reliées entre elles par des couloirs et il faut trouver le mécanisme qui nous permettra d’ouvrir une porte, de faire exploser des rochers qui nous bouchent la route ou encore d’atteindre une plateforme éloignée. Tout ça en mettant des baffes à des dizaines de légionnaires qui laissent tomber leurs casques après avoir été battus. Casques que l’on récolte par dizaine, par centaine, tout ça pour acheter une amélioration à un marchand ambulant qui nous vendra le moindre combo à plus de deux mille casques.

L’aventure n’est pas désagréable, on parcourt les différents pays d’Europe dans lesquels nos amis villageois ont été emmenés sans déplaisir. Malgré tout, le jeu est très répétitif et ce ne sont pas les mini jeux qui apportent une plus grande variété dans le gameplay. On distribue des beignes, on récolte des casques et on avance. Graphiquement, oui, la version Switch est plus jolie. Elle se présente au format 16/9 contrairement à la version de 2003 qui est en 4/3. Oui, la version Switch propose un enrobage musical contrairement à l’ancienne version qui est très “boum-boum”, mais en termes d’amélioration, on ne trouve pas grand-chose de plus. Pour les plus résistants, le jeu est long et il faudra à peu près une dizaine d’heures pour en faire le tour, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?