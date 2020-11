Fantasy Friends (Nintendo Switch) – Le test

Les premiers tamagotchis… quels bons souvenirs ! Ces petits œufs que nous cachions discrètement dans nos poches afin de les emporter partout, jusqu’à nous réveiller en pleine nuit pour les nourrir et nettoyer le petit caca posé nonchalamment n’importe où. Voilà un temps dont je vous parle, que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre… les plus petits disposent désormais de consoles modernes pour simuler l’adoption d’un petit animal, le nourrir, le soigner et le dorloter à loisir sans trop de soucis pour les parents. Fantasy Friends tente de se faire une petite place dans ce milieu… une initiative louable en connaissance de la déception des joueurs face au Little Friends sur Nintendo Switch (Nintendogs revient nous !), mais sera-t-il pour autant la hauteur…?

Développé par Xaloc Studios S.L. et édité par Just For Games, Fantasy Friends se destine sans équivoque aux plus jeunes. Arborant des couleurs flashy et des dessins forts simplistes (un peu trop oserons nous dire…), tout débute dans une forêt enchantée, avec de multiples papillons voletant de-ci de-là… nous sommes accueillis avec douceur par notre amie Aurea, parlant couramment japonais. Fort heureusement pour nos bambins, le jeu est intégralement sous-titré en français.

Animaux d’ici et d’ailleurs

Commençons la visite de ce lieu plein de magie par votre maison. Fort modeste, cette dernière ne se destine qu’à une seule chose : être le siège de l’éclosion de vos futurs protégés. En effet, tous vos futurs animaux sortent d’un œuf, le plus souvent très coloré. Après être resté un temps dans la couveuse (que vous prendrez soin de réchauffer régulièrement avec vos petites mimines), le petit être pourra enfin s’extirper de sa coquille…

La mignonnerie de ces animaux n’est assurément pas égale. Certains seront plutôt mimis tout pleins, tandis que d’autres feront limite peur (si si). Les couleurs flashy n’aident pas, il est vrai… mais les enfants seront peut-être plus cléments face à ces bouilles aux grands yeux totalement irréalistes, mais rappelant sans mal les peluches désormais omniprésentes dans tous les magasins de jouets.

Globalement, vous retrouverez quelques ressemblances tout de même avec les animaux de notre charmante planète Terre. Ainsi, nous avons retrouvé un semblant de chat (appelé par nos soins Fosha, parce que, tout de même, ce n’est pas un vrai), un semblant de panda volant (appelé Pavu, l’écran du choix du nom est arrivé tellement vite que nous n’avons pas vu sa frimousse) ou encore un semblant de Licorne (Cocorne ça vous plait ?), ou un semblant de hérisson (appelé Trukmoche, vous imaginez bien pourquoi…)… et bien d’autres que nous vous laisserons découvrir.

Aux petits soins pour les compagnons

Sans grande surprise, il est de votre devoir de prendre soin de vos compagnons. Chacun d’entre eux disposera de sa petite maison sitôt après sa naissance et vous serez ainsi libre de lui rendre visite aussi souvent que nécessaire (ou pas). Une fois dans sa bâtisse, plutôt mignonne et personnalisée en fonction de son espèce, vos compagnons demanderont à être nourris au biberon (tandis que les adultes disposeront d’une gamelle), à être câlinés, brossés, mais aussi lavés. Les adultes enfin seront aussi demandeurs de jeux et il vous faudra préparer leurs petites tambouilles, nous y reviendrons.

Ces tâches, assurément très (très) répétitives ne présentent pas de difficulté majeure dans leur jouabilité. Petits et grands parviendront sans mal à prendre soin de leurs animaux. De là à dire qu’ils s’amuseront…

Une jauge de santé est disponible pour chaque individu. Vous y retrouverez ainsi le niveau de satiété, de bonheur, de la bonne hygiène du poil, de l’entretien général ainsi que niveau d’amusement de l’animal. Le bien être de vos compagnons passe bien entendu par l’accomplissement de tous ces besoins. Néanmoins, le jeu ne se veut en aucun cas punitif ou traumatisant : il ne se passera absolument rien si vous délaissez votre animal. Une bulle apparaîtra simplement au-dessus de sa maison pour signifier qu’il a besoin de vous pour remplir un de ses besoins. Les jauges ont par ailleurs tendance à se vider assez rapidement, vous aurez donc de quoi vous occuper assez vite puisque rapidement votre population va croître. De là à dire que vous vous amuserez…

Petit devient toujours grand

Chacun de vos protégés parviendra à évoluer, pour devenir un petit être un peu plus fort et un peu plus dégourdi. Nous avons assimilé cela au passage à l’âge adulte de nos petites bestioles. Ces adultes vous demandent passablement plus d’attention puisque vous pourrez rejoindre le jardin pour réaliser quelques activités avec eux.

Comme énoncé un peu plus haut, il va falloir vous retrousser les manches pour préparer la ration alimentaire de chaque animal. Chacun dispose de ses spécificités : ainsi il vous faudra couper du bambou pour le panda volant, faire une sorte de bouillie pour votre chat faux chat, et bien d’autres. Ce n’est qu’après cette préparation que vous pourrez donner une gamelle pleine à vos compagnons.

Au-delà du nourrissage, il vous est enfin possible de jouer avec vos petits amis (les bébés n’ont guère ce privilège). Pour ce faire, plusieurs choix : la balle, le frisbee, le bâton… mais la finalité est la même. Envoyez (enfin… essayez d’envoyer !) votre jouet et votre compagnon vous le ramènera. Et puis voilà. Aaaah qu’est-ce qu’on s’amuse !

Une dernière distraction vous est proposée pour chaque animal, dans l’espoir de vous extirper de cet ennui nonchalant que vous semblez traîner depuis l’ouverture du jeu… faire jouer de l’équilibre à un panda volant, imaginer un parcours d’obstacles à un pseudo renard (qui ressemble lourdement au Pokémon Feunard une fois adulte)… si ces minis jeux ont le mérite d’être diversifiés, ils manquent cruellement de fun. En outre, le passage au jardin nous a occasionné quelques bugs et retours intempestifs au menu général de la Switch.

Du mana en veux-tu ? En voilà !

Puisqu’il fallait bien trouver un support pour compléter le petit arsenal d’activités proposées, les développeurs ont fait le choix d’incorporer le mana à leur soft. Ce denier s’acquiert très simplement, la moindre activité sera synonyme de gain magique, vous ne devriez donc pas trop souffrir d’en manquer.

Tant mieux.

Car si les développeurs ont fait preuve de tendresse envers les animaux sans soin ni nourriture (il aurait peut-être été bon de les faire partir ou autre pour sensibiliser les enfants aux besoins des animaux ?), ils se sont montrés nettement moins cléments sur l’utilisation du mana.

Si vous faites le tour des animaux en moins de 3h (sic) après avoir dépensé pas mal de mana pour acheter tous les œufs, vous pourrez tenter de rester encore un peu sur le soft (quoi, vous êtes vraiment encore là ?) en achetant tout un tas de babioles inutiles. Oui, parfaitement inutiles puisqu’elles ne changeront rien au jeu. Prenons par exemple une nouvelle éponge en forme de cœur, et achetons-la dans la boutique de notre Fosha. Sa toilette sera exactement la même qu’avec l’éponge traditionnelle. La déception n’en est que plus forte lorsque nous constatons que cette éponge en forme de cœur est absente chez nos autres compagnons… il vous est en effet demandé de racheter tous les objets pour l’ensemble de vos animaux. Mais quel enfant s’amusera à faire cela…?! L’achat même de vêtements pour nos animaux se montre mal pensé : nos compagnons ne se présentent pas à la caméra avec leur nouvelle tenue. Il nous a fallu parfois attendre quelques minutes pour visualiser le vêtement sur notre animal, le temps que ce dernier daigne se positionner correctement.

Vos derniers deniers magiques peuvent aussi être dépensés pour décorer la forêt magique. Une fois encore la déception sera de mise puisque les décorations doivent être placées dans des spots bien définis. Inutile de vous imaginer décorer à votre guise la forêt, cette dernière est drastiquement limitée, vous ne pourrez aucunement sortir des rebords très restreints de la carte, et seules les cases étoilées peuvent être redorées par la décoration de votre choix. Autant dire que vous aurez très très très rapidement « décoré » la forêt. Qui ne sera pas franchement belle par ailleurs, mais ça, ce n’est qu’une question de point de vue nous direz-vous.

Quelques petites activités annexes viendront ponctuer le jeu, comme le nettoyage des différentes maisons, le soin de quelques animaux malades grâce à un biberon magique, ou encore le désherbage et la quête d’un trésor dans un tas de terre. Rien de tout cela ne devrait suffit à susciter un très grand enthousiasme chez les joueurs, y compris parmi les plus jeunes… ces derniers feront en effet le tour du jeu en un après-midi, deux peut être pour les bambins les plus petits. Ce n’est assurément pas la possibilité de changer la couleur de leurs compagnons contre des sacs de mana qui parviendra à les retenir sur le jeu… Proposé à près de 30 euros sur l’eShop de la Nintendo Switch, les parents pourraient bien rapidement regretter leur achat…

Une version boite est prévue pour le 20 novembre prochain pour 35 euros environ (!!).

Le saviez-vous ?

Le monde imaginaire aux couleurs flashy, plein de paillettes et d’arcs-en-ciel, accueillant ses habitants au doux nom de Fantasy Friends, se retrouve aussi dérivé en divers produits tels que des figurines projetant du slime (!). Sans doute sommes-nous simplement trop vieux pour comprendre… nous n’irons pas plus loin cette fois-ci !