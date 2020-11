Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Nintendo Switch) – Le test

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

La saga Need for Speed aura fait énormément d’adeptes de la conduite à travers ses années d’existence dans le domaine du jeu vidéo. On ne compte plus le nombre de titres sortis sur les différentes consoles au fil des années, marquant les esprits de chacun selon les épisodes proposés tels que Need for Speed underground 1 et 2, Need for Speed most wanted, poursuite infernale, Carbon ou plus récemment le NFS Heat se déroulant dans la ville de Palm City. Cependant, beaucoup d’entre nous se souviennent surtout de l’épisode développé par le studio Criterion Games en collaboration avec Dice, où pour la première fois, il était possible de choisir entre être un délinquant / fou du volant, ici appelé “Racers” ou “Fuyards” ou au contraire être un agent de sécurité appelé SCPD, faisant respecter la loi sur les routes de Seacrest County à bord de grosse cylindrée.

À l’époque le jeu était sorti en 2010 sur la PlayStation 3, la Xbox 360 et sans oublier la Wii. C’est en l’an 2020 que le jeu se refait une beauté sur les consoles de nouvelles générations. C’est donc un Need for Speed Hot Poursuit remastered que nous avons après dix années d’existence qui revient sur le devant de la scène. C’est aussi l’occasion pour la Nintendo Switch de pouvoir poser son véhicule sur les routes de cette ville fictive et bien sûr en version HD.

Faites chauffer les moteurs et accrochez vos ceintures ! Le test de Need for Speed est sur le point de commencer.

Un air de déjà vu

NFS Hot Poursuit se passe dans la ville fictive de Seacrest County, ville où des paysages variés montrent le bout de leurs nez, montagne enneigée, route désertique ou encore bord de plage, on y trouve décors et ambiances divers. Cet opus pour ceux qui ne l’ont jamais fait, nous propose un gameplay qui change des précédents opus avec deux choix qui sont bien pensés. D’un côté on a l’occasion d’être avec une brigade de police au bolide plus vivant et rapide que jamais et de l’autre hors-la-loi de la conduite plutôt bien équipé eux aussi niveau automobile.

Ceci est l’atout majeur de ce jeu de voiture dynamique et bourré d’adrénaline.

Vous aurez donc le choix de choisir ce qui vous correspond le mieux en termes de conscience.

Pour le gameplay, rien de plus facile à comprendre. Quel que soit le choix pris, le tout est présenté façon défi avec plus au moins de façon de réussir les différentes missions proposées.

Pour la SCPD, on retrouvera :

Les interceptions, qui ont pour principe, tout simplement, d’interpeller les Racers en fracassant leurs voitures.

Les poursuites infernales, ayant pour but d’empêcher les participants de terminer leur rodéo urbain.

Les interventions rapides, dont le principe est d’aller le plus rapidement possible au point de destination sans abîmer sa voiture sous peine de pénalité.

Et aperçu, qui consiste à emmener une voiture définie par le jeu sans l’abîmer et le plus vite possible.

Et pour les Fuyards nous aurons différentes façons de procéder afin de gagner des points et bien entendu avoir de nouvelles voitures tout en mettant à l’amende les voitures musclées de la brigade.

On retrouvera ainsi :

La poursuite infernale, course qui consiste à terminer la course sans se faire détruire par la SCPD.

La course, qui permet tout simplement de faire une course avec les autres racers.

Les courses contre-la-montre, qui comme l’indique son nom, vous permet de faire une course de vitesse à terminer avant le temps imparti.

Et le défi traque, qui lui sera une course de performance vous obligeant à conduire une voiture prédéfinie afin d’échapper à la police.

Ici, tout se joue sur la vitesse, les drifts et la nitro! Que ce soit la SCPD ou les Fuyards, le principe est semblable. Vous remportez vos épreuves, gagnez des points et remportez des véhicules plus rapides les uns des autres. Mais quelques façons de procéder diffèrent comme par exemple la brigade policière qui propose des atouts en fonction des différents défis présents devant vos yeux. Pour être un peu plus précis, les atouts seront du nombre de 4 :

Le barrage policier

Les herses

L’hélicoptère

Et IEM

Ils sont tous là dans un seul but, immobiliser les Fuyards.

Pour les Fuyards, juste la conduite sera votre plus grande alliée. Sachez aussi que la conduite augmentera la jauge de nitro, que vous soyez en contre-sens, vitesse maximale ou si vos drifts sont bien réalisés, tout cela rapportera des augmentations de NOS. Ce sera à vous de gérer votre conduite pour arriver à ne pas vous faire attraper avant le temps imparti, mais vous aurez bien entendu aussi des compétences à peu près comme ceux qu’on retrouve avec la SCPD:

les IEM

Du turbo en plus

Un brouilleur

et les Herses

La prise en mains plutôt classique, mais efficace ne vous fera pas perdre pied, mais au contraire sera exquise pour laisser vos mains fusionnées avec la manette.

Pour ce qui est de la maniabilité, le jeu est un régal à sa manière. Toute cette vitesse peut paraître difficile à gérer au début, mais une fois le jeu en main et ceux après quelques courses, cela devient un plaisir de drifter à toute allure. Mais attention NFS vous fera comprendre que chaque voiture a bien sa manière d’être pilotée. Le poids de chacune des voitures est différent, et justement, ne donne pas cette sensation de jeu arcade ou tout est relativement semblable en fonction de votre choix de véhicule, ce qui est un bon point pour ce projet.

Des graphismes de qualité

Pour cette version remastered, en plus de quelques heures de jeu allongées et de quelques habillages de véhicule en plus, le jeu nous offre des graphismes de bonne qualité et plaisants à voir. Qu’il soit sur console portable ou aucune chute de framerate n’a été constaté, ou sur TV, le jeu tourne à merveille et propose des graphismes bien travaillés. Les décors sont beaux malgré cette impression de faire souvent les mêmes circuits, ce qui est dommage. Les voitures ont une modélisation réaliste et on aime avoir des grosses cylindrées au bout des doigts.

C’est une bonne radio Seacret County

Musicalement, le jeu nous propose une playlist éclectique bien réussie. Que se soit du rock tout en passant à de l’électro et au rap, chaque musique donne un coup de boost à vos courses et ça alimente énormément l’adrénaline ressentie pendant les traversées. On y écoute pas mal d’artistes connus comme :

Beni Benassi

i.A

Deadmau5

Pendulum

Et bien d’autres encore !

C’est une bonne chose pour les fans de musique en tout genre et ça fait plaisir de les entendre en pleine action, on aurait tout de même voulu avoir un poil plus de choix.

Voiture et autolog

Concernant les voitures, le soft nous offre un beau catalogue de véhicule en tout genre, avec aussi de nouveaux habillages et couleurs de voitures. On a aussi des améliorations au niveau de la conduite et un mode photo, mais ce qui fait la différence de cette version remasterisé, c’est le multi-plateformes permettant de jouer entre potes, quel que soit la console utilisée et l’autolog permettant de pouvoir affronter ses amis en 1 vs 1 via des défis basés sur leurs activités.