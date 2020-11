Demolish & Build 2018 (Nintendo Switch) – Le test

Focus sur un nouveau jeu de démolition et de construction sorti sur l’eShop. C’est d’ailleurs son nom : Demolish & build par les développeurs Noble Muffis et Ultimate Games qui ont voulu faire appel à votre passion pour l’enfance et les jouets de construction. Que vaut ce titre ? Nous allons voir ça tout de suite avec notre test.

Histoire

Alors avant de commencer, il est déjà important de préciser qu’il faut bien parler anglais pour comprendre l’histoire du jeu, car il n’y a pas de traduction française. L’histoire est simple, vous incarnez un ouvrier de chantier et vous commencez votre journée par la démolition d’un casino avec votre pauvre petit marteau. Hélas, votre patron vous demande de casser des statuts de Lions qui trônent au-dessus du casino. Ces statues coûtaient une fortune et votre patron a décidé que c’était VOUS le coupable. Quel salaud ! Mais heureusement, la vie dans les jeux vidéo est plutôt magnifique et magique et n’a rien à voir avec la vraie vie. A peine sortie du Casino, un ancien collègue qui a monté sa boite vous appelle et vous embauche !

Les miracles existent, incroyable !

Bref, c’est à partir de ce moment de vie que vous allez commencer une aventure vraiment passionnante avec votre marteau et vos engins de chantier. Très vite, votre nouveau patron vous demande de passer vos permis d’engins et c’est là que le fun commence. Vous allez découvrir la ville et tous ses défauts. Une petite map remplie de maisons en construction. La maniabilité des engins laisse à désirer et dès le début, en voulant prendre un virage trop rapidement, on a fini par planter notre voiture sur un rail de sécurité.

Après avoir passé notre permis Bulldozer, nous avons tenté de la sortir de ce rail, mais impossible ! La voiture a fini par prendre feu. Ce qui est un bon point pour l’animation et le fun du jeu (Ou pas). D’ailleurs, nous tenons à souligner la qualité des sons apportés aux véhicules. Si la voiture faisait “vroum vroum” tout en roulant, nous aurions été vraiment heureux, mais en à peine 5 minutes de jeu vous allez vite couper le son. Ce bruit de voiture de course sur console 8-Bit va très vite vous agacez. Suite à ce malheureux événement, nous avons dû continuer le jeu à pied ou en engin de chantier. Inutile de vous dire que cela nous a vite embêté, un gros défaut du jeu. On n’a jamais retrouvé notre voiture… Ca, c’était pour la petite histoire personnelle qui nous semblait être importante à raconter pour bien comprendre à quoi vous devez vous attendre, mais revenons à nos moutons.

Vous l’aurez compris, niveau réalisme, c’est très mauvais, ne mâchons pas nos mots. Vous pouvez détruire des maisons, des gros talus de terre avec votre bulldozer, mais un simple panneau STOP vous arrête net… Cherchez l’erreur. Alors oui, vous allez nous dire que ce n’est pas le but du jeu, mais quand même, un peu de réalisme ne fait jamais de mal. Et puis tant qu’on y est, parlons de cette manière incroyable de travailler. Ce n’est pas du travail, c’est de la malfaçon en permanence et niveau sécurité du travail, on y est pas du tout. Depuis quand on casse un mur par le bas au marteau pour que le mur tombe ? (sur vous). Les développeurs qui ont créé le jeu n’ont jamais fait de chantier, c’est évident. Ou sinon, nous pensons qu’ils ont regardé toutes les vidéos fun que l’on peut trouver sur internet.

La difficulté est croissante malgré tout et le petit côté gestion de l’entreprise est sympa, mais ce n’est pas la joie non plus. Bref, pour conclure cette partie histoire & gameplay, nous dirons que malgré tous ses défauts d’esthétisme, de réalisme, il y a quand même un effort fait sur l’histoire du jeu, mais c’est très vite répétitif. Cela dit, nous pensons que les passionnés d’engins de chantier pourraient apprécier. On n’est pas dans du grand jeu de simulation, mais c’est déjà pas mal.

Côté graphisme, c’est cubique et pas top, c’est raide et bourré de défauts. Le jeu nous rappelle la maniabilité des premiers jeux de PS1 et nous pesons nos mots. Mais soyons gentil, les engins de chantier sont bien faits.