Huit nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Psycho Wolf qui est annoncé pour l’année prochaine sur l’eShop de la console hybride de Nintendo.

Arcade Archives ZERO TEAM est disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch.

“ZERO TEAM” est un jeu d ‘action sorti par SEIBU KAIHATSU en 1993. Quatre membres de la “ZERO TEAM” décollent pour sauver une femme kidnappée par un ninja diabolique. Participez à des batailles techniques avec des commandes simples et, tout en utilisant l’environnement de temps en temps, battez les ennemis qui attaquent de toutes les directions ! La série “Arcade Archives” a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d’œuvre classiques d’Arcade. Les joueurs peuvent modifier différents paramètres de jeu tels que la difficulté du jeu, et également reproduire l’atmosphère des paramètres d’affichage d’arcade à ce moment-là. Les joueurs peuvent également rivaliser les uns avec les autres de partout dans le monde avec leurs scores élevés. Profitez du chef-d’œuvre qui a créé une génération pour les jeux vidéo.

Depuis 60 ans, THE GAME OF LIFE nous a montré comment gagner en grandissant. Aujourd’hui, Marmalade Game Studio et Hasbro sont fiers d’annoncer le jeu THE GAME OF LIFE 2 ! Cette suite vous apporte plus de choix et plus de liberté ! Serez-vous blogueur vidéo ou ingénieur ? L’adaptation du J2S Destin arrivera le mois prochain sur l’eShop.

Retro Machina est prévu sur Nintendo Switch pour une sortie début 2021.

Paw Paw Paw était un royaume paisible et prospère jusqu’au jour fatidique où le roi décida d’obliger tout le monde à porter un pantalon. Vous faites partie d’un groupe de résistants, les ANTIPANTALONS, qui cherchent à renverser le roi. Combattez jusqu’à la victoire en réduisant tous vos ennemis en bouillie ! Le jeu sort sur Nintendo Switch le 4 décembre pour 9,99 euros.

Sky Mercenaries Redux sort sur la Nintendo Switch le 26 novembre pour un prix de 13.99€.

Une bataille du ciel épique vous attend ! Sky Mercenaries est de retour avec une édition remaniée et exclusive de 2020 Nintendo Switch. Choisissez votre pilote et votre chasseur pour participer à l’action S.H.M.U.P. à la polarité 2D ultime! Combattez plus de 50 types d’ennemis sur 8 mondes dans plus de 32 missions et un contenu aléatoire illimité. Préparez-vous à affronter la flotte ennemie et les combats de boss. Améliorez vos chasseurs, vos drones et vos pilotes comme vous le souhaitez. Obtenez des améliorations visibles puissantes et permanentes, des blindages et différents types d’armes. Améliorez le niveau de vos pilotes et attribuez des points de compétence dans 3 arbres de compétences différents pour débloquer une variété de capacités comme le bouclier automatique, les buffs critiques et encore plus.

Nordlicht sortira le le 26 novembre à un prix de 3.99€.

Dans le jeu d’aventure Nordlicht, vous accompagnez une famille pas comme les autres au cours d’un périple merveilleux dans le nord glacial. Vous incarnez Aurora, une petite fille curieuse, Peter Persil (son cochon d’Inde et meilleur ami qui la suit comme son ombre) et son père astucieux, Rupert. Au cours de son aventure, le trio découvre les mystérieuses constellations du ciel polaire nocturne et doit affronter les dangers de Mère Nature ainsi que les craintes de chacun. Vous devrez parfois utiliser et combiner les objets que vous trouverez en chemin, à la manière d’un jeu point and click traditionnel. Mais cette épopée mettra aussi votre dextérité ainsi que vos réflexes à l’épreuve, et il vous faudra braver des icebergs, des vagues géantes et même des orages à bord de votre petite barque. Les commandes intuitives, la musique atmosphérique et les graphismes dessinés avec amour à la main font de Nordlicht une expérience inoubliable tant pour les grands que pour les petits.

Picklock sortira aussi le 26 novembre pour $7.99. En avez-vous marre d’avoir une vie moyenne et honnête ? Picklock vous permet de forcer l’entrée, de voler et de tromper afin d’accéder à une vie de luxe mais néanmoins illégale. À chaque niveau, faites face à un nouveau défi. Rouleau de papier toilette des voisins, œuvres d’art prestigieuses, matériel électronique, argent liquide… Vos cibles varient ! Même si vous savez comment faire, vous devrez faire face à des systèmes de sécurité, des alarmes et des compartiments secrets et verrouillés. Si tout cela vous angoisse, vous pouvez toujours aller faire les magasins, vous détendre dans un pub ou relâcher la pression dans un club pour hommes. Vous avez hâte ? Alors attrapez vos gants et votre pied-de-biche et préparez-vous à voler dans des conditions difficiles !

On termine cet article avec le classement des ventes de la semaine sur l’eShop US de la 3DS (week du 18 novembre), une fois n’est pas coutume.

Software

1. Pokemon Crystal

2. Pokemon Yellow

3. Pokemon Red

4. Zelda: Ocarina of Time 3D

5. Pokemon Gold

6. Tomodachi Life

7. Zelda: Majora’s Mask 3D

8. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

9. Pokemon Silver

10. Super Mario Bros. 3

11. Pokemon Omega Ruby

12. Pokemon Blue

13. Super Mario 3D Land

14. Pokemon Alpha Sapphire

15. Pokemon X

16. Zelda: Oracle of Seasons

17. Super Mario World

18. Monster Hunter 4 Ultimate

19. Pokemon Ultra Sun

20. Super Mario Maker for 3DS

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

4. Mario Kart 7 Video

5. Nintendo Direct 9/13/18

6. IronFall Trailer

7. Pokemon Bank Trailer

8. Super Mario 3D Land Video

9. Pokemon Rumble World Trailer

10. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

11. Introducing Tomodachi Life

12. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

13. Nintendo Badge Arcade Trailer

14. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

15. Nintendo Minute – Tomodachi Life

16. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

17. Tomodachi Life Direct 4/10/14

18. Super Mario World Trailer

19. Super Smash Bros. – Final Video Presentation

20. Pokemon Yellow Trailer