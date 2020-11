Pour Eiji Aonuma, Hyrule Warriors ne deviendra pas un spin-off à The Legend of Zelda

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau marque la deuxième collaboration de Nintendo et Tecmo Koei autour de la licence The Legend of Zelda, la première collaboration étant Hyrule Warriors sorti en 2014 sur Nintendo Wii U et en 2018 sur Nintendo Switch avec la Definitive Edition. Suite à la sortie de ce second opus, Eiji Aonuma s’exprime sur les spin-off de The Legend of Zelda…

Nos confrères d’IGN ont eu la chance de s’entretenir avec Eiji Aonuma, le producteur de la série The Legend of Zelda et Yosuke Hayashi, le producteur d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Lors de cet entretien, la possibilité de voir la licence Hyrule Warriors voler de ses propres ailes a été abordée et la réponse de Eiji Aonuma ne laisse peu de place au doute:

“Je pense que les circonstances pourraient à nouveau s’aligner ainsi, mais je ne pense pas que nous nous attendons à ce que cela devienne une série. Nous prendrons cette décision en fonction de ses mérites créatifs, tout comme nous l’avons fait cette fois-ci.“

A cela Yosuke Hayashi a ajouté que cela dépendra de si les développeurs ont une “idée qui rendra tous les fans heureux.”

En somme, Nintendo et Eiji Aonuma ne disent pas non à de nouveaux opus d’Hyrule Warriors, mais à la condition d’avoir des projets créatifs de valeurs et que celles-ci se prêtent à un nouvel opus, comme a pu l’être l’idée de faire ce Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau.

Source: IGN.com