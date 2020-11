Rumeur: Zelda Breath Of The Wild 2 pour fin 2021

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Si pour beaucoup c’est un fait, on est toujours certain de rien à propos de la sortie de The Legend of Zelda: Breath Of The Wild 2 pour fin 2021.

Les 35 ans de Zelda, c’est certainement le bon moment pour sortir cet opus tant attendu. D’après l'”insiders” Emily Rogers (assez reputée, avec de nombreux leaks validés, mais aussi quelques fails), on peut s’attendre à une sortie potentielle vers les vacances de 2021, mais même alors, elle a noté qu’il y a une petite chance que le jeu soit repoussé en 2022. Toute fenêtre de sortie avant les vacances 2021, dont beaucoup sont basées sur plusieurs rumeurs, devrait être rejetée.

85-90% chance that it releases around the holidays 2021. — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) November 20, 2020