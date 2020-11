Sakuna : Of Rice and Ruin dépasse les 500 000 unités vendues sur Nintendo Switch

C’est une des bonnes surprises de ce mois de novembre. Je parle de Sakuna : Of Rice and Ruin qui est sorti le 10 novembre au Japon et aux États-Unis et le 20 du même mois en Europe. En deux semaines de commercialisation, le jeu a rencontré un joli succès…

Il faut dire que le parti pris du développeur Edelweiss est très original, puisque Sakuna : Of Rice and Ruin mélange le style action/plate-formes et simulation de riziculture, mais ce pari s’avère concluant. En effet, le studio Edelweiss et Marvelous (l’éditeur) annoncent avoir écoulé pas moins de 500 000 exemplaires (physiques et numériques) de son titre depuis sa sortie, soit depuis deux semaines. Autant dire que le million d’exemplaires vendus devrait arriver très vite.

En attendant, vous pourrez retrouver le très bon test de Kuroseikai ici.