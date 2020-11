K/DA débarque dans Just Dance 2021 !!!! Ah, c’est pas POP/STARS ?

K/DA est un concept créé par RIOT GAME (société américaine racheté par TENCENT (Chine)), pour le jeu vidéo LEAGUE OF LEGENDS. Quatre personnages ont été choisis, Evelynn, Kai’Sa, Ahri et Akali. Leurs voix respectives seront assurées par Madison Beer et Jaira Burns et Miyeon et Soyeon de (G)I-dle. Depuis le groupe a accueille Séraphine.

Via la chanson POP/STARS, le groupe est devenu immédiatement populaire dans le monde de la K-pop. Ubisoft annonce aujourd’hui que le groupe arrivera dans Just Dance 2021, en faite c’est disponible de suite, avec la chanson “DRUM GO DUM” by K/DA. Pas la meilleure, mais elle bouge bien ! La musique est disponible trois mois, et ensuite elle sera accesible uniquement via le pass Ultimate.

Just Dance® 2021 est le jeu de danse par excellence avec 40 nouveaux tubes, dont “Don’t Start Now” de Dua Lipa, “Feel Special” de TWICE et “Señorita” de Shawn Mendes & Camila Cabella. Réunissez votre famille et vos amis pour faire la fête sur la Nintendo Switch™, la PlayStation®4 Pro et PlayStation®4 Computer Entertainment Systems, la Xbox One family qui inclut la Xbox One X et Google Stadia.