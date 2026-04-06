Il y a des jeux qui vous prennent par la main, et d’autres par le cerveau. Öoo appartient sans conteste à la seconde catégorie. Et quelle claque !

Qui se cache derrière cette bombe ?

On pourrait résumer Öoo à son concept : une chenille explosive qui traverse des labyrinthes en se faisant sauter. Mais ce serait comme réduire un feu d’artifice à une simple mèche. Car derrière cette apparence minimaliste se cache l’une des expériences de puzzle-platformer les plus intelligentes et les plus satisfaisantes qu’il nous ait été donné de vivre ces dernières années. Le jeu est l’œuvre de Nama Takahashi, développeur déjà connu pour l’excellent ElecHead, un autre puzzle-platformer qui avait su séduire par son ingéniosité. Avec Öoo, le créateur pousse encore plus loin sa philosophie du « level design comme tutorial », cette idée que le jeu doit enseigner ses mécaniques non pas par des mots ou des flèches, mais par l’expérimentation et la découverte. Les graphismes sont signés Hachinos, tandis que Tsuyomi s’est chargé de la bande-son rétro qui colle à merveille à l’ambiance du titre. L’histoire tient en quelques lignes, mais elle suffit à poser un cadre délicieusement étrange. On incarne une sorte de chenille bombinique bizarre, qui vient d’être avalée par un gigantesque être ailé. Coincé dans ses entrailles labyrinthiques, on va devoir utiliser ses propres segments explosifs pour se frayer un chemin vers la liberté. C’est simple, absurde, et parfaitement adapté à l’univers du jeu.

Un gameplay qui fait exploser les codes

Le cœur du jeu repose sur une mécanique unique. On contrôle une chenille dont le corps est composé de segments-bombes. Au départ, on n’en a qu’un, puis rapidement un second s’ajoute, formant ainsi la silhouette qui donne son nom au jeu : Öoo, avec deux bombes qui encadrent la tête. Les commandes sont d’une simplicité désarmante : un bouton pour déposer une bombe, un autre pour la faire exploser. C’est tout. Et pourtant, c’est avec cette seule interaction que le jeu parvient à créer une richesse de situations absolument stupéfiante. La bombe peut servir à : Se propulser dans les airs en se tenant dessus

S’envoyer latéralement en se plaçant à côté

Détruire des murs fissurés

Déplacer des objets

Créer des plateformes temporaires Le génie de Öoo réside dans la façon dont il introduit progressivement les multiples applications de cette mécanique unique. Chacune des neuf zones principales du jeu vous apprend une nouvelle utilisation des bombes, et c’est là que la magie opère : on se surprend à avoir des « aha moments » en boucle, ces instants où tout devient soudainement évident et où on se sent incroyablement intelligent.

L’enseignement par l’expérience

Sur Nintendo Switch, les contrôles répondent avec une précision plaisante. La chenille se déplace avec fluidité, et les explosions obéissent à une physique cohérente et prévisible. C’est essentiel dans un jeu où le timing et le placement sont cruciaux. On sent que chaque mort n’est jamais due à un défaut de conception mais à notre propre maladresse, ce qui rend chaque réussite d’autant plus gratifiante. Ce qui frappe le plus dans Öoo, c’est son refus absolu de prendre le joueur par la main. Pas de tutoriel, pas de bulles d’aide, pas de flèches pour indiquer la direction à suivre. À la place, le jeu utilise son level design pour nous guider subtilement. On se retrouve souvent face à des impasses, et c’est en tâtonnant et en plaçant des bombes un peu partout qu’on finit par découvrir une nouvelle interaction. Et le plus beau, c’est qu’une fois cette technique acquise, on réalise souvent qu’elle aurait pu être utilisée bien plus tôt. On retourne alors sur nos pas, le regard neuf, pour explorer des zones désormais accessibles. Les points de contrôle servent également de mécanique de jeu. Pour progresser, il faut souvent nourrir des grenouilles gardiennes avec des lucioles. Mais attention, les points de contrôle mangent aussi ces mêmes lucioles, transformant ce qui pourrait être un simple système de sauvegarde en un véritable élément de puzzle.

Des graphismes minimalistes mais expressifs

Visuellement, Öoo assume pleinement son esthétique pixel art épurée. Les sprites sont simples mais incroyablement expressifs. La chenille-bombe a un charisme fou, et même les murs destructibles arborent des petits visages qui rendent l’explosion presque… sympathique. Chaque zone dispose de sa propre palette de couleurs, ce qui permet de s’y retrouver visuellement sans jamais tomber dans la redondance. L’ensemble évoque un Animal Well version demake, avec cette même volonté de faire beaucoup avec peu. La bande-son de Tsuyomi mérite qu’on s’y attarde. Chaque zone revisite le même thème musical avec des variations subtiles, créant une cohérence sonore qui renforce l’identité du jeu. Les mélodies sont entraînantes, avec des accents chiptune qui rappellent les grandes heures de la Game Boy, mais en version modernisée. On se surprend à fredonner ces airs bien après avoir éteint la console. Contrairement à ce que certains pourraient suggérer, Öoo n’est pas vraiment un Metroidvania. La progression est finalement assez linéaire : on avance, on bute sur un puzzle, on trouve la solution, on débloque une nouvelle zone, et ainsi de suite. Mais cette linéarité n’est pas un défaut. Dans un jeu où la concentration est reine, elle permet de ne jamais être submergé par trop de possibilités.

Courte mais intense

C’est probablement le point qui peut en rebuter certains : Öoo se termine en deux à trois heures, selon votre rapidité d’esprit et votre dextérité. Mais ces heures sont d’une densité rare. Le jeu ne s’étire et ne se répète jamais. Chaque puzzle apporte son lot de nouveauté, chaque zone sa dose de surprises. Et pour ceux qui en veulent plus, des puzzles optionnels et des secrets sont disséminés un peu partout. L’exploration des zones précédentes avec les techniques nouvellement acquises révèle des passages cachés qui valent le détour. Öoo joue avec les codes du minimalisme, mais sans jamais se l’imposer comme une contrainte. On trouve ainsi des mécaniques qui ne découlent pas directement du système de bombes, comme des puzzles de téléportation ou des interrupteurs verts. Ces ajouts pourraient être vus comme des impuretés dans une approche ultra-puriste, mais ils apportent une diversité bienvenue qui enrichit l’expérience sans la diluer. Öoo s’adresse à tous les amateurs de puzzles intelligents, qu’ils soient vétérans du genre ou novices en quête d’une porte d’entrée accessible. La difficulté est savamment dosée : rarement frustrante, jamais insultante pour l’intelligence du joueur. Ceux ayant grandi avec les jeux 8 bits seront peut-être avantagés par certaines références implicites, notamment la façon dont le titre joue avec la notion de persistance des objets entre les différentes salles. Mais même sans ce bagage, l’expérience reste pleinement accessible et gratifiante.