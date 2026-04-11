Il y a des portages que nous attendons avec impatience, et qui, pourtant, arrivent sans un bruit sur Nintendo Switch. C’est le cas de Cardboard Town, un addictif jeu de plateau roguelike city-builder co-développé par les Turcs de Stratera Games et le développeur solo Cukuto, sorti sur l’eShop le 30 octobre 2025 au prix de quinze euros. Est-ce que cette sortie en catimini reste de bons augures pour le titre ?

Un mélange des genres intéressant et réussi

Cardboard Town est un astucieux mélange de jeu de plateau, de roguelike deckbuilder et de city-builder. Le concept est simple : en jouant des cartes de bâtiment, nous allons construire une ville qui va nous permettre d’atteindre les étoiles (littéralement, grâce à un projet spatial). Si le concept est simple, la prise en main ainsi que le gameplay sont abrupts et il faut quelques parties pour comprendre toutes les subtilités du jeu. Cardboard Town est un jeu où nous allons devoir gérer plusieurs mécaniques pour survivre et faire le meilleur score. Nous sommes sur le plateau d’une ville encore vierge. C’est avec notre deck, et donc nos cartes, que nous allons remplir ce terrain vide pour bâtir une ville. Il y a trois types de cartes : les cartes bâtiments, les cartes effets et les cartes routes. La carte bâtiment permet, comme son nom l’indique, de placer un bâtiment. Elle nous coûte des pièces, parfois des ressources, et permet majoritairement de gagner des ressources ou des habitants. Certains bâtiments ont des effets de zone positifs, comme la forêt qui ajoute de la population aux habitants autour d’elle. A contrario, d’autres bâtiments, comme la centrale thermique, inflige des malus de zone. Ces derniers doivent d’ailleurs être obligatoirement joués pour ne pas recevoir un malus définitif. La carte effet permet d’obtenir des bonus intéressants. Nous pouvons par exemple défausser une carte de notre main pour en piocher deux autres, ou encore en détruire une de notre deck pour gagner des ressources. La carte route permet de construire des chemins. Elle paraît de prime abord moins « importante » que les deux autres, mais comme quasiment tous les bâtiments nécessitent une connexion avec une route, la gestion de nos routes devient une clé dans la réussite de nos parties. Nous avons quatre ressources de base qu’il faudra en permanence surveiller : l’électricité, l’eau, la sécurité et l’environnement. Certains bâtiments nous permettent de gagner des ressources, comme le panneau solaire, mais une grande majorité des constructions coûtent des ressources pour en gagner. Pour installer un commissariat de police, il faut payer un en électricité pour gagner trois en sécurité.

Dans les faits, c’est un bon jeu

Pour survivre (et donc gagner), il faut éviter d’avoir trois voyants rouges. Nous obtenons un voyant rouge temporaire dès qu’une ressource passe dans le négatif (ils partent dès que la ressource revient dans le positif). Nous obtenons un voyant permanent une fois qu’une ressource passe à -20 ou lorsque nous ne plaçons pas à temps les bâtiments avec malus ! Il faut donc en permanence surveiller nos ressources pour continuer à faire grandir notre ville. En avançant dans la partie, nous obtiendrons de nouvelles ressources, comme l’éducation qui diminue en fonction du nombre d’habitants, ou les meubles qui partent dans le temps et nécessitent de détruire l’environnement pour se faire. Avoir des ressources en plus renforce nos chances de défaite et nous met au défi en permanence. Il faut aussi prendre en compte le « trouble-meter ». Le « trouble-meter », c’est une barre qui avance automatiquement à chaque tour. Une fois arrivée au maximum, elle nous apporte un malus temporaire qui peut devenir très embêtant. Nous pouvons par exemple être privés de bâtiments électriques pendant plusieurs tours ou alors avoir la barre de trouble-meter qui augmente d’un de plus par tour ! Les malus peuvent être retirés, mais il faut soit payer en ressource, soit en officier, une ressource facultative obtenue dans les commissariats. Sauf que plus nous avançons dans la partie, plus le coût augmente ! La population nous permet au contraire d’avoir des bonus aléatoires (et de nouvelles cartes). Plus une ville est grande, plus nous pourrons cumuler d’avantageux bonus (temporaires comme permanents) qui permettront (un peu) de compenser les malus obtenus. Plus notre ville est grande, plus nous gagnons un nombre de pièces important par tour. L’argent ne se cumule pas, et sa gestion astucieuse est aussi la clé. Avec les pièces, nous pouvons jouer des cartes bâtiments et routes mais aussi utiliser le bouton du maire, un outil très intéressant aux effets variables qui peut par exemple vous aider à piocher une carte de plus. Finalement, pour conclure avec ce tableau déjà très complet, nous avons des quêtes spatiales qui doivent être réalisées pour gagner la partie. Ces quêtes deviennent de plus en plus dures, et nécessitent par exemple de construire des bâtiments sur des forêts (nous faisant perdre des ressources d’environnement) ou de placer un certain nombre d’habitations sur des zones comportant un malus.

Mais le portage, lui, est catastrophique

Cardboard Town est un très bon jeu avec des défauts de finition et un portage sur Nintendo Switch douteux. Le gameplay est dur d’accès, et les moins hardis abandonneront certainement dès leur première partie. Cependant, les plus motivés découvriront un jeu aux mécaniques intelligentes, réussissant à créer un mélange astucieux entre le jeu de plateau, le city-builder, et le deckbuilder. Il y a un vrai plaisir à réfléchir à notre stratégie et à l’emplacement de chaque construction. Cardboard Town apporte aussi un sentiment satisfaisant quand nous relevons la caméra et que nous voyons, après une heure de partie, la ville que nous avons érigée. Le contenu est conséquent, et nous débloquons plusieurs decks ainsi que de nouvelles cartes au fil de nos parties qui varient assez l’expérience pour nous motiver à relancer de temps en temps le jeu. Si le jeu est agréable, qu’il a une personnalité dans son gameplay, qu’il réussit à prendre des ingrédients qui fonctionnent pour créer un titre complet, il a aussi un côté brut qui donne parfois l’impression de jeu brouillon, aux finitions mal réalisées. Le tutoriel comme la traduction sont parfois approximatifs, et certains bugs mineurs, déjà présents dans la version ordinateur, sont toujours présents dans cette version Nintendo Switch. Ce sont souvent des détails mais ils peuvent avoir un impact majeur. Un malus nous dit par exemple que nos lancers de pièce donneront toujours « face » alors qu’en réalité c’est « pile ». On s’habitue rapidement à ces petites erreurs techniques. En revanche, il est difficile d’accepter le portage qui transforme une expérience intéressante mais brute en une expérience brute et à la prise en main douloureuse. Pour être transparents avec vous : si nous ne connaissions pas le jeu en amont, nous n’aurions certainement pas eu le courage de s’accrocher tant le portage est catastrophique.

Une expérience finalement difficilement jouable

L’expérience reste jouable mais nous avons presque la sensation que l’éditeur a abandonné le portage en cours de route. La maniabilité est mal conçue à la manette : pour zoomer, il faut par exemple appuyer à la fois sur le joystick gauche et sur la gâchette pour un résultat… très peu précis. Nous pouvons passer plusieurs longues minutes à régler la caméra qui peut continuer à zoomer même quand nous ne touchons plus à la manette. Cardboard Town est tactile !… Mais le tactile ne sert à rien. Nous pouvons cliquer sur les cartes, mais aucune interaction n’est possible avec. Il n’est pas possible de jouer une carte avec son doigt ou de se déplacer sur le plateau… C’est dommage, car à la place, nous avons des contrôles douteux à la manette où nous sommes obligés d’utiliser les boutons directionnels pour placer les cartes (et c’est vraiment peu intuitif). Est-ce que l’éditeur avait conscience de la qualité du portage quand il a sorti son jeu sur Nintendo Switch ? Est-ce pour ça que le jeu n’a connu qu’une publicité limitée ? Même si nous n’avons pas les réponses, nous sommes plus que déçus en voyant le portage. Faut-il quand même craquer pour Cardboard Town et son prix raisonnable de quinze euros ? Pas vraiment : le jeu, dans son contenu, vaut son prix, mais vu que le portage est catastrophique… Et en promotion ? C’est à vous de voir… Car même si le jeu est très bon, il vous faudra beaucoup de courage pour affronter le gameplay difficile d’accès et son portage catastrophique. Il faut aussi prendre en compte que les graphismes scintillent par moments : alors que Cardboard Town n’est pas un jeu très gourmand, nous avons parfois l’image qui brille quand nous réglons la caméra, un peu à la manière des vieilles télévisions cathodiques. Le jeu, de base, n’est pas très beau, mais reste avec une direction artistique colorée tout de même agréable. Avec le portage, ces graphismes sont convenables sans plus. Comme souvent avec ce genre de jeux, la bande-son est discrète. Elle reste sympathique mais elle s’oublie. Elle est plus fonctionnelle, avec des pistes douces qui se veulent en retrait, pour nous laisser nous concentrer sur le gameplay. À ce jeu-là, Cardboard Town propose une bande-son réussie mais pas exceptionnelle non plus. Nous vous joignons une vidéo d’une partie complète, du début jusqu’à la victoire avec un deck « normal ».