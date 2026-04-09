On se souvient tous de ces après-midi passés sur Pokémon Stadium, à hurler devant son écran N64 pendant que son Ronflex encaissait un Ultimapoing en plein visage. Avec Pokémon Champions, Game Freak et The Pokémon Works tentent de ressusciter cette flamme compétitive tout en l’adaptant aux codes modernes du jeu gratuit. Mais voilà, entre la promesse d’un terrain de jeu équitable pour tous et la réalité d’un modèle économique qui gratte là où ça fait mal, on a eu envie de mettre les gants avant de donner notre verdict final. Après plusieurs heures passées à peaufiner nos équipes, à enchaîner les combats classés et à gratter nos précieux tickets quotidiens, on vous livre le test le plus complet possible de ce Pokémon Champions. Accrochez votre ceinture, ça va cogner.

Cordy et son arène à bout de souffle

Côté développement, on assiste à une collaboration inédite. Game Freak, le studio historique derrière la licence, supervise les aspects fondamentaux du système de combat. Mais c’est The Pokémon Works — une filiale récente créée spécifiquement pour gérer les projets dérivés — qui a pris les rênes du développement technique. Un choix judicieux quand on connaît les difficultés techniques des derniers opus principaux sur Switch. Le résultat ? Une optimisation correcte, mais loin d’être parfaite, surtout sur la console d’origine. On ne vient pas sur Pokémon Champions pour une aventure scénaristique digne de Légendes Pokémon. On incarne un dresseur recruté par Cordy, un vieux maître d’arène qui frôle la cinquantaine et semble plus que prêt à raccrocher les gants. Sa mission ? Reprendre la gestion de son arène et gravir les échelons de la compétition mondiale. L’introduction se veut rapide, presque expéditive. Le jeu nous laisse d’ailleurs la possibilité de tout skipper en quelques secondes, comme s’il avait conscience que ce n’est pas pour cette histoire qu’on va rester. Et on le remercie pour cette honnêteté. Car non, Champions ne cache aucune trame narrative surprenante. Pas de team maléfique, pas de légendaire menaçant le monde. Juste vous, votre équipe, et l’objectif d’atteindre le rang suprême.

L’art de la bataille simplifié

C’est sur le terrain que Pokémon Champions déploie ses plus belles attaques. Le système reprend les bases du combat au tour par tour qu’on connaît depuis 30 ans, mais avec une couche de simplification bienvenue. Fini le temps où on passait des heures à farmer des EV, à acheter des Vitamines ou à farmer des Points de Combat. Ici, tout passe par les Points de Victoire, une monnaie unique qui sert aussi bien à améliorer ses créatures qu’à en recruter de nouvelles. Le grand chamboulement, c’est l’absence de composition d’équipe. On ne choisit pas librement nos six Pokémon. À la place, on se rend dans le ranch de Rucola où on dépense soit des tickets (un offert par jour) soit des PdV pour recruter parmi une sélection de dix créatures renouvelées régulièrement. Un système de gacha déguisé qui rappelle furieusement Pokémon TCG Pocket. Motisma est de retour et il nous guide pendant les combats. À chaque attaque, l’assistant numérique nous rappelle l’efficacité des types, permettant aux novices de ne pas se planter lamentablement. Finis les « Mais pourquoi mon Eau n’a pas fait mal à son Plante ? » qui font pleurer les puristes. Une aide précieuse qui abat une barrière d’entrée majeure. Les fans de stratégie seront ravis : Champions intègre plusieurs générations de mécaniques simultanément. Méga-Évolutions et Téracristallisations cohabitent dans la même arène. Et on ne parle pas d’ajouts cosmétiques. Les nouvelles Méga-Évolutions apportent leur lot de bouleversements méta : Méga-Aligatueur obtient l’aptitude Peau Draconique, transformant ses capacités Normal en Dragon avec un boost de puissance de 20% ;

obtient l’aptitude Peau Draconique, transformant ses capacités Normal en Dragon avec un boost de puissance de 20% ; Méga-Méganium bénéficie de Méga-Soleil, qui traite toutes ses attaques comme si la sécheresse intense était active ;

bénéficie de Méga-Soleil, qui traite toutes ses attaques comme si la sécheresse intense était active ; Méga-Roitiflam casse tout avec Brise Moule, ignorant purement les aptitudes de la cible. Autant dire que les compétiteurs vont passer des heures à theorycrafter. On peut transférer ses Pokémon depuis HOME. Mais attention : une fois transférés, impossible de les renvoyer. Une décision brutale qui va faire réfléchir à deux fois avant de bouger son Dracolosse shiny obtenu après 4000 œufs. Le jeu précise que seuls « certains Pokémon » sont compatibles au lancement, une formulation floue qui laisse planer un mystère agaçant.

Fluide mais pas transcendant

Sur Nintendo Switch 2, le jeu tourne correctement. Sur la Switch d’origine, les témoignages d’autres joueurs et nos propres constatations en ligne montrent des chutes de framerate notables. Rien de rédhibitoire pour un jeu au tour par tour, mais décevant quand on compare à la version améliorée de Légendes Z-A. Les menus naviguent correctement, la sélection des attaques répond au doigt et à l’œil. On regrette juste que les combats soient verrouillés à 30 images par seconde, même sur la Switch 2. Une décision technique étonnante qui donne une sensation de pâté dans certaines animations. Les musiques sont bonnes. Très bonnes même. On retrouve des réorchestrations des thèmes cultes des différentes générations. Mais voilà le drame : certaines pistes sont verrouillées derrière un abonnement Premium ou un prix exorbitant en Points de Victoire (5000 PdV pour débloquer un morceau, soit une somme qu’on met plusieurs jours à accumuler). Les bruitages, eux, remplissent leur office. On entend le choc des attaques, les cris des Pokémon, les effets des Méga-Évolutions. Rien à redire, si ce n’est que le doubleur français Jean-Claude Donda n’a pas été rappelé pour commenter les combats. Une petite madeleine de Proust qui manque aux nostalgiques de Stadium.

Entre hommage et modernité

Visuellement, Champions assume son héritage. Les arènes sont détaillées, les animations d’attaques plus fluides que jamais, et les séquences de Méga-Évolution ont le poids visuel qu’elles méritent. L’environnement réagit, les caméras s’emballent. On est bien au-dessus de ce que proposait Épée et Bouclier, mais en deçà de la patte artistique de Légendes Arceus. Le mode Arène, qui nous place en vue subjective derrière notre dresseur, apporte une immersion bienvenue. On se sent vraiment sur le terrain, prêt à en découdre. Dommage que cette mise en scène ne suffise pas à faire oublier le manque de contenu autour. C’est le point qui divise. Champions peut vous occuper des centaines d’heures si vous accrochez au loop compétitif. Grimper les échelons des rangs Pokémon, optimiser son équipe, tester des synergies entre Méga-Aligatueur et Téracristallisation… La boucle est solide sur le papier. Mais concrètement, on tourne vite en rond. Trois modes de jeu seulement (combat libre, combat classé, et combat en double). Pas de mode solo, pas de tournoi hors-ligne, pas de mini-jeux. Là où Stadium proposait une multitude d’activités, Champions mise tout sur le PvP. Une fois qu’on a atteint son plateau de compétence, l’ennui guette. Et puis il y a la question du temps réel. Même sans dépenser un centime, on doit investir des heures quotidiennes pour espérer composer une équipe compétitive. Les tickets de recrutement offerts chaque jour sont une carotte, certes, mais qui nous maintient dans un cycle d’engagement permanent digne des pires jeux mobiles.

Le modèle économique : le vrai combat commence ici

Arrêtons de tourner autour du pot. Pokémon Champions est gratuit, mais à quel prix ? L’abonnement Premium Un abonnement à 4,99€ par mois ou 49,99€ par an (soit deux mois offerts). Avec lui, on débloque : Des missions exclusives avec récompenses dédiées ;

Des musiques de combat inaccessibles autrement ;

Des bonus d’XP et de PdV. Le Pass de Combat 10€ la saison pour débloquer le contenu Premium, incluant des objets cruciaux comme les Méga-Gemmes (sinon à 2000 PdV pièce en boutique). Les achats à la carte Extension de la boîte de stockage (limitée à 30 Pokémon de base) ;

Création d’équipes supplémentaires ;

Tickets de recrutement en pack. On comprend que le jeu doit se financer. Mais quand on voit que des éléments de gameplay purs (les Méga-Gemmes) sont payants ou demandent un grind absurde, on frôle le pay-to-win. La philosophie semble être : « votre temps ou votre argent, de toute façon on récupère l’un des deux. » Et c’est d’autant plus frustrant que le jeu nous vend une promesse d’accessibilité pour les nouveaux joueurs. Comment concilier « tout le monde peut devenir compétitif » avec « déboursez 10€ si vous voulez faire méga-évoluer votre Dracolosse » ?