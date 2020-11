Le DLC de Cuphead repoussé à 2021

Si je vous dit “Inspirés des cartoons américains des années 30” et “Dans la pure veine « run and gun »”, vous pensez automatiquement à Cuphead non ?

Annoncé pour cette année, le DLC de Cuphead ne sortira finalement que l’an prochain.

À la suite de la pandémie mondiale en cours qui touche tant de personnes, nous avons pris la difficile décision de repousser la publication de The Delicious Last Course.

Cuphead, c’est un jeu de plates-formes/action dans la pure veine « run and gun », avec un goût prononcé pour les combats de boss épiques. Inspirés des cartoons américains des années 30, la bande-son et les graphismes ont été créés en respectant scrupuleusement les techniques de l’époque : animation traditionnelle dessinée à la main sur celluloïds, arrière-plans en aquarelle, compositions jazz originales… Incarnez Cuphead ou Mugman (en solo ou en mode coopératif local) et explorez des mondes étranges, mettez la main sur des armes inédites, apprenez des techniques spéciales redoutables et découvrez des secrets cachés pour essayer de rembourser votre dette au Diable en personne !