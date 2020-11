9 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

C’est parti pour les annonces du jours.

Elliot sortira sur Nintendo Switch 24 décembre 2020 au prix de 9.99€

Elliot est un jeu de plateforme 2D coloré inspiré dans les classiques 16 bits mais avec une touche hardcore. Ne vous laissez pas berner par les apparences, c’est un jeu difficile! Courir, sauter et tableau de bord à travers plus de 60+ niveaux pour résoudre le mystère qui entoure le monde d’Elliot, Manuel et l’Mombas adorable.

Warplanes: WW1 Sky Aces arrive le 11 décembre.

Incarnez l’un des courageux pionniers qui testent l’invention des frères Wright. Examinez à la fois vos compétences de vol et les capacités de votre machine dans des conditions de guerre extrêmes, où les constructeurs et les pilotes découvraient les limites de leur avion. Sentez-vous comme le célèbre pilote Manfred von Richthofen, alias le « Baron Rouge », en pilotant son Fokker Dr.I – ou choisissez parmi les 30 autres avions historiques à votre disposition! De l’Airco DH.2 qui est un chasseur légerÀ l’énorme bombardier à 4 moteurs comme le Sikorsky Ilya Muromets. Personnalisez et améliorez chaque machine pour en faire la vôtre – et pour qu’elle soit reconnaissable de loin par vos ennemis. Choisissez le style de vol qui correspond au mieux à vos compétences En mode pilote, vous pouvez vous concentrer sur le combat aérien ou sur la collecte et la mise à niveau d’avions. Le mode chef d’escadron vous permet de gérer les ressources, d’embaucher et de former des pilotes, d’étendre votre base en plus d’écraser les avions de vos adversaires dans des batailles aériennes spectaculaires. Prenez votre parti et rejoignez soit la Triple Entente combattant dans deux campagnes disponibles, soit faites couler du sang au nom des puissances centrales en une seule campagne. Complétez-les tous et vous découvrirez tous les fronts majeurs de la Première Guerre mondiale. Des pilotes de chasse et des bombardiers survolent la plupart des pays qui ont participé au conflit, protègent ou détruisent des cibles au sol et affrontent de puissants zeppelins et une artillerie antiaérienne. Assurez-vous que votre nom est connu parmi vos ennemis et changez le cours de la guerre !

Dark Grim Mariupolis arrivera le 15 décembre au prix de 4.99€.

Entrez dans la Mariupolis, un lieu sombre accompagné d’une musique confuse, étrange et sans source visible. Vous êtes une sorte de détective, et vous devez donc enquêter, mais pourquoi ? C’est ce que vous allez découvrir… ou, peut-être pas. Tout dépend de vous et des caprices soudains de Pentaculus, un dieu sinistre qui étend ses mains sur toute la ville.

Les amateurs de Wiiware, s’ils sont encore vivants, vont être heureux. Bit.Trip Beat, Core, Void, Runner, Fate, et Flux arrivent sur Nintendo Switch le 25 décembre.