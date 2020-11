Les Tuniques Bleues Nord & Sud (Nintendo Switch) – Le test

Les Tuniques Bleues Nord & Sud, en voilà un jeu qui fera vibrer la corde nostalgique de nombreux joueurs Amiga et Atari ST avec l’un des pionniers du jeu de stratégie. Microid propose en cette fin d’année un nouveau jeu sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac, histoire de redécouvrir le jeu culte issu de la bande dessinée « Les Tuniques Bleues » dans une version remastérisée.

On nous promet des visuels 3D remis au goût du jour et du contenu repensé, et il est clair que la nouvelle patte graphique est agréable à l’œil. Riche, coloré et proche d’un rendu BD, ce remaster graphique n’est pas le plus beau jeu de l’année, loin de là, mais il est très cohérent avec l’univers.

Le jeu est restitué à la presque identique, c’est un jeu de stratégie tour par tour qui propose des phases de dominations sur une carte (à la Risk). Il faudra bien gérer la carte et prendre les points stratégiques avant les ennemis et les défendre, car votre économie et donc vos recrues changeront rapidement l’issue de la bataille.

Chaque rencontre de soldats sur une partie de la carte propose une bataille en temps réel. Et là, on tombe sur le premier hic. Déjà, niveau gameplay, on est sur de la stratégie de base assez rude et peu maniable c’est resté comme à l’époque, il y a 40 ans, et aujourd’hui, c’est devenu entre l’injouable et la corvée. Et pour ajouter un peu de sel, les décors retravaillés sont jolis, mais rendent l’ensemble moins lisible, c’est quand même un comble.

Le jeu vous demandera de prendre des forts pour votre économie, et on a droit à des phases de FPS. Si la maniabilité n’est pas top top et l’équilibre de la difficulté pas au rendez-vous d’une situation à une autre, on se retrouve avec des phases de shoot moles et qui n’apporte rien. De même, on pourra attaquer ou défendre des trains pour piquer des sous, mais là aussi le mode FPS n’apporte rien. Surtout qu’il faudra l’attendre.

Car oui, faire un remaster, c’est beau, mais il faut assurer techniquement. Déjà, le jeu de base est lent de base. Mais cette version propose des temps de chargement long entre chaque phase. Et attendre pour un truc mou et longuet, c’est rageant. Autre point plutôt rangeant, la difficulté du titre. En mode facile, même en connaissant le jeu de base, on se fait ouvrir au moindre faux pas. Techniquement, le portage interroge dès l’écran titre, le menu principal du jeu laggant déjà. On met plus d’une seconde à changer vers l’une des trois options d’un menu chiche.

On parlant de contenu chiche, le jeu ne proposera qu’une seule carte, un seul environnement pour les phases de FPS en fort ou en train, et aucun contenu à débloquer.