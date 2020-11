Bethesda lance aussi les promotions Black Friday sur l’eShop Nintendo Switch

Wolfenstein II: The New Colossus

Ubisoft lance les promotions Cyber Deals 2020 (black friday) via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 2 décembre. Elles ne seront pas forcement identiques en Europe.

Doom (2016) – $29.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe pour 29,99€

Doom – $1.99 (prix de base: $4.99), aussi disponible en Europe pour 2,49€

Doom 3 – $2.99 (prix de base: $9.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

Doom 64 – $1.99 (prix de base: $4.99), aussi disponible en Europe pour 2,49€

Doom II – $1.99 (prix de base: $4.99), aussi disponible en Europe pour 2,49€

The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe pour 29,99€

Wolfenstein: Youngblood – $8.99 (prix de base: $29.99)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

Wolfenstein II: The New Colossus – $29.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe pour 29,99€