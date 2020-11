Lunch A Palooza (Nintendo Switch) – Le test

Comme son nom peut l’indiquer, Lunch A Palooza est un jeu dont les protagonistes seront… des aliments ! Ce party-game développé par le studio Seashell reprend le concept de combats en arène que l’on connaît très bien des leaders du genre comme Super Smash Bros. Ultimate ou encore Brawlallah. Attention au gaspillage et que le meilleur gagne !

On ne joue pas avec la nourriture !

Curieuse thématique qu’est l’utilisation d’aliments et de nourriture comme personnages principaux d’un jeu de combat, mais elle ici pleinement assumée. En effet, que ce soit les différents personnages ou encore les arènes disponibles, tout tourne autour de l’univers culinaire sous toutes ses formes.

Ainsi sur les différentes tables s’affronteront des parts de pizza, gelées, hamburgers, épis de maïs, donuts…

À l’instar des jeux dont il s’inspire, Lunch A Palooza va vous demander de vous affronter jusqu’à quatre, que ce soit avec des IA ou en local avec vos amis (on note donc l’absence totale d’un mode en ligne), le but sera d’éjecter vos adversaires de la table pour marquer le plus de points et rafler la première place.

Pour cela, vous disposerez d’une palette de coups assez simpliste, que ce soit des sauts, des coups simples, une prise ou encore des coups spéciaux chargés qui envoient valdinguer un peu plus loin vos adversaires, ses derniers étant uniques pour chaque personnage. Le jeu s’assimile un peu à la volée, car manquant de tutoriel, mais rien de dépaysant pour les habitués du genre ou les néophytes des jeux vidéo, le manque de technique global permet de simplement venir et marteler des touches dans le chaos général et marquer des points malgré soi.

Bien entendu que serait un party-game de combat sans les stars qui ajoutent du piment à vos affrontements ? On parle tout naturellement des objets, ici une petite douzaine d’objets peuvent apparaître dans l’arène allant dans les classiques, bouclier, éternuement qui fait une grosse bourrasque de vent, congélation des ennemis… Rien de bien original, mais les objets restent toutefois dans le thème.

La grossièreté des déplacements, objets et actions un peu aléatoire crée un sacré foutoir à l’écran sur lequel il est compliqué de suivre l’action correctement. Si l’effet recherché de ce côté est bien présent, il vient malheureusement bien entacher l’expérience.

Si le gameplay ne bouge pas, 4 modes de jeu différents sont présents afin de diversifier un minimum les objectifs. Le mode principal appelé tout simplement, “Plat principal”, est une bataille à vies où chaque joueur dispose de 5 vies, le dernier survivant gagnant la partie. “La Garniture” est le même concept, mais en équipes, “Roi de la Cloche” fait apparaître une cloche sur la table et c’est à vous de rester dessus le plus longtemps possible pour gagner, et enfin, “Buffet Royal” est un mode qui vous fera changer de personnage aléatoirement parmi le roster de 8 aliments à chaque réapparition.

En termes de contenu, pas grand-chose d’autre à se mettre sous la dent, il est possible de débloquer de nouveaux personnages jusqu’à 8 au total ainsi que 7 variations de couleur pour chacun d’entre eux, en dehors de cela, 6 arènes sont à débloquer et c’est tout. Ce n’est clairement pas le jeu qui vous fera le plus passer de temps dessus pour tout débloquer, mais il reste dans cette catégorie spéciale de “jeu un peu sympa qu’on peut lancer le temps de 2-3 parties pour tuer une demi-heure”.

Au niveau des graphismes, le jeu affiche des couleurs pétantes et modèles 3D assez grossiers s’apparentant pour les plus nostalgiques aux bons vieux party games de l’ère Nintendo 64/PlayStation avec une meilleure résolution. Les différents niveaux et l’ensemble de l’esthétique respectent bien le thème de la nourriture et de la restauration vous faisant ainsi voyager sur des tables de grand restaurant, de pique-nique ou encore d’une pizzeria arcade avec une table alternant entre billard, air-hockey, ping-pong et baby-foot. Ce côté loufoque se retransmet aussi bien au travers de la bande-son frénétique qui se mélange bien au chaos général visible à l’écran.