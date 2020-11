Atelier Ryza 2: gameplay Nintendo Switch, Maj gratuites et détails de la version Digital Deluxe Edition

KOEI TECMO Europe et le studio GUST ont aujourd’hui dévoilé peu de gameplay pour la version Switch (vidéo de 39:05 à 53:00) d’Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy en plus du contenu de la version Digital Deluxe Edition et l’annonce de deux MAJ gratuites. Le jeu sortira le 29 janvier 2021 sur Nintendo Switch. Ce nouvel opus aura également le droit à des sous-titres en français.

Voici la vidéo qui dévoile le contenu in-game de la version Digital Deluxe Edition:

Le jeu sort cette semaine au Japon, les dates ci-dessous sont donc nippones. Il est fort probable que le patch de fin décembre, voir les deux patchs, soient inclus dans la verison européenne à sa sortie.

Fin décembre : MAJ Gratuite 1

– Amélioration du mode photo

– Nouveaux défis pour la cuisine

– Nouveau mode de difficulté

Fin janvier : MAJ Gratuite 2

– Amélioration du mode photo

– Pack de musiques (anciens épisodes et autres titres Gust)

Le 22ème opus de la franchise Atelier suit Ryza et ses amis dans leur quête pour découvrir les secrets des ruines anciennes et la vérité derrière les légendes oubliées de la capitale royale.

Avec Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza revient dans une toute nouvelle aventure, trois ans après les péripéties de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Cette suite dynamique suit le voyage de Ryza jusqu’à la capitale royale de Ashra-am Baird. Cette dernière ne cesse d’explorer d’anciennes ruines tout en cherchant la vérité qui se cache derrière les mystères des légendes perdues. En chemin, elle aura l’occasion d’apprendre un certain nombre de nouvelles compétences qui l’aideront à naviguer à travers les dangers qui l’entourent, elle apprendra également à nager. Cette nouvelle technique lui permettra non seulement de découvrir des matériaux aquatiques mais aussi d’entrer dans des donjons sous-marins.

De plus, Les joueurs se procurant Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy durant les deux premières semaines qui suivent sa sortie bénéficieront d’un code bonus afin d’obtenir un set de costume Summer Fashion. De plus, les joueurs ayant conservé leur sauvegarde d’Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout pourront débloquer le set de costumes classiques, y compris les tenues de Ryza et de ses amis du précédent opus.