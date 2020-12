The Jackbox Party Pack 7 (Nintendo Switch) – Le test

C’est une tradition annuelle depuis déjà bien sept ans, Jackbox Games nous propose cette année un septième pack de cinq jeux. Le studio sort ainsi comme tous les ans une compilation de mini-jeux en mode party game pour animer nos soirées entre amis. Ces compilations très populaires auprès des étudiants aux Etats-Unis le sont bien moins dans l’Hexagone, donc aucune honte si vous ne les connaissez pas. Très accessibles, ces packs ont la particularité de pouvoir être contrôlés directement à l’aide de vos téléphones via un navigateur, donc dégainez vos chargeurs en prévision avant de vous lancer !

Attention, amis bilingues fortement conseillés !

Comme expliqué en introduction, les Jackbox Party sont des compilations de Party Games s’utilisant avec des téléphones et une connexion internet (donc pas d’application à installer fort heureusement). La console va agir comme une sorte de “hub” récoltant les interactions de chaque joueur. Les mini-jeux proposés vont en général vous demander d’écrire, sélectionner des images ou réaliser des dessins pour interagir, le tout via une interface web disponible sur jackbox.tv ainsi qu’un numéro de salle correspondant à votre session (Ceux connaissant Kahoot par exemple ne seront pas dépaysés).

Petite nouveauté intéressante ajoutée dans les options de chaque mini-jeu, il est possible de retirer les références américano-américaines qui sont bien souvent trop présentes dans ce genre de jeux. Difficile, en effet, hors du territoire de l’oncle Sam de connaître les références qui sont liées directement soit à la politique soit aux programmes TV de tous les jours ou de jeunesse que l’on ne connaît pas chez nous les européens.

Information très importante avant tout : le jeu n’est disponible qu’en anglais exclusivement donc pour les anglophobes passez votre chemin !

Si vous avez déjà réussi à passer cette épreuve de l’anglais, seconde contrainte appliquée au jeu, il vous faudra plusieurs amis pour pouvoir y jouer, impossible de se servir de Jackbox Party Pack en étant seul. Gros bémol réduisant encore l’accessibilité pour cette version Nintendo Switch, si vous souhaitez jouer en multi avec vos amis en ligne via Discord par exemple, il vous faudra de quoi pouvoir streamer ce qui se passe sur votre écran, donc par le système D avec un téléphone qui le filme ou à l’aide d’un boîtier de capture et d’un PC.

Ça fait tout de même beaucoup de conditions si vous n’arrivez pas à rassembler minimum trois personnes en local.

Pour cette cinquième entrée dans la série, quels sont les types de jeux qui nous attendent ? Voici une explication de chacun des cinq mini-jeux présents, attention, encore une fois, un minimum de trois joueurs est presque toujours requis pour profiter du titre.

Quiplash 3 (Trois joueurs minimum requis)

Originellement sorti en standalone, ce mini-jeu devenu très populaire revient pour la seconde fois dans un pack Jackbox.

Le fonctionnement de ce jeu ne sera pas inconnu des habitués des jeux de société puisqu’il reprend un concept popularisé par “Cards Against Humanity” ou encore “Blanc manger coco” pour les francophones. Un texte a trou nous est proposé et c’est à nous de librement remplir le blanc avec ce que nous estimons le plus drôle possible, les réponses sont ensuite triées et soumises deux par deux à un panel de juges qui attribueront des points au plus drôle.

Ce troisième opus offre des nouveautés significatives comme la possibilité de créer soi-même ses propres textes à trous, ce qui rend possible, avec de la motivation, de se créer une version française mais l’effort à fournir risque d’être assez grand.

Blather Round ( deux joueurs minimum)

Seul et unique jeu à deux joueurs du pack, Blather Round propose de deviner le thème/personnalité/film qu’un autre joueur va décrire. Mais le twist dans cette version est que la personne qui décrit n’aura que des morceaux de phrases à trou qu’il pourra remplir avec des étiquettes attribuées par le jeu. De l’autre côté la personne qui devine doit bien écrire en toutes lettres ses propositions jusqu’à trouver la bonne.

Talking Points (trois joueurs minimum requis)

Basé sur de l’improvisation, des textes à trous vous sont proposés et constituent des thèmes de présentation : ces derniers sont distribués au hasard parmi les joueurs et la personne devant prendre la parole devra également compter sur un assistant qui va lui sélectionner des images qui serviront à appuyer son argumentaire. Assez drôle si on l’exploite bien avec une bande d’amis assez zinzins, ce mini-jeu nous met dans une situation similaire à un exposé de groupe pour lequel nous avons révisé à la dernière minute et lors duquel nous devons sortir un argumentaire qui tient la route, le tout en découvrant nos slides en direct. Au cours de la présentation les autres joueurs peuvent donner des pouces à chaque slide constituant un score final au terme de notre exposé.

The Devils and The Details (minimum trois joueurs requis)

Probablement l’un des jeux les plus fun du pack, il s’agit d’un jeu en coopération nous demandant un peu moins d’être passif. Nous sommes au centre d’une sitcom qui met en avant une famille de diables vivant au milieu des humains. Chaque journée compte comme un round et nous devons compléter une liste de tâches rapportant un certain nombre de points. Les joueurs jouent tous un rôle différent au sein de la famille leur permettant de remplir certaines tâches qui s’afficheront sous forme de mini-jeux interactifs sur notre écran.

Par exemple, les parents devront cuisiner ensemble, une personne aura la liste des ingrédients et devra demander à l’autre de chercher les ingrédients nécessaires dans une longue liste pour tomber juste. Les enfants peuvent par exemple étudier et devront tourner les pages de leur cahier en swipant sur l’écran de leur téléphone. Chacun obtient un score personnel ainsi que global pour la famille et ceux participant aux plus de tâches se classent tout en haut.

Champ’d up (trois joueurs minimum requis)

Le classique challenge de dessins de cette compilation. Cette fois ci le thème reprend un mélange de super héros et de catch. Nous devons nous mesurer face à un autre joueur en dessinant un personnage sur notre téléphone répondant à une caractéristique attribuée par le jeu, par exemple “champion du sel”. Ce sera donc à nous de créer un personnage à la hauteur de ce titre et l’envoyer dans l’arène face à notre adversaire. Le gagnant étant celui qui parmi les deux reçoit le plus de votes.