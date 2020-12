Le MMORPG gratuit Skyforge daté sur Nintendo Switch

La SF et la fantasy se rencontrent dans Skyforge, un MMORPG gratuit situé dans le monde à couper le souffle d’Aelion. Incarnez un immortel pouvant basculer entre 18 classes uniques, et maîtrisez d’étonnants pouvoirs célestes pour défendre la planète des invasions !

Disponible sur PC et PS4 en 2015, puis deux ans plus tard sur consoles Xbox, le MMORPG arrivera le 4 février 2021 sur la console hybride de Nintendo.

La SF et la fantasy se rencontrent dans Skyforge, un MMORPG gratuit situé dans le monde à couper le souffle d’Aelion. En tant qu’immortel en route vers la déification, vous êtes la dernière ligne de défense de la planète face aux forces hostiles qui cherchent à la détruire. Maîtrisez un système de combat dynamique et déchaînez vos incroyables pouvoirs célestes pour repousser les invasions. Choisissez l’une des 18 classes jouables uniques, faites équipe avec des immortels du monde entier, découvrez un univers extraordinaire rempli de divinités et de monstres et accomplissez votre destin de héros d’Aelion.



Les divinités d’Aelion ont disparu. Maintenant, des créatures venues des profondeurs, des faucheurs issus de puits de feu et des machines inhumaines venant des froides terres dévastées menacent l’existence d’Aelion et de ses habitants. Combattez les envahisseurs extraterrestres pour obtenir de nouvelles aptitudes, des récompenses, des fidèles et maintenez la sécurité d’Aelion !



Faites savoir à vos ennemis qu’Aelion est bien défendue. Maîtrisez le système de combat intuitif de Skyforge, exécutez des attaques et des combos dévastateurs et ramassez les récompenses. Vous pouvez récolter des objets spéciaux pour créer de nouvelles armes, apprendre des compétences et utiliser vos étonnants pouvoirs célestes sous forme divine !



Choisissez l’une des 18 classes déblocables et basculez entre elles selon la situation ou votre style de jeu. Déchaînez-vous avec les riffs de la mort du décibel, siphonnez la force vitale de l’ennemi avec le revenant et maîtrisez la puissance de la nature avec le saronide !



Découvrez des aventures sans limites avec les modes joueur contre environnement (JcE) et joueur contre joueur (JcJ) de Skyforge. Explorez plus de 100 lieux interstellaires, seuls ou avec d’autres immortels en ligne, dans le monde ouvert ou dans de petites instances. Grâce aux dernières mises à jour, vous pouvez même vous rendre sur une nouvelle planète mystérieuse : Terra !