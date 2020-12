Les jeux LEGO cartonnent, surtout sur les consoles Nintendo

Qui ne connait pas la marque LEGO? Il faut dire que la firme danoise créée en 1932 a su s’imposer dans le monde entier grâce à ses jeux de constructions. Ce n’est pas tout, puisque depuis 25 ans, la société est présente sur le marché du jeu vidéo et aujourd’hui elle fait partie du Top 10 des franchises vidéoludiques les plus lucratives aux États-Unis…

Nous apprenons aujourd’hui, par le biais de l’analyste Mat Piscatella qui relaye les chiffres du NPD Group, la franchise LEGO se positionne en neuvième position des licences les plus lucrative aux États-Unis.

Toujours selon les chiffres de NPD Group, deu jeux LEGO Star Wars figurent dans le Top 3 des meilleures ventes de la franchise, dont voici le détail :

Ce n’est pas tout, puisqu’il y a une autre donnée très intéressante. En effet, LEGO est l’éditeur tiers qui vend le plus de jeux sur les consoles Nintendo. La force de LEGO vient des nombreux partenariats passés avec de grosses licences. Au cours des années, ce ne sont pas moins de 77 jeux qui sont sortis sur les consoles de Nintendo. Il faut également précisé que les jeux LEGO visent principalement les enfants et les familles, mais également les fans de grosses licences comme Star Wars, Jurassic Park et j’en passe qui ont de grosses fan base.

Pour rappel, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, qui reprendra les neuf films, arrivera au printemps 2021 sur Nintendo Switch. Et même si la dernière trilogie a déçu de nombreux fans, nous pouvons tout de même nous attendre à de très bonnes ventes de ce nouvel opus sur l’hybride de Nintendo.

