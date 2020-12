Une belle édition limitée pour Story of Seasons: Pioneers of Olive Town sur Nintendo Switch

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Marvelous Europe Limited est heureux d’annoncer aujourd’hui la sortie de l’édition Deluxe de STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town sur Nintendo Switch. Disponible chez certains détaillants avec un prix de vente conseillé de 59,99 € / 54,99 £ et lancée le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch, cette édition de luxe physique de STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town contiendra tout ce dont les fans ont besoin pour démarrer leur nouvelle aventure dans Olive Town. Une édition standard physique de STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town sera également disponible auprès de détaillants sélectionnés, au prix de vente conseillé de 44,99 £/49,99 €.

Dans cette édition exclusive européenne, les fans recevront un exemplaire physique standard de STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town sur Nintendo Switch, un carnet A5 contenant 140 pages remplies de dessins de personnages colorés et de l’espace pour documenter votre aventure, dix cartes de visite qui présentent des biographies de personnages et des conseils utiles pour les différentes candidates au mariage, et une affiche A3 présentant des dessins exclusifs d’Igusa Matsuyama. Tous ces contenus seront emballés dans une boîte de collection avec les mêmes illustrations exclusives que celles utilisées sur l’affiche A3.

Contenu de l’édition Deluxe :

STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town

Cahier A5 de 140 pages

10x Cartes à collectionner avec des candidats au mariage

Affiche A3 présentant des œuvres d’art exclusives d’Igusa Matsuyama

Boîte de collection contenant des œuvres d’art exclusives d’Igusa Matsuyama

Les joueurs qui précommandent cette édition de luxe ou l’édition standard en Europe recevront également une peluche Buffalo en prime de précommande. Cette peluche Buffalo sera offerte à ceux qui la pré-commande avant le lancement chez des détaillants sélectionnés, et ne sera disponible que dans la limite des stocks disponibles. STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town sera lancé physiquement et numériquement le 26 mars 2021 en Europe et en Australie sur le Nintendo Switch et sera disponible en anglais, français, allemand et espagnol avec localisation des textes. L’édition standard aura un prix de vente conseillé de 44,99 £, tandis que l’édition de luxe aura un prix de vente conseillé de 54,99 £.

À propos de STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town :

La dernière nouveauté de la franchise STORY OF SEASONS s’enracine sur la Nintendo Switch ! Ce titre de simulation de ferme/vie originale tant attendu donne aux joueurs plus de liberté que jamais ! Adoptez l’esprit des pionniers pour dompter la nature sauvage, découvrez de nouveaux animaux, produisez et faites prospérer votre ferme. Personnalisez chaque centimètre de votre domaine pour impressionner un nouvel ensemble de candidats au mariage d’Oliville, un site touristique en devenir qui se développe et prospère parallèlement à votre ferme.

Caractéristiques principales :

Un monde sauvage à découvrir: Domptez la nature de la péninsule, découvrez la faune et la flore locales, ainsi que les secrets du monde autour de vous. Travaillez la terre pour construire la ferme de vos rêves à partir de rien. Construisez des installations comme vous le souhaitez, améliorez vos compétences agricoles et fabriquez tout, des clôtures aux arroseurs pour les cultures !

Cultivez votre ferme, cultivez votre ville: Réunissez et traitez les matériaux pour répondre aux demandes et améliorer l’infrastructure d’Oliville, mettez vos outils à niveau ou commandez de nouveaux accessoires ou tenues.

Mécanismes simples, jeu riche: Les fermiers en herbe peuvent avoir l’esprit tranquille avec le retour du Mode Pousse et du Mode Normal, avec un nouveau système de demande mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités alors que vous aidez les habitants locaux ! Les joueurs expérimentés prêts à créer leur ferme dynamique trouveront tous les éléments fondamentaux de la série STORY OF SEASONS, avec de nouvelles variations par rapport au jeu classique.

Il se passe toujours quelque chose à Oliville !: Participez aux festivals locaux alors que la ville s’anime avec plus de 200 événements uniques ! Apprenez à mieux connaître vos voisins et vous pourriez même trouver l’amour parmi eux.

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town sera disponible le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch.