Sisters Royale: Five Sisters Under Fire (Nintendo Switch) – Le test

Les amateurs de danmaku qui ont possédé la Wii se souviennent certainement de Castle of Shikigami III. Et bien Alfa System revient douze ans après son dernier crime sur une console de BIG N, pour sortir un nouveau shoot them up sur Nintendo Switch, en 2018, au Japon. Ce n’est qu’en fin Janvier 2020, que Sisters Royale : Five Sisters Under Fire est sorti chez nous, édité par Chorus Worldwide (The Videokid, Beltram Fiddle…) et avec une localisation française.

Waifu Stories

Dans Sisters Royale : Five Sisters Under Fire il y a la légende locale du pays de Pultima et il y a l’histoire, laissez-nous donc vous raconter tout cela. D’après une ancienne prophétie, Seytan, le démon du coin qui terrorise tout le monde, pourrait être vaincu par cinq sœurs aux pouvoirs magiques si elles combinaient leur pouvoir pour le détruire, fin de la prophétie. Un jour, comme un signe, cinq sœurs vinrent au monde et elles avaient en plus, des pouvoirs magiques. Malheureusement, contrairement aux attentes des gens du coin, les filles ne firent rien pour se battre contre Seytan, car de toute façon il n’était pas question de coopérer pour quoi que ce soit puisqu’elles ne se supportaient pas. Elles avaient même décidé de se séparer, pour éviter les embrouilles au quotidien. Et puis, bien des années plus tard, les habitants de Pultima virent une sorte de lumière au bout du tunnel ; les cinq sœurs se réunirent à nouveau. Malheureusement ce fut un faux espoir pour la population, car si elles avaient décidé de se revoir toutes les cinq, ce n’était pas pour affronter le terrible démon, mais juste pour se battre afin de déterminer qui d’entre elles épouserait l’homme dont elles étaient toutes tombées amoureuses, à savoir, un certain Yashin.

Différentes façons de s’amuser

Une fois le décor planté nous arrivons dans le menu avec le choix de lancer une partie, les options ou consulter les high-score avec un classement mondial online. Les options font déjà très plaisir avec la possibilité de passer en mode TATE dans les deux sens, mais aussi de ne plus avoir les cutscenes entre les tableaux, très pratique lorsque le jeu a été retourné dans tous les sens et que nous connaissons le scénario par cœur. Toujours dans les options, nous trouvons le mode maniac qui s’adresse clairement à ceux qui aiment avoir mal ; il est possible d’augmenter la taille des bullets adverses jusqu’à trois fois, leur vitesse jusqu’à cinq fois plus rapide, passer le TBS Range à 200%, passer en mode auto-bomb, activer un ralentissement à proximité des balles et d’autres altérations en tout genre pour varier les plaisirs du jeu. En revanche, en modifiant ces caractéristiques, la participation au classement en ligne ne sera pas prise en compte. Un tutoriel est également à disposition détaillant les commandes et les mécaniques de bonus de scoring.

Sisters Royale : Five Sisters Under Fire nous permet de parcourir le scénario de base avec le point de vue de chacune des cinq sœurs, toutes jouables.

SONAY : Fille aînée de la sororité, elle maîtrise le feu. Son tir de base est un concentré de lasers étroits sur quatre bandes droit devant elle. Le powershot s’élargit à six bandes et ses bombes sont des flammes tournoyantes. Son invocation est un petit démon qu’il est possible de lâcher tel un pitbull à tête chercheuse, sur les ennemis.

Nous venons de l’évoquer en présentant les protagonistes, nous disposons donc d’un tir qui peut évoluer en powershot, d’une bombe et d’une invocation. S’il y a une petite histoire fantasque avec des dialogues souvent douteux entre les stages, hormis pour les fans du genre, c’est vraiment le gameplay qui est intéressant et en particulier son système de scoring. Il faut bien prendre cela en considération, Sisters Royale : Five Sisters Under Fire est avant tout pensé dans ce sens-là, faire le plus gros high-score possible pour se classer mondialement. Pour se faire le jeu nous incitera à toujours prendre plus de risques ; frôler les balles ennemies au plus proche de sa hitbox activera le powershot et fera grimper le multiplicateur de bonus jusqu’à x8 ; plus nous sommes près de nos cibles, plus notre tir est puissant ou, si nous sommes sur une invocation, plus les pièces afflueront. C’est le système de bonus de tension (TBS). En mode hardcore, des coffres apparaissent ici et là, remplis à craquer de pièces d’or, synonymes de points supplémentaires. En plus de tout cela, des fées sont dissimulées dans les décors des stages et permettent de doubler le bonus jusqu’à x16. Enfin, ce qui nous conforte encore plus dans l’idée qu’Alfa System a vraiment tout misé sur le scoring, c’est le système des différentes options du mode maniac qui se débloquent grâce aux high-scores. Dans son genre, le jeu nous rappelle un certain Kiki Kaikai puisque nos personnages évoluent au sol. Certains éléments du décor apportent un peu de piment à notre progression, comme les sols gelés sur lesquels nous glissons ou les puissants ventilateurs qui dévient considérablement notre route à gauche, à droite ou qui nous freinent lorsque nous leur avons de face. Les stages se déroulent toujours en deux parties avec un mini boss en forme de cube, mais dans différentes variantes et une sœur à la fin en guise de boss, avec quatre-vingt-dix secondes seulement pour en venir à bout.

Graphiquement c’est coloré à souhait, ça brille et même si la 3D un petit peu grossière peut rappeler la 3DS, le jeu ne détonne pas du tout à côté d’autres titres du genre sur Nintendo Switch qui sont vraiment beaucoup moins jolis. Chaque personnage dispose de sa paire d’illustrations, plutôt bien faites, mais nous aurions aimé en avoir plus ou avec des expressions différentes ; pas d’art gallery non plus dans les options, c’est dommage. Durant notre pèlerinage vers l’amour éternel, nous avons traversé différents décors et quel que soit le perso choisi ce seront toujours les mêmes: Le cimetière, les grottes gelées, le temple du vent, le donjon de l’âme, la chapelle de lumière et l’église.

Du côté de la bande son, c’est très joyeux que ce soit sur le thème d’intro ou durant les prises de bec entre les sœurs, ce qui colle parfaitement à l’ambiance à la fois ironique et kawaii du jeu. Du côté des stages nous avons eu droit à de la pure Techno, de la trance, du jazzy, de l’orgue. Les bruitages sont doux et percutants à la fois, c’est agréable lorsqu’il pleut des balles.

Suivant l’objectif que nous nous donnons, le jeu peut être à la fois extrêmement court et simple si nous décidons de simplement le finir avec un personnage par exemple. Effectivement les continues sont infinis et il n’y a pas beaucoup de tableaux. En revanche, si nous voulons scorer ou trouver un certain challenge, il faudra oublier les continues, car à chaque fois que nous en utilisons un, le score redémarre à zéro. Également, nous ne pourrons pas nous contenter de finir le jeu en mode facile puisque les high-scores sont classés par personnages et par niveau. Bref, si notre but ultime est de scorer à fond et de connaître l’histoire de tous les points de vue y compris de celui du personnage DLC, c’est vraiment hardcore et il y a du boulot. En résumé, le niveau de difficulté et la durée de vie s’apprécieront en fonction de l’utilisation de chacun, mais s’adapteront aussi bien aux joueurs casual qu’aux aficionados.