Tour d’actu: 6 nouveaux jeux Nintendo Switch annoncés, démo, trailer, etc.

Witch Spring 3 Re:Fine -The Story of the Marionette Witch Eirudy- est annoncé sur Nintendo Switch au Japon le 17 décembre prochain.

Traditional Tactics Ne+ est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie en Europe, via l’eShop le 17 décembre aussi, pour 8,99 €.

Tu es « Prince Natri », explorez le donjon pour devenir le roi. Là-dedans, de nombreux esprits attendent de se battre contre vous. Essayons la bataille !

Une démo de Issho ni Asobo ~♪ Koupen-chan est désormais sur la boutique en ligne nippone de la console hybride.

Dokapon UP! Mugen no Roulette est annoncé dans le Famitsu pour une sortie le 10 décembre, demain.

Hamster a annoncé que la nouvelle sortie d’Arcade Archives sur Nintendo Switch est Markham. Il sortira le 10 décembre dans le monde entier, et comme d’habitude, il coûtera 6,99€ / 6,29£ / 7,99$ / 838 Yens.

Nouveau trailer pour Forward to the Sky qui sortira au Japon le 25 février 2021, et le jeu sera proposé au prix de 4 400 yens. Il y aura également une édition spéciale à 8 800 yens, qui comprendra une figurine en acrylique, un livre d’art et un CD de la bande sonore et de la chanson thème.

Match Three: Pirates! Heir to Davy Jones arrivera sur Nintendo Switch le 25 décembre et en précommande à un prix de 7.99€ au lieu de 9.99€.

Davy Jones a créé un monde d’aventures pirates sans fin où personne ne vieillit et où les plus naïfs sont attirés dans l’antre de Davy Jones. Traversez les niveaux de cette aventure de match-3, levez la malédiction de Davy Jones et sauvez vos amis. Quels trésors se cachent dans Match Three Pirates ?

Boot Hill Heroes sortira lui le 15 décembre sur l’eShop pour 8,50 €

Boot Hill Heroes est le premier jeu d’une série qui fusionne des éléments du film western spaghetti – hors-la-loi, braves juristes et nature sauvage – avec un scénario et un gameplay RPG classiques. C’est une aventure épique du Far West remplie d’excitation, d’intrigues et d’une dose d’humour.

-Retro Refresh: une combinaison expérimentale d’idées anciennes et nouvelles qui apporte une expérience unique aux joueurs modernes et aux fans de la vieille école. Boot Hill Bounties fusionne des éléments de westerns spaghetti – des hors-la-loi canons, des juristes courageux et la nature sauvage – avec un scénario et un gameplay RPG classiques

4 Player Co-op: Jouez en solo ou jusqu’à quatre joueurs en coopération locale. Les amis peuvent facilement passer et prendre le contrôle d’un ou plusieurs des quatre personnages !

Pas de batailles aléatoires: les ennemis peuvent être vus et évités, et les ennemis déjà vaincus s’écartent de votre chemin. Combattez les hors-la-loi et les animaux ! Pouvez-vous arrêter une bagarre dans un bar ? Pouvez-vous vaincre une bande de ratons laveurs accumulant des déchets précieux ?

Active Combat : Le combat au tour par tour typique est remplacé par un système en temps réel rapide et engageant où tous les joueurs doivent suivre la bataille à tout moment et s’adapter à de nouvelles stratégies !

Super Soccer Blast arrivera lui le jour de noël, le 25 décembre, pour 7,99 €.

Super Soccer Blast est un jeu de football de style arcade. Frayez-vous un chemin vers le sommet, en améliorant vos déplacements match après match, pour écraser vos adversaires et devenir le meilleur.

Successeur spirituel nostalgique

C’est du football avec le gameplay rapide et basé sur les compétences des supers jeux de sports classiques, tels que International Superstar Soccer.

Vous êtes les stats

Des commandes accessibles qui vous permettent de charger et de diriger vos tirs, de réaliser des tacles et des touches de balle, de faire des lobs et bien plus encore. Améliorez votre précision et vos réflexes pour devenir un joueur de légende.

Créez votre propre équipe

Personnalisez vos joueurs de la tête aux pieds grâce à toute une gamme de super looks et jouez contre l’IA ou un ami lors d’un match amical avec plusieurs modes de jeu. Testez votre habilité au sein de différentes ligues et coupes de football dans le mode World Tour.