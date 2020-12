Linelight (Nintendo Switch) – Le test

Tandis que certains développeurs vont s’intéresser aux graphismes et courir après des décors et des personnages toujours plus perfectionnés, d’autres petits malins se penchent davantage sur le gameplay dans l’optique d’offrir aux joueurs un soft original et malin. N’aurions-nous pas affaire à un tel phénomène avec Linelight ?

Développé par My Dog Zorro et édité par Plug In Digital, Linelight part d’une idée toute bête mais sacrément addictive. Suscitant un certain émoi chez NT en nous rappelant avec bonheur la célèbre Linea (vous vous en souvenez vous aussi ?), le principe du jeu se résume en quelques mots : vous êtes un petit trait, tel un trait d’union magique, avançant avec sérénité sur une ligne plus ou moins tortueuse. Sur votre chemin, vous allez croiser bien des embûches…

Suivez la lumière…

Linelight se découpe en plusieurs mondes avec chacun un thème spécifique, mettant en avant une capacité plutôt qu’une autre. Ainsi, malgré un gameplay similaire de prime abord, le jeu parvient à se renouveler au fil des niveaux. Les premiers levels vous sembleront très accessibles, la difficulté va peu à peu croître et vous serez bientôt confronté à de multiples interrupteurs, lignes ennemies plus ou moins vigoureuses, étroits passages, tapis roulants…

Les développeurs sont parvenus à la petite prouesse de parvenir à insuffler dans ce jeu, au concept si simple, un vent de poésie. Tandis que votre petit halo de lumière fait singulièrement penser à un courant électrique voguant au gré des lignes se présentant à lui, vous aurez la douce surprise de découvrir une symbiose nécessaire avec d’autres lignes lumineuses, qui, quelques secondes auparavant, apparaissaient plutôt comme des ennemis à éviter. Y aurait-il un message subliminal derrière tout cela ? Quelle belle idée dans ce cas… En tous cas, c’est ainsi que nous l’avons vu.

Le gameplay et rien que le gameplay

La force du titre repose incontestablement sur son originalité et sur son accessibilité. Comme énoncé précédemment, chaque niveau propose une nouvelle énigme, se concentrant sur la mécanique du monde en question. Si nous pouvions appréhender le maintien d’une parfaite jouabilité au fil de la complexification des niveaux, nous avons vite été rassurés. En effet, la prise en main des nouvelles techniques est rapide et intuitive. Les énigmes, quant à elle, réussissent l’exploit de se corser sensiblement sans pour autant devenir insupportables et lassantes. Une véritable prouesse pour un jeu de cette trempe.

Enfin, si vos méninges vont devoir bosser un peu pour vous sortir de situations un peu plus complexes, il faudra aussi faire preuve de quelques réflexes pour éviter (parfois d’un quart de cheveu !) les lignes ennemies. De quoi pimenter le jeu avec bonheur.

Dans le petit monde des lignes…

Le soft ne promet assurément pas des graphismes pharaoniques. Pourtant, difficile de ne pas reconnaître le travail d’esthétisme réalisé sur le soft. Les interrupteurs et les enveloppes qui viennent accueillir ou déverser des morceaux de lignes, sont eux aussi pourvus d’un certain charme, nous laissant imaginer des clefs de sol qui engloutissent notre ligne devenu démesurément grande.

Aussi, la musique qui accompagne le joueur au fil des niveaux souligne parfaitement le voyage et le propulse sans difficulté dans cet univers quasi-onirique.

Linelight est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 10 euros environ.

Le saviez-vous ?

S’il manque encore quelque peu de popularité auprès des joueurs (mais à nous de faire changer les choses !), Linelight a pourtant déjà rafler de multiples récompenses. Reconnu jeu de l’année au Gameacon 2016, le soft est aussi parvenu à décrocher un prix au Bit Awards 2016 dans la catégorie Rising Pixel. Quand on vous dit que le voyage de la petite ligne lumineuse vaut le coup…