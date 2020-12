Concept Destruction (Nintendo Switch) – Le test

Concept Destruction est un jeu tout droit sorti des studio Ratalaika Games à coup de crayons à papier et de crayons de couleurs. C’est donc la première chose qui nous saute aux yeux lorsqu’on regarde la bande annonce du jeu. Pour une voiture de mauvaise qualité, on dit qu’elle est « en carton », et bien c’est exactement ça sauf que vos voitures ne sont pas si nulles que ça, c’est ce que nous verrons dans ce test.

Histoire et gameplay

Il n’y a pas d’histoire dans Concept Destruction, c’est un jeu d’arcade / action qui nous fait vraiment penser à Destruction Derby, un jeu de PlayStation One qui à l’époque avait fait des émules et c’est d’ailleurs ce qui a motivé notre test. Ce petit côté nostalgique que l’on nous met sous le nez juste, ce petit défouloir que l’on avait tant apprécié.

Le principe est très simple ! Vous placez plusieurs voitures dans une arène et le but est qu’il n’en reste qu’une. Vous vous foncez dessus comme des gars suicidaires qui veulent partir dans l’autre monde mais en apportant leur voiture avec eux. C’est un peu ça l’idée…

Lorsque vous lancez le jeu, vous avez plusieurs menus qui vous sont proposés et surtout un petit didacticiel que je vous recommande si c’est la première fois que vous jouez à ce type de jeu. Certes, l’envie est très grande de se défouler très rapidement sur le mode “Course Unique” mais c’est plutôt sympa de bien comprendre les bases.

Dans le mode championnat, vous pourrez vous défouler dans huit arènes différentes. Pour aller vers la victoire qui nous mènera vers la gloire éternelle, il va falloir gérer la destruction de notre voiture sans oublier qu’il faut aussi que nous fassions un max de dégâts aux adversaires. Une bonne gestion de ces deux points fera de nous un champion. Nous devons avouer qu’on n’a jamais tenté la victoire mais plutôt une destruction totale dans des moments d’un fun absolu ! Les jeux vidéo sont des espaces de liberté et d’imagination sans fin qui nous permettent aussi de faire des choses qu’on ne ferait pas dans la vraie vie et bien ce jeu en est un parfait exemple.

Le mode multijoueur nous promettra des soirées de « taquinage / chambrage » intenses avec nos amis. C’est d’ailleurs le mode de jeu que je préfère car ce genre de compétition entre amis c’est de l’adrénaline permanente et c’est sûrement le point fort de ce jeu.

Pour la maniabilité des voitures, c’est plutôt bien fait et nous n’avons pas vraiment de choses à dire. Il s’agit d’un jeu d’arcade donc on ne demande pas non plus du réalisme de dingue, c’est donc bien réussi.

Graphisme et musique

Alors là nous tirons notre chapeau ! Lorsque nous avons voulu tester le jeu, on s’attendait à un jeu plutôt médiocre mais on aime être surpris aussi. D’où l’intérêt de faire des bons teasers pour un jeu car cela peut nous induire en erreur. Graphiquement, dans son style crayon à papier et coloriage, Concept Destruction est vraiment très sympa à regarder et à jouer.

Certains vont le trouver trop simple, je pense mais dans l’idée, nous ne pensons pas qu’on pourrait faire mieux dans la réalité si l’on devait fabriquer ce jeu en maquette ahaha. Pour la musique, nous adorons ! Du hard rock, du rock, de la musique bien énervée et qui reste motivante.