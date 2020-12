My Universe – Fashion Boutique (Nintendo Switch) – Le test

La série My Universe ne cesse de proposer de nouvelles expériences, après nous avoir proposé d’élever un bébé et de jouer à la maîtresse, le titre nous propose aujourd’hui de prendre la tête d’une boutique de mode, sortez vos patrons et vos machines à coudre, on vous fait un petit tour de la boutique…

Les clés de la boutique

Soyons clairs, le jeu ne se perd pas dans des méandres scénaristiques, vous commencez par définir l’apparence (uniquement féminine) de votre avatar, puis vous entrez dans le vif du sujet ! Vous serez guidé le premier jour par la propriétaire actuelle du magasin, qui au bout d’une journée, louera vos compétences dans l’univers de la mode et dans la gestion d’un magasin, au point de vous confier les clés et les commandes de sa boutique et c’est parti ! À vous de nettoyer la cabine d’essayage et de répondre aux nombreuses demandes de vos clientes et pourquoi pas, espérer participer aux plus grands défilés…

Pistolet, Perroquet, règle… voilà votre équipement

Dans la pratique, le jeu suit toujours la même routine, vous commencez votre journée seule dans la boutique, libre à vous de nettoyer la cabine d’essayage (un petit coup de bouton A maintenu quelques secondes dans la cabine), puis de revoir la disposition des meubles dans votre magasin.

On enchaîne ensuite avec l’habillage des mannequins, histoire de mettre en avant notre nouvelle collection. Ensuite, direction l’atelier où vous pourrez, au choix, réaliser les éventuelles commandes de vos clientes ou tout simplement réaliser de nouvelles créations ! Haut, Robes, Vestes, Pantalons, style preppy, chic, col en u, col en cœur, manches longues, courtes, mi-longues, etc. Les possibilités semblent infinies !

Vous pourrez à loisir sélectionner le type de tissus à employer (coton, jean, soie, cuir, etc.) et libre à vous d’y ajouter (ou non) des motifs (écossais, rayures horizontales, verticales, …), le tout bien entendu avec les couleurs de votre choix, allant d’un blanc classique au vert fluo…

À vous d’assembler tout ça et de faire les mélanges de couleurs les plus improbables. Une fois votre création définie, place aux mini-jeux ! Le premier, Patron, vous demandera de replacer les différents éléments (pistolet, perroquet ou règle) pour tracer le patron. En gros l’ombre de l’objet à utiliser apparaît quelques secondes sur une zone du patron, vous aurez ensuite à placer cet objet au même endroit pour valider le trait. Plus vous êtes sur la zone définie, plus vous gagnez des pourcentages de réussite.

Mais là, première déception : l’écran tactile n’est pas mis à contribution. Seconde déception : la manette ne s’avère pas très précise quand il s’agit de faire des rotations avec les objets.

Bref… Une fois le tracé terminé, place au second mini-jeu : le découpage ! Celui-ci se présente sous la forme d’un jeu de réflexe. En gros, un ciseau se balade de gauche à droite sur une barre à l’écran, il faudra presser sur le bouton A, au moment où le ciseau passe sur la zone verte (dont la taille est variable), il faut espérer un bon timing pour avoir encore une fois le meilleur pourcentage de réussite (on vous explique pourquoi après)…

La découpe terminée, on passe au troisième et dernier mini-jeu, la couture (bah oui forcément), aux commandes de votre machine à coudre, vous devrez suivre un tracé (parfois en zigzag) en essayant de rester le plus au milieu possible et encore une fois, vu la sensibilité du stick, ça se complique parfois rapidement, lors de diagonales un peu trop longue… Une fois le parcours terminé (et votre pourcentage de réussite calculé), ça y est, votre création est prête à être portée !

On enchaînera donc ces trois mini-jeux pour chaque nouvelle création et ce qui peut s’avérer assez amusant au début, finira vite par devenir redondant. Par chance, c’est là que votre pourcentage de réussite entre en compte ! S’il est bon, il vous fera gagner une bobine et au bout de 3 bobines, le jeu considère que vous maîtrisez la confection de ce modèle et n’aurez donc, de fait, plus à refaire les mini-jeux ! En tout cas pour ce modèle. C’est toujours ça de pris !

Une Journée Magnifaïk ?

Passé la première phase de la journée, vous ouvrez ensuite les portes de votre boutique et attendez l’arrivée (rapide) des clientes. Certaines auront un point d’exclamation ou d’interrogation au-dessus de la tête, vous pourrez donc interagir avec elles. Soient-elles vous demanderont un type de vêtement spécifique, soit elles vous passeront une commande (un vêtement chic, un vêtement en cuir, etc.), charge à vous ensuite de leur proposer quelque chose qui correspond à leurs critères.

Vous pourrez donc balayer les différentes créations vendues dans votre boutique et si l’une d’elles correspond à la demande, un « Validé » vert s’affichera à l’écran, plus qu’à presser le bouton pour lui faire essayer. Dans le cas contraire (si aucun des vêtements proposés ne correspond à leurs critères), direction l’atelier et ses 3 mini-jeux pour créer le vêtement de leurs rêves.

Dans le cadre d’une commande, il faudra attendre la première phase de la journée pour réaliser la création tant désirée. En règle générale, si vous vous êtes bien assuré que tout est au vert, la cliente ravie vous saluera en vous remerciant de « lui avoir montré ça ». Certaines clientes savent ce qu’elles veulent et il suffira de se rendre à la caisse pour les encaisser !

En soit, rien de bien compliqué tant que vous respectez les critères, il est d’ailleurs impossible de se tromper. Avec le temps qui passe, votre boutique s’agrandira et il faudra se promener un peu plus pour renseigner les clientes un peu perdues. À force de créations, vous serez parfois invité à des défilés autour du monde !

Pour le coup, ce sont trois tenues qu’il faudra proposer en respectant des thèmes et des couleurs qui vous seront indiqués. Vous vous rendrez alors sur les podiums (vides de public) pour voir défiler vos créations façon « Fashion TV »… Et si vous avez respecté les différents critères, vous repartirez évidemment avec le premier prix ! Et ainsi de suite pour les journées suivantes…

Merci de m’avoir montré ça !

À partir de là, vous avez compris, le jeu est d’une répétitivité qui s’avère à la longue plutôt lassante. Les répliques des différents personnages/clientes seront toujours un peu les mêmes, tout comme leur apparence (qui peut varier de couleur de cheveux, de peau, de vêtements).

Malgré tout, le titre se démarque par les possibilités de création et la surprise de voir qu’une personne puisse porter ce que vous avez imaginé (nous, on n’oserait pas les porter, mais après tout, on va se dire que le stylisme, c’est de l’art abstrait…). L’ensemble est plutôt joli et sans bug (sauf si on porte une veste et un t-shirt ou les pixels s’emmêlent un peu dans la phase de découpe) ni ralentissement.

Il y a un bel effet en fonction des différentes textures / tissus sélectionnés, par contre d’un point de vue sonore, c’est assez quelconque (comme la musique dans un magasin de fringues me direz-vous) et on sera un peu déçu par le vide lors des défilés ainsi que par le manque de diversité des mini-jeux et l’absence d’ambition au niveau de la gestion de la boutique…

On déplore également que l’écran tactile ne soit pas mis à profit, ce qui aurait pu proposer des phases un peu plus « ludiques »… Mais finalement, est-ce cela que viendront chercher les amateurs/trices de ce genre de titre ?