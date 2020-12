Pure Pool (Nintendo Switch) – Le test

Les jeux de simulations de billard, ça existe depuis l’invention des consoles (eh oui le premier, Billard Américain, est sorti en 1980 sur Vidéopac). Chaque nouvelle machine a pu compter avec son titre dédié et si les graphismes et la prise en main ont bien évolué en 40 ans, il peut être difficile pour les non aficionados de voir l’intérêt de tels jeux. Développé par le studio anglais Voofoo Studio en 2014, Pure Pool vient se présenter sur nos Switch pour nous montrer comment se porte le snooker sur notre chère console hybride.

Une pool sur un mur…

Après les présentations d’usage de la page d’accueil, Pure Pool ne fait pas de chichis et nous emmène directement devant une table. Un didacticiel, très rapide, dévoilera les bases du gameplay et les principales règles du billard. Le didacticiel a déjà été fait, pas de soucis et toujours pas de fioritures. Quand on démarre Pure Pool, la première chose qui s’offrira à vous ce sera toujours une table de billard et une partie se lancera automatiquement tout comme la musique d’ambiance.

C’est ça la philosophie du titre de Voofoo Studio, vous savez ce que vous avez acheté, alors ils vous l’offrent. Une ambiance soignée dans un cadre calme et chaleureux qui rappelle les salles de billard. C’est pour jouer tranquillement qu’on s’y rend, et bien Pure Pool c’est pareil. Lancez le jeu et 30 secondes plus tard, vous manipulerez votre queue virtuelle (désolé je devais la faire celle-là, c’est contractuel).

Bien sûr cette partie s’arrêtera au moment où vous le déciderez et différents modes de jeu s’offriront alors à vous. Avant de les passer en revue, notez que les transitions n’existent pas. Aucun temps de chargement lorsque vous quittez votre partie pour en lancer une nouvelle ou pour changer de style de jeu. Au pire, vous vous déplacerez dans la salle pour rejoindre la table adéquate. C’est extrêmement agréable, on s’attend presque à devoir mettre nous même les boules dans le triangle.

D’autant plus que la partie graphique est vraiment bluffante. Le tapis n’est pas juste une surface verte, plane et triste. Approchez votre œil de l’écran et vous y verrez les détails de sa structure. Vous pourrez aussi si vous le souhaitez le personnaliser, que ce soit sa couleur ou son motif. Ceux proposés ne sont toujours du meilleur goût, mais ils ont le mérite d’exister. Les puristes reviendront au tapis vert classique, les autres essaieront le tapis rose sur fond cosmique.

Les effets de lumière sont aussi très bien rendus, que ce soit sur les boules ou dans les moments de tension, où la luminosité autour de la table baisse fortement pour bien vous faire comprendre que votre concentration ne doit tenir que dans les deux mètres carrés de la table. Pour en finir avec l’ambiance du titre, les musiques qui vous accompagneront tout au long de vos parties ont des sonorités assez douces et jazzy qui rendent parfaitement avec ce qu’ont voulu faire les développeurs de Voofoo Studio : un petit coin de sérénité loin du bruit et de la fureur extérieure.

Alors, l’œuf ou la pool

Mais que serait un jeu de billard sans une physique cohérente. Pas de soucis de ce côté-là, les sensations sont vraiment très propres. Que ce soit les chocs entre les boules, les trajectoires, les effets ou encore les variations de vitesse, Pure Pool n’est jamais pris en défaut. Les débuts des trajectoires vous seront toujours indiqués par une trace sur le tapis, rendant vos premiers pas plus simples. Le travail ne vous est pas mâché pour autant. Très vite, en termes de distance, cette trace disparaîtra et ce sera à vous de visualiser ce qui se passera lors de votre prochain coup.

La gestion de la force est aussi très importante et très bien rendue. Bourrinez vos boules comme une brute et vous ne gérerez rien à votre partie. Soyez intelligent, gérez votre force pour vous placer en anticipant votre prochain coup et vous deviendrez le maître des enchaînements.

Saluons maintenant le travail de portage. Pour une fois qu’un studio prend en compte les spécificités pour apporter un petit plus à sa version Switch, il faut le signaler. Pure Pool ne remplacera jamais un vrai billard, c’est un complément de voyage pour les amoureux du Snooker, mais en voyage, on joue en nomade et en nomade, le tactile c’est agréable. Pure Pool n’est pas un simple copier/coller des autres versions. La dimension tactile de la Switch a été prise en compte pour offrir des contrôles très précis que ce soit au pad ou à la main.

Concernant les modes de jeu, Pure Pool est dans la norme de ce qui est proposé. Vous pourrez effectuer des parties en local, seul ou à deux. Vous pourrez aussi vous faire plaisir et affronter les maîtres du classement mondial en online. Si jamais ceux-ci ne sont pas disponibles, ce qui arrive souvent malheureusement, le titre de Voofoo Studio propose un système ADN qui analyse votre façon de jouer et enverra un clone vous affronter. Pour cela il prend en compte votre taux de réussite mais aussi votre style de frappe : lourde, douce, avec ou sans effets.

Pure Pool propose bien sûr beaucoup de types de jeu : le 8-pool classique, mode le plus joué, mais aussi sa variante le 9-pool ou encore le Snooker. Vous pourrez aussi lancer des parties en mode tueur ou accumulateur, celles-ci gardent les règles classiques, mais ajoutent des composantes tels que des vies qu’il ne faut pas perdre en ne commettant aucune erreur.

Pendant les parties, des défis viendront agrémenter le cours du jeu et augmenter plus rapidement votre niveau via un système d’XP. Des badges sont aussi déblocables de la même façon, augmentant la durée de vie du titre pour les amateurs de trophées. D’autres défis sont disponibles dans un mode dédié, dont les résultats sont soumis à un classement mondial qui vous rendra humble. Ces défis consistent à vider une table le plus vite possible ou à mettre le plus de boules d’affilée dans les trous, que ce soit en billard 8-pool ou en snooker.

Seul bémol, le mode carrière est anecdotique, il consiste à affronter des bots de plus en plus forts sans aucune scénarisation, c’est vraiment très léger et ne mérite pas vraiment le nom de carrière. Tant pis personne n’est parfait.