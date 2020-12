Doom Eternal (Nintendo Switch) – Le test

Panic Button, studio américain connu pour ses nombreux portages triple A sur la Nintendo Switch s’est débrouillé pour faire tourner Doom Eternal sur le petit bébé de chez Nintendo. Un portage sur Nintendo Switch fluide et très correct ! Et ça fonctionne !

Sorti alors en mars dernier sur PC, PS4 et Xbox, Doom Eternal a su se faire désirer sur Switch, puisque le portage est arrivé uniquement sur l’eShop le 8 Décembre.

Si les joueurs étaient quelques peu sceptiques face à l’annonce de Doom 2016 sur Switch et ont été au final déçus (même nous), alors qu’en est-il pour Doom Eternal ? Comment faire tenir un titre aussi gourmand et impressionnant techniquement sur la portable de chez Nintendo ? Panic Button a su relever le défi avec une certaine aisance et brio pour plusieurs gros jeux avec certes, certaines versions bien moins fines techniquement mais néanmoins réussies. Si les joueurs étaient à nouveau dubitatifs concernant l’annonce du portage de Doom Eternal, qu’en est-il vraiment de celui-ci ?

Dans un premier temps, rien que concernant la taille du jeu, on sent les efforts menés à bien par Panic Button. Si son prédécesseur occupait 22 Go sur la mémoire interne de la console, Doom Eternal lui n’en occupe que 18. D’un point de vue technique les deux titres sont très similaires. Cela saute immédiatement aux yeux : les textures sont bien moins détaillées que sur les versions consoles ou PC et l’aliasing est bien présent. La résolution en prend également un coup. L’interface quant à elle est affichée en 720p, le jeu s’adapte à la situation et utilise une résolution variable pour garantir l’expérience de jeu la plus fluide possible. La profondeur de champ se réduit également en quelques occasions pour masquer les irrégularités trop flagrantes des modèles. Globalement, nous constatons un niveau de détail proche des versions low sur PC, ce qui n’est pas surprenant ni dérangeant en fin de compte.

Vous l’aurez compris Doom Eternal est bien moins beau sur Switch que sur n’importe quel autre support. Toutefois est-ce vraiment comparable ? Encore une fois, d’un point de vue purement personnel, même si la petite Switch en a dans le ventre, chercher à la comparer avec une PS4, une Xbox ou bien un PC, reviendrait selon moi à comparer une moto avec une voiture, ou habiter dans une maison ou sur un bateau. L’une possède des qualités que l’autre n’a pas et inversement. Les comparer donc est une perte de temps, autant savoir les apprécier pour ce qu’elles ont à offrir. Bon, revenons-en à nos moutons !

Le portage de Doom Eternal est loin d’être désagréable, surtout en portable. Globalement fluide et stable, à 30 images par seconde, le framerate ne descend qu’en de rares occasions en dessous de ce cap. C’est certes moins bien que les 60 fps sur consoles, idéal pour un jeu de tir aussi nerveux, mais il ne faut pas non plus trop en demander à la petite console de Nintendo, ce qu’elle nous propose est mine de rien assez impressionnant ! Cependant, en docké, le rendu est quelque peu flou, mais loin d’être désagréable non plus. Au final nous tenons à dire que ce portage est une excellente manière de découvrir le titre d’id Software sur Switch pour ceux qui ne connaissaient pas

Doom Eternal est similaire à son prédécesseur, dans le sens où il s’agit d’un FPS bourrin et frénétique. Cependant il ne sera totalement jouable grâce au travail de Panic Button, qu’à condition d’avoir une manette sous la main. Sans ça, les Joy-Con vous feront vite mal aux mimines. Nous ne pourrons donc que vous conseiller de jouer au titre à l’aide d’une manette Pro, qui vous procurera des sensations identiques aux autres consoles de salon. Les Joy-Con, quant à eux, montrent bien plus vite leurs limites. La prise en main peu pratique et le côté glissant des sticks rendront les gunfights plus compliqués, il sera alors parfois difficile d’enchaîner les kills ou les exécutions par manque de précision et vous donnera vite mal aux doigts. En effet, comme indiqué plus haut, Doom Eternal est nerveux et demande d’utiliser une tripotée de touches pour tirer, sauter, viser, se déplacer, lancer des grenades, changer d’armes et j’en passe… La gymnastique des doigts fait donc souffrir et nous préférerons alors vite poser la Switch sur son dock, ou bien remettre les Joy-Con à leur place et prendre la manette Pro.