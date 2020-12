Professeur Rubik’s Entraînement Cérébral (Nintendo Switch) – Le test

Le jeu Professeur Rubik’s Entraînement Cérébral est désormais disponible sur Nintendo Switch. L’une des premières choses que nous pourrions nous dire, c’est que c’est un vague plagiat de Programme d’Entraînement Cérébral du Dr Kawashima sur Nintendo Switch et nous pourrions bien nous tromper.

Oui clairement, Professeur Rubik’s Entraînement Cérébral s’inspire de la référence qu’est Programme d’Entraînement Cérébral du Dr Kawashima depuis ses débuts sur Nintendo DS mais il n’en est pas une copie facile. Ce programme d’entraînement inédit, inspiré du célèbre cube aux faces colorées, propose 22 mini-jeux et 4 modes « puzzle-game » complets à la difficulté progressive.

Après avoir fait le tour complet des mini-jeux, nous nous rendons compte que chacun est original et garde la thématique cubique du titre, avec pour certains une difficulté quand même importante. Mais en nous entraînant, nous avons vraiment l’impression de progresser. Et c’est un petit plaisir, même si sur ce genre de jeu, nous gardons quand même une réserve : le score proposé par l’amélioration vient-il vraiment d’une amélioration des capacités de notre cerveau ou d’une habituation du jeu et de ses pièges ? 100% de votre puissance intellectuelle, oui, bof niveau promesse.

De plus, comme pour Programme d’Entraînement Cérébral du Dr Kawashima, on nous proposera chaque jour un contrôle pour nous noter. Comme dans Programme d’Entraînement Cérébral du Dr Kawashima, cela dépend du mini-jeu sur lequel nous tombons et de nos facilités avec lui. Dommage car la note ne veut plus rien dire.

Les mini-jeux sont variés et proposent de l’observation, du calcul rapide, des lettres, des mots, des cubes partout, nous nous prenons vraiment au jeu. L’ambiance sonore est discrète et l’ensemble esthétique du soft est propice à l’entraînement, seul Professeur Rubik fait peur à voir, graphiquement très vilain.

Belle surprise du titre : un mode multijoueur proposera les mini-jeux entre potes et sur certains ça marche plutôt pas mal. De quoi bien rire entre potes et prouver que nous sommes bien plus futés qu’eux.