Square-Enix lance aussi des promotions de Noël sur Nintendo Switch

Square-Enix lance les promotions de Noël via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 31 décembre. Elles ne seront pas forcement identiques en Europe.

DRAGON QUEST – $3.49 (30%), aussi disponible en Europe pour 3.49€

DRAGON QUEST II: Luminaries of the Legendary Line – $4.54 (30%), aussi disponible en Europe pour 4.54€

DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation – $8.74 (30%), aussi disponible en Europe pour 4.54€

FINAL FANTASY VII – $7.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 7.99€

FINAL FANTASY IX – $10.49 (50%), aussi disponible en Europe pour 9.99€

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster – $24.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 24.99€

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE – $24.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 24.99€

WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA – $19.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 19.99€

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY! – $19.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 19.99€

FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD – $14.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 19.99€

FINAL FANTASY VIII Remastered – $9.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 9.99€

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition – $20.99 (30%), aussi disponible en Europe pour 20.99€

I am Setsuna – $19.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 19.99€

LOST SPHEAR – $19.99 (60%), aussi disponible en Europe pour 19.99€

ONINAKI – $24.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 24.99€

SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS – $14.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 14.99€

STAR OCEAN First Departure R – $12.59 (40%), aussi disponible en Europe pour 12.59€

Spelunker Party! – $14.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 14.99€

Trials of Mana – $29.99 (40%), aussi disponible en Europe pour 29.99€

Collection of Mana – $19.99 (50%), aussi disponible en Europe pour 19.99€