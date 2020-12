Cris Tales dévoile une nouvelle vidéo de gameplay

Un pouvoir surréaliste et des choix difficiles et significatifs sont au programme dans l’un des JRPG les plus attendus de 2021

Walnut Creek, Californie – le 17 décembre 2020 – L’éditeur Modus Games publie aujourd’hui une vidéo qui présente en profondeur l’immense influence des joueurs sur le destin d’un monde fantastique dans Cris Tales. Développé par Dreams Uncorporated et SYCK, cette lettre d’amour colombienne aux JRPG classiques va sortir sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2021 pour 39.99€. Les copies physiques du jeu incluront un poster en bonus, avec les magnifiques illustrations du jeu.

La vidéo de gameplay d’aujourd’hui suit la protagoniste Crisbell alors qu’elle découvre son incroyable capacité à observer et à manipuler à tout moment les visions passées et futures de son environnement. Avec un peu d’aide de son adorable allié amphibien, le pouvoir de Crisbell peut être utilisé pour façonner un avenir meilleur, en changeant à la fois les vies de ceux qui l’entourent et du monde entier. La vidéo se termine par un aperçu du système de synchro du jeu en combat qui permet aux membres de l’équipe de combiner leurs compétences pour obtenir de puissants résultats. La vidéo donne une idée de la réactivité des environnements magnifiques de Cris Tales et des décisions difficiles auxquelles Crisbell doit faire face.

Découvrez la nouvelle video de Cris Tales ci-dessus :

Cris Tales est un JRPG où les joueurs peuvent combattre et explorer simultanément le passé, le présent et le futur. L’utilisation stratégique de ces époques offre des avantages considérables lors des combats et les effets des décisions prises se répercutent sur un monde en 2D saisissant et dessiné à la main, ce qui donne aux joueurs un véritable pouvoir d’action sur leur histoire et sur la fin de celle-ci. Les aventuriers enthousiastes peuvent précommander Cris Tales dès maintenant, et toutes les copies physiques du jeu comprendront un poster bonus. Ils peuvent également s’essayer aux combats entre plusieurs époques grâce à une démo gratuite disponible sur le Xbox Store, le PlayStation Store, le Nintendo eShop, Steam et GOG.