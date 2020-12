Esports Life Tycoon (Nintendo Switch) – Le test

Après Youtubers Life : OMG Édition, le studio espagnol U-Play Online est de retour sur Switch avec cette fois-ci un jeu basé sur l’eSport, cette discipline grandissant d’année en année dans notre société, avec Esports Life Tycoon. Que vaut ce nouveau titre ? C’est ce que nous allons voir…

La Team NT débarque !

Dans Esports Life Tycoon nous sommes embauchés pour devenir manager d’une équipe d’eSport. Notre équipe est composée de cinq joueurs. Nous avons le choix de personnaliser certains éléments ou non. Le seul point non modifiable concerne les traits de caractère des personnages. En soi, ce n’est pas bien grave puisque cela n’aura pas vraiment d’impact sur le jeu et c’est bien dommage.

Une fois notre équipe prête, notre objectif sera d’atteindre la Ligue Pro du jeu League of Heroes et de la remporter. Mais pour cela, nous devrons traverser les Ligues inférieures en commençant par la Ligue Bronze.

Rentrons dans le vif du sujet, nous débarquons dans un appartement qui sera notre QG. Nous avons droit à un petit didacticiel pour nous aider à démarrer. Ce didacticiel est bien pratique, mais manque de précision sur certains points. Cela est en partie dû à une traduction de certains textes approximative. De petits objectifs nous sont proposés au début pour nous aider à prendre le jeu en main. Par la suite, nous serons jetés dans le grand bain.

Un jeu intéressant, mais répétitif…

Parlons de la vie de notre équipe. Au début de chaque saison, nous devons choisir un sponsor principal. Ce sponsor nous rapporte de l’argent toutes les semaines. Cet argent nous permet de payer le loyer de notre QG, payer le salaire des joueurs, améliorer notre QG ou encore recruter de nouveaux joueurs.

Une saison se déroule sur un mois décomposé en onze journées. Nous avons un jour de repos entre chaque rencontre. Cette journée de repos nous permet d’analyser l’adversaire suivant. Cette analyse nous permet d’afficher le niveau de tactique et d’entraînement de nos adversaires. Cette analyse indique la difficulté du match qui arrive. Il est possible d’inverser la tendance en analysant la tactique de l’équipe adverse et en entraînant vos joueurs dans les pièces dédiées. Le moral et l’entente des joueurs sont également deux éléments primordiaux sur la route de la victoire, mais nous reviendrons sur ce point un peu plus bas.

Durant la journée de repos, nous avons de temps en temps des évènements de sponsors organisés. Nous avons le choix d’y participer ou non. Y participer nous permet de gagner de la « Hype », des fans et d’avoir de meilleures relations avec le sponsor. Et qui dit meilleure relation dit plus d’argent à la fin de la saison et pourquoi pas un contrat plus intéressant pour la saison suivante, mais cela implique moins de temps de préparation. Refuser d’y participer aura pour conséquence les effets inverses.

Il y a deux points importants qui viennent juste d’être abordés ci-dessus : la « Hype » et les fans. Dans notre QG, nous disposons d’une pièce de « Hype ». Avec cette pièce, notre équipe fait sa promo via les réseaux sociaux et cela nous permettra d’obtenir plus de fans à l’issue d’un match. Pour ce qui est des fans, ils sont importants pour nous permettre de passer dans la Ligue suivante. En effet, à l’issue de la saison si nous arrivons dans les trois premières places du classement, mais que nous n’avons pas assez de fans, nous resterons dans la même Ligue la saison suivante et ainsi de suite jusqu’à ce que nous ayons assez de fans. Le nombre de fans que nous gagnons par match dépendra de notre victoire ou non et de la promotion que nous aurons faite pendant la journée de préparation.

Parlons enfin des matchs. Nous avons la possibilité de faire le match en « Résolution de partie », c’est-à-dire que c’est l’IA qui joue pour nous. L’autre option est de jouer la partie et là nous avons la main de A à Z. C’est justement sur ce mode que le didacticiel n’est pas le plus clair du monde. La map de League of Heroes parlera aux amateurs de League of Legends. Bref, le but sera de détruire le « Nexus » de l’équipe adverse, en gros le cristal figurant au centre du camp adverse. Pour ce faire, nous aurons cinq héros qui seront répartis sur trois « lanes » ou couloirs. Le choix des héros se fait en début de partie. Chaque équipe devra interdire l’utilisation de trois héros. Une fois cette phase terminée, nous pourrons choisir nos cinq héros. Attention, certains héros seront plus adaptés à notre équipe, à l’équipe adverse ou aux deux équipes. Ces affinités sont matérialisées par une étoile bleue pour les affinités avec notre équipe et une étoile rouge pour les affinités adverses.

Pour le reste de la partie, c’est l’IA qui gère, nous aurons juste à choisir si nous souhaitons que vos héros soient plus portés vers l’attaque, l’esquive ou un peu des deux.

Un match se déroule en deux manches gagnantes, soit au maximum trois manches. Une victoire nous rapporte trois points et une défaite zéro point. À l’issue de chaque match, les joueurs et les héros gagnent de l’expérience et donc des niveaux. Pour les héros la montée de niveau a une incidence sur leurs stats. Pour les joueurs, nous gagnons un point par niveau à affecter à l’attaque, au bouclier, à l’esquive et les dégâts.

Une fois le match terminé, nous reprenons notre routine, à savoir l’analyse de l’équipe adverse, l’analyse de la tactique, l’entraînement, etc… La répétitivité s’installe donc vite.

… malgré la gestion de l’équipe, du QG et des petits évènements aléatoires

Heureusement, une partie gestion est là pour casser un peu la redondance. Un peu plus haut, nous avons évoqué le sujet du moral et de l’entente entre les joueurs. Il peut arriver que certains joueurs se retrouvent à avoir des contentieux entre eux. Pour ce faire, rien de plus simple, il nous suffit de convoquer le ou les joueurs dans notre bureau et de leur proposer de descendre en pression par diverses activités, sachant que ces activités prennent du temps et lorsque votre équipe n’est pas complète sur les périodes de préparation, cela prend un peu plus de temps.

Le moral va baisser à force de faire trop travailler l’équipe ou encore lorsque nous perdrons des matchs. À contrario, il augmentera en se reposant et en gagnant des matchs. En dehors des victoires, nous pouvons augmenter le moral via la salle de repos ou la nuit en dormant.

Ensuite, de base, notre équipe est composée de cinq joueurs, chacun ayant sa position pour le jeu. Si jamais un joueur n’est pas à son poste, cela aura un impact sur la compétitivité de l’équipe. Il faut donc être très vigilant sur ce point. De plus, nos joueurs peuvent se blesser ou se prendre des suspensions pour diverses raisons. Il faut donc recruter des joueurs pour avoir des remplaçants. Il est possible de recruter cinq joueurs supplémentaires, mais attention, nous ne pourrons pas avoir plus de deux joueurs par postes. Pour les négociations nous pouvons jouer sur le salaire, le montant de la clause de rachat, le rôle au sein de l’équipe (remplaçant, titulaire ou capitaine) et la durée de contrat (un contrat peut aller d’un à trois ans). Malheureusement ce point n’est pas très bien exploité. En effet, il est difficile de négocier autre chose que les conditions demandées par le futur joueur. Nous nous retrouvons avec beaucoup de joueurs voulant être capitaine. À nous de gérer les égos de chacun. Respecter les postes de chacun est très important puisque cela peut avoir un impact sur le renouvellement du contrat. Par exemple, un joueur recruté à un poste de remplaçant, si finalement il se retrouve titulaire, il risque de ne pas vouloir renouveler son contrat, car son poste n’est pas respecté. Nous pouvons également faire le choix de vendre ou virer nos joueurs.

Il faut également faire attention puisqu’arrivé à l’âge de 25 ans, nos joueurs peuvent prendre leur retraite. Toujours est-il que nous avons les indications sur les joueurs pour qui les contrats s’achèvent à l’issue de la saison ou ceux partant à la retraite.

À certains moments, des joueurs peuvent demander à nous rencontrer pour divers problèmes comme le besoin d’avoir un nouveau clavier ou un nouveau siège par exemple. Répondre aux requêtes des membres de l’équipe aura également un impact sur le moral des troupes.

Le moral, l’entente et avoir les bons joueurs aux bons postes sont trois points essentiels d’Esports Life Tycoon, car dès que l’un de ces trois points n’est pas bon, le niveau de votre équipe est impacté et il risque de baisser fortement.

Pendant les phases de préparation, en plus des évènements de sponsor, nous avons quelques petits évènements comme des fans nous demandant un tee-shirt dédicacé, un fan venant se plaindre du comportement de nos joueurs par exemple. Selon la réponse, cela pourra avoir pour effet de nous faire gagner ou perdre des fans et pourra nous coûter un peu d’argent (surtout pour les fans demandant un tee-shirt).

Nous pourrons également avoir la visite de mamans de joueurs, de héros du jeu, de petits voyous voulant nous montrer qui est le patron, etc… Ces évènements peuvent avoir un impact sur le moral, mais aussi sur la vitesse à laquelle nos joueurs vont analyser l’adversaire, leur tactique ou encore l’entraînement.

N’oublions pas le QG. En effet, le QG a un rôle important. À la fin de chaque saison, il nous est proposé de déménager. Attention cependant, il faut que notre manager ait atteint un certain niveau et avoir assez de fonds. Surtout que lorsque nous déménageons c’est pour avoir un logement plus grand et donc le loyer est aussi plus élevé. Mais la taille ne fait pas tout, puisque dans chaque logement, nous pouvons améliorer les différentes pièces, cependant les niveaux sont plafonnés. L’utilité de faire monter en niveau nos pièces, c’est que plus les niveaux sont élevés, plus les tâches que nous demandons à notre équipe de faire seront rapides (analyse de l’adversaire, analyse tactique, l’entraînement, faire monter la « Hype » ou encore faire monter le moral). Il est donc très important de déménager lorsque notre manager a le niveau requis et dès que nous avons l’argent nécessaire.

Un jeu techniquement imparfait

Pour la partie technique, Esports Life Tycoon a un rendu graphique correct, mais il arrive tout de même à avoir des bugs lors des cinématiques de pré-saison où nous nous retrouvons avec un gros carré noir en plein milieu de l’écran. Bon autant vous dire que cette cinématique est juste une présentation de l’équipe pour la nouvelle saison et que même si nous ne la voyons pas comme il faut, ce n’est pas bien grave pour la suite. Il arrive même parfois d’avoir des microlags lorsque nous envoyons notre équipe effectuer une tâche par exemple. C’est fort dommage, puisque le jeu est très loin de faire cracher ses tripes à la Nintendo Switch et que de base c’est un jeu sorti sur smartphones.

Le gameplay quant à lui se fait entièrement aux boutons, pas de tactile et c’est fort dommage pour un jeu de ce genre. Toujours est-il que la prise en main est assez simple, mais pour atteindre certains menus, il faut utiliser une combinaison de touche (R + flèches de gauche ou de droite) pour naviguer. Avec des commandes tactiles, le jeu aurait gagné en précision.

Côté bande-son, on l’oubliera très très vite, tellement elle est énervante et répétitive à souhait.