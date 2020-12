Mask of Mists (Nintendo Switch) – Le test

Oyez, oyez ! Un Archimage de l’académie a disparu ! Il devait cueillir des cèpes roses à pois jaunes dans la forêt pour s’égarer autant, à moins que sa volatilisation subatomique soit liée à une mission autrement plus délicate…

Fraîchement débarqué en ville, il va falloir arpenter en bon mercenaire que nous sommes ce curieux royaume Champignon, sur les traces d’un magicien barbu au chapeau pointu. Mask Of Mists se présente comme un classique jeu d’action/aventure avec une vue à la première personne qui rappellera à beaucoup, toute proportion gardée, les balades champêtres en terre de Morrowind. L’arme au poing, on affrontera outre quelques gros champis et mycoses bulbeuses, une pléthore d’énigmes exigeant réflexion et abnégation à explorer le moindre recoin de ce petit monde.

Pour passer dans la zone où s’est perdu l’Archimage, nous devons activer 6 cercles de cristaux magiques qui sont au cœur de 6 donjons éparpillés dans un mini-monde ouvert à la Zelda. Pour accéder à ces donjons, rien de plus simple, il suffit de trouver des statuettes faisant office de clefs ou d’autres objets activant des mécanismes, lorsque notamment l’entrée du donjon est bien cachée ou inaccessible. Enfin, « rien de plus simple », c’est vite dit, car le jeu va nous obliger à chercher partout, à réfléchir un minimum et à bien observer, car nous n’avons aucune carte pour se repérer.

Nous sommes très proches de l’esprit d’un point-and-click avec un inventaire et des objets qui, bien employés, débloquent des situations. Le joueur peut trouver également des parchemins nous donnant de précieux indices, soit des dessins, des symboles à déchiffrer, soit des petites notes en anglais. Heureusement, il n’y a pas besoin d’avoir un bon niveau d’anglais pour comprendre ce que veut de nous le concepteur du jeu. Et puis, tout est logique, fluide. Ne vous attendez pas à des casse-tête farfelus ou jamais vus, cela reste classique concernant la résolution.

Dans les donjons, on retrouve comme dans les Zelda une alternance de salles (sombres), d’énigmes simples, mais efficaces avec interrupteurs et des contraintes spécifiques, bien trouvées, aux donjons. Pour épicer tout ça, quelques bestioles sont au menu.

Disons-le de suite, le système de combat est bateau. Nous avons une épée à la main droite et un revolver à la main gauche (quand ces armes seront bien entendu dénichées). Le bestiaire ne comporte que quatre ennemis possibles, autant dire que les tactiques pour les abattre vont se répéter à outrance. Les plus pénibles restent ces sortes de plantes mobiles qui nous crachent dessus. Nous pouvons esquiver leurs attaques, mais il est difficile de ne pas perdre le peu de vie qui nous reste contre elles.

La vie est précieuse et les potions de santé sont en nombre limité. Et ces potions, il va falloir se les dégoter, soit en déterrant du trésor, soit en confectionnant tel un alchimiste un peu magicien (si bien entendu on a la formule et les ingrédients qui vont avec). Le jeu nous permet heureusement de sauvegarder à tout moment (en dehors de l’affrontement final) et il n’y a pas de réapparitions d’ennemis. Une fois la zone sécurisée, le joueur pourra circuler librement.

L’ambiance Heroic Fantasy est ici, bonne enfant et le jeu bien agréable, en dépit d’une bande-son qui tourne en boucle (deux ou trois thèmes, dont un qui aura un grand pouvoir d’endormissement) et de graphismes pas mauvais, mais un peu vieillots, style période PS2/GameCube, avec du clipping omniprésent. Mask Of Mists s’avère prenant, intéressant d’un bout à l’autre, car bien construit, bien pensé. Pour la durée de vie, nous sommes dans une fourchette large entre 5 h et 10 h de jeu suivant notre envie de tout ratiboiser. Et cette envie ne manquera pas, car parmi les articles de collection, il y a des masques secrets, bien cachés, qui au complet permettent d’obtenir une fin alternative.