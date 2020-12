COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND (Nintendo Switch) – Le test

Il y a plus de 30 ans, Square Enix observait le succès de sa nouvelle série Final Fantasy et comptait les exemplaires du second opus de la série, tout en regardant d’un coin de l’œil, le succès grandissant d’un certain Gameboy. C’est alors que naquit la série SaGa, conçue pour proposer une expérience digne d’un Final Fantasy sur une console portable. À terme, l’éditeur sortira 3 opus SaGa sur Gameboy. La série grandira ensuite à travers d’autres opus sur différentes plates-formes au Japon, mais il ne s’agit pas de l’objet de nos propos aujourd’hui. Aujourd’hui, l’ambiance sera pleine de nostalgie pour les plus vieux fans de RPG du site, car il s’agit de parler de Collection of Saga: Final Fantasy Legends sur Switch. Cette collection des 3 premiers jeux de la série est parue sur Gameboy et uniquement traduite en anglais.

Une SaGa compilée pour les vieux fans et préparer la suite?

On va tout de suite arrêter les fans de RPG aux mécaniques classiques et avec une progression très guidée, SaGa était certainement très avant-gardiste dans son genre à sa sortie. En occident, au vu de son nom, beaucoup peuvent s’attendre à un spin-off de Final Fantasy. Toutefois au Japon, ce sont bien les mots “SaGa” qui définissent la série et pas Final Fantasy, qui fut une simple dénomination à but marketing en occident. Exit la progression linéaire, exit les mécaniques simples du tour par tour.

Les développeurs de SaGa eux-mêmes ont déclaré avoir voulu faire de SaGa une expérience de jeu difficile de base. Pour nous fans français, la difficulté sera même renforcée par la traduction uniquement anglaise de chacun des 3 jeux de cette collection. Pour les plus courageux, vous allez découvrir une collection de RPG avec des villes, une carte du monde et des donjons à explorer, mais aussi plein de rencontres aléatoires, des affrontements difficiles à mener et un lore dispersé à travers le discours des personnages du jeu.

Le scénario des 3 jeux en eux-mêmes est plutôt consistant et bien écrit pour des jeux Gameboy, des récits vraiment dignes d’un bon RPG. Le problème étant le fait de devoir progresser par soi-même et non de se laisser guider par le scénario pour progresser. Et c’est surtout vrai pour le premier jeu, qui vous lâche totalement dès le début du jeu. À vous de comprendre le contexte, ce que vous êtes, les mécaniques du jeu, où vous rendre et quoi faire. On est tous tenté de commencer par le premier jeu d’une série, mais sachez que pour cette collection l’idée n’est peut-être pas si bonne.

Vous êtes plus susceptible d’être perdu dès les premières secondes du jeu dans le premier SaGa que sur les deux autres jeux, qui eux vous posent déjà quelques bases, ne serait-ce que la trame du jeu. Pour le reste, à vous de découvrir les fondements des mécaniques de SaGa, ses évolutions à travers les 3 premiers jeux de la série ainsi que sa trame véritablement fragmentée, non linéaire et très avant-gardiste en son temps. Si vous avez fait les récents The Legend of Legacy ou encore The Alliance Alive, vous aurez un aperçu de ce que la série peut être à notre époque. Après tout, une bonne partie de l’équipe des premiers SaGa sont derrières ces deux jeux cités.

Vous aurez dans cette collection des versions très archaïques de ces expériences, avec des combats au tour par tour régis par un système d’armes à usage limité ainsi que plusieurs races de personnages évoluant tous de manière différente. Un humain est souvent polyvalent et avec une progression assez facile à comprendre, tandis que les autres races possèdent souvent des subtilités à comprendre et bien appliquer afin de progresser au mieux dans les jeux. Une expérience difficile qui sera très dure à prendre en main pour un amateur et qui est clairement ciblée pour les fans nostalgiques afin de vivre à nouveau cette quarantaine d’heures de jeu, à travers les trois premiers jeux de la série SaGa.

Par ailleurs et afin de parler de choses un peu inédites pour les fans, en lançant cette collection, on se retrouve face à une magnifique musique commémorative de la série, spécialement intégrée pour cette collection. De la même manière que pour Collection of Mana sorti plus tôt, il s’agit de la seule piste inédite. Les autres musiques seront les pistes originales qui nous accompagneront dans les différents jeux de cette collection. Cette musique inédite accompagne le menu de sélection de jeu qui vous propose de lancer un des 3 premiers jeux SaGa. La collection nous propose également quelques options afin de personnaliser son expérience de jeu sur chacun des titres.

Entre autres, vous avez la possibilité de changer l’affichage du background parmi différentes illustrations de fonds d’écran. Les jeux étant sortis sur Gameboy à la base, vous vous doutez que l’affichage ne se fait pas sur toute la diagonale de nos écrans actuels. En lançant un des jeux, nous sommes sur un affichage carré similaire à un écran Gameboy en plus grand, les illustrations permettent donc de remplir les vides aux alentours. Vous avez également en visuel la croix directionnelle et les touches du Gameboy à gauche et à droite de l’écran. Il s’agit de touches virtuelles que vous pouvez choisir de rendre invisible ou de laisser.

En les laissant vous ne verrez pas forcément toute l’illustration, mais la sympathique idée derrière cela est de pouvoir jouer avec ces touches virtuelles en mode portable. Si vous n’avez pas peur de laisser des traces de doigts sur votre écran Switch, vous pouvez retirer vos joy-cons et jouer en tactile via les touches virtuelles. L’autre idée sympathique, et qui fera plaisir aux fans, c’est de proposer un affichage vertical du jeu : en TV, ça n’a effectivement aucun intérêt, mais en revanche, pour les fans nostalgiques jouant en portable, jouer en vertical et avec les touches virtuelles vous permet tout simplement de revenir à l’époque du Gameboy !

Il est également possible de personnaliser la position de ces touches virtuelles, des fois que vous préférez avoir toutes vos touches virtuelles d’un seul côté de l’écran, bien que l’on ne comprenne pas bien la démarche d’un point de vue ergonomie. Vous pouvez régler le volume du son et il est possible d’augmenter la vitesse de jeu, ainsi que de jouer sur un affichage standard ou grand. À vous d’utiliser toutes les options de personnalisation offertes par cette collection afin d’apprécier au mieux cette expérience du passé ! Au final, un fan peut éventuellement regretter de ne pas avoir dans le titre la possibilité de consulter des galeries d’illustrations bonus ou accéder à une galerie audio. Il sera néanmoins satisfait d’avoir un tarif plus attrayant pour 3 jeux que pour Collection of Mana paru plus tôt cette année.