Capcom dévoile la Volto Hache et la Corne de chasse dans Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise est un Action/RPG qui transportera les joueurs dans le village pittoresque de Kamura, un tout nouveau lieu qui attire les visiteurs grâce à sa culture unique et ses technologies de chasse innovantes. Une fois que les Chasseurs auront enfilé leur armure et choisi l’un des différents types d’armes, de tout nouveaux terrains de traque les attendront, comme les anciennes ruines du Temple oublié et bien d’autres encore. Pour la toute première fois, des actions « d’accrochage » des Monstres à l’aide d’un “Filoptère“, pouvant être effectuées debout ou en plein air, permettent de novatrices manœuvres aériennes favorisant de nouvelles attaques et stratégies de chasse.

Monster Hunter Rise introduit également de nouveaux partenaires de chasse appelés Chumsky, des compagnons “Canyne” personnalisés et chevauchables qui offriront aux joueurs de nouvelles options d’attaque, tandis que les Palicos, “Felyne” bien connus de l’univers Monster Hunter, reviendront en tant que personnages de soutien à travers diverses actions telles que la guérison.

Au fur et à mesure que les joueurs vaincront des monstres et progresseront dans le jeu, des objets provenant d’ennemis tombés au combat pourront être utilisés pour fabriquer des armes et des armures uniques qui augmenteront leurs chances de succès et de survie. Les chasseurs peuvent relever ces défis en solo, ou avec jusqu’à trois autres joueurs en jeu local ou coopératif en ligne, tout en profitant de la polyvalence du système Nintendo Switch™, qui permet de chasser partout, à tout moment et avec n’importe qui !

En plus de l’édition standard (physique et numérique) de Monster Hunter Rise, une édition numérique spéciale de luxe comprendra l’édition standard du jeu, ainsi qu’un bon d’achat pour un pack DLC numérique qui peut être échangé contre du contenu bonus dans le jeu, comme un ensemble d’Armures Spéciales “Kamurai”, des gestes exclusifs, des objets cosmétiques et bien plus encore.