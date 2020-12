Electro Ride: The Neon Racing (Nintendo Switch) – Le test

Le jeu de course est un indémodable sur n’importe quelle console. Un jeu réussi fait date dans l’histoire ; on peut citer F-Zero ou Mario Kart sur les consoles Nintendo. L’ouverture du catalogue aux studios indépendants sur la Nintendo Switch permet l’arrivée de nouvelles productions fauchées – ou non – et remplies de bonnes idées. Electro Ride: The Neon Racing, développé par Sylwester Osik.

Une ambiance électrisante

Electro Ride: The Neon Racing se déroule dans une Europe de l’Est encore maquillée d’un rouge communiste où des joueurs s’affrontent, dans 5 villes, autour de plusieurs courses. Le jeu part d’un principe très simpliste : le joueur affronte ses adversaires pour gagner des prix et pour agrandir son garage. L’ambiance visuelle est très importante, puisque le joueur doit rouler sur des objets colorés afin de bénéficier d’une dose de nitroglycérine, qui permet temporairement d’accélérer son véhicule. L’esthétique visuelle proche de la vaporwave convient parfaitement au jeu, tout comme l’ambiance sonore, qui clame un amour inconditionnel à la synthwave.

Parcourir toutes les villes, qui reprennent les noms des anciens États communistes ou socialistes, se fait non sans concession graphique, car le style, bien particulier, donne un cachet des plus sympathiques. Certes, le jeu n’est pas axé sur le réalisme, mais la direction artistique vaut largement le détour.

Un gameplay complexe

La principale caractéristique d’un jeu de course est de disposer d’un gameplay efficace et réussi. Dans Electro Ride, les développeurs ont eu l’audace de complexifier cette tâche en demandant au joueur d’avoir le contrôle total du véhicule – quitte à passer des vitesses pour éviter de sortir du décor. Le système, très simple, est pourtant délicat à prendre en main. Il faudra un certain temps pour s’y accommoder. Toutefois, le jeu reste généreux et l’ambiance générale reste de bonne facture.

Par ailleurs, le jeu est plutôt long et complet. Les courses sont parfois complexes à terminer dans les temps, et certains adversaires semblent dopés sur le plan de l’intelligence artificielle. Les véhicules sont parfois rigides, et ne peuvent pas être parfaitement pris en main lorsque viennent des collisions avec les adversaires – ou avec le décor. À vrai dire, cela peut vite devenir frustrant, car les adversaires n’hésitent absolument pas à vous coller tout au long de la course.

De la course sur Switch

Electro Ride: The Neon Racing est idéalement adapté à la Nintendo Switch, et ce, peu importe le format. En mode téléviseur, l’ambiance est encore plus satisfaisante avec un bon son pour capter les musiques du jeu. De plus, le jeu bénéficie d’une traduction française de bonne facture.