Football Manager 2021 Touch (Nintendo Switch) – Le test

Chaque saison débute par la mise en lumière de l’habituel duo historique entre FIFA et Pro Evolution Soccer – désormais dénommé eFootball PES. Pourtant, les défenseurs les plus ardents du management footballistique n’ont aucune pitié pour délaisser les deux premières firmes citées, pour se dévoiler dans les bras de la nouvelle production de SEGA. L’habituel Football Manager est devenu plus qu’une tendance ; le jeu est devenu une référence depuis un certain nombre d’années. La version PC, sacro-sainte des amateurs du ballon rond, est la référence absolue ; SEGA a pourtant adapté depuis quelques années le jeu sur des supports peu ou prou mobiles. La dernière monture sur la Nintendo Switch permet de s’adonner aux plaisirs luxueux du management dans un club multimillionnaire.

Un concept imbattable

Football Manager 2021 Touch possède un système de jeu d’une rare simplicité. Vous incarnez simplement un entraîneur, désireux de prendre la tête d’un club de football professionnel. Le joueur peut le personnaliser, choisir ses vêtements ou un prénom. Le club choisi doit répondre à des obligations de résultat, de court à long terme. Il faut ainsi mettre en place un système tactique, une organisation méthodique des entraînements et un équilibre permanent entre le pragmatisme et la sensiblerie. Plus explicitement, il vous sera fatal de composer votre équipe en respectant un schéma tactique déséquilibré, mais ambitieux de mettre en place une structure équilibrée et quelque peu rigide. Toutefois, la subtilité du jeu ne nécessite pas de s’appesantir autant sur cet état de fait ; vous contrôlez vous-même votre système selon vos joueurs : achetés, prêtés ou déjà présents dans l’effectif. Toute la liberté vous est confiée sur la gestion des entraînements, sur les transferts – quitte à réaliser une carrière uniquement basée sur le trading – un club qui capitalise seulement sur de jeunes joueurs prometteurs.

Pour mener à bien une partie, il faut compter sur de nombreuses caractéristiques. Les transferts et les relations avec vos joueurs nécessitent une attention particulière, tout autant que la santé financière du club. À l’instar de Claude PUEL, manager général de l’Association Sportive de Saint-Étienne, le joueur dispose de toutes les clés pour structurer le club sur le plan sportif. La version Touch ne permet pas autant de liberté que sur la version PC, mais SEGA a mis les bouchées doubles pour proposer une nouvelle expérience sur la version Switch.

Une version touch améliorée

La liberté permise sur PC est incomparable avec les possibilités de la version Touch. Néanmoins, la version tactile est en train de changer progressivement. Dans la version 2021, il est désormais possible de donner des consignes en plein match. Cette perspective est réellement pertinente, puisqu’une bonne consigne peut changer considérablement le match. Les notifications de l’adjoint permettent également de changer de tactique en cours de match. Le nouveau moteur graphique des matchs offre davantage d’immersion dans les sessions de management. D’autres caractéristiques importantes ont été ajoutées, comme la possibilité d’analyser les statistiques de vos adversaires avant de les affronter. L’ajout de la valeur xG, qui calcule la probabilité de mettre un but, rend les sessions autrement plus complexes ; des efforts de grand tacticien seront demandés pour déjouer le système adverse. Il vous sera possible de simuler directement les matchs pour gagner du temps. Cela vous permet de vous concentrer sur un objectif en particulier, mais il est bien plus gratifiant de remporter un match en donnant des consignes directement auprès des joueurs sur le terrain.

Des défauts persistants

Certes, le jeu est une adaptation volontairement tronquée de la version originale, mais son absence de contenu, comparativement au PC, peut vite rendre le jeu répétitif. Du côté de l’ambiance sonore, la version Touch est hachée, car il n’y a quasiment aucun bruitage. Si le joueur décide de simuler le match, qui est une option, celui-ci ne pourra entendre aucun bruit à travers ses longues sessions de jeu. En réalité, le son ne peut sortir qu’à la condition d’assister à un match, où les bruits des supporters et du ballon ressortiront dans une qualité très convenable. Il est malheureux de ne pas bénéficier d’une bande sonore pour dynamiser les sessions.

Une version switch atypique

Jusque-là, la spécificité principale de la version Touch de Football Manager consistait à utiliser seulement et simplement l’écran de la console. Toutefois, avec cette dernière version, le jeu à la manette a été ajouté, et ce, avec un résultat satisfaisant. Il est certain que certains menus seront compliqués à sélectionner, notamment lorsqu’il s’agit de remplacer des joueurs en cours de match, mais cette maniabilité quelque peu particulière a le mérite d’exister. Petit conseil pour les actuels et potentiels possesseurs du jeu : n’oubliez pas de cliquer sur le joystick gauche de votre Joy-Con (ou de votre Controller Pro) afin d’utiliser un curseur permettant de sélectionner n’importe quel menu ! Un petit hic concernant la version tactile ; il est relativement complexe de sélectionner certains menus avec ses doigts suite au trop grand nombre de données affichées à l’écran. À cette occasion, nous pouvons vous conseiller d’utiliser le curseur directement lié au joystick gauche pour atteindre une caractéristique inatteignable avec votre doigt !